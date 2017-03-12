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Шахтёр Дн
 
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Олимпик Дн
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 26 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шахтёр Дн - Олимпик Дн, который состоится 17.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Шахтёр Дн - Олимпик Дн
Шахтёр Дн
97.2% (103)
Ничья:
0% (0)
Олимпик Дн
2.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Дн:
40.6% (43)
Шахтёр Дн:
17.9% (19)
Шахтёр Дн:
14.2% (15)
Шахтёр Дн:
11.3% (12)
Шахтёр Дн:
8.5% (9)
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