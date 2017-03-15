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Стадион:
Вест Бромвич
 
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Арсенал
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До начала матча осталось 2 дня 8 часов 11 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вест Бромвич - Арсенал, который состоится 18.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Арсенал
Вест Бромвич
6.3% (6)
Ничья:
8.3% (8)
Арсенал
85.4% (82)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
44.8% (43)
Арсенал:
14.6% (14)
Арсенал:
12.5% (12)
Арсенал:
7.3% (7)
Ничья:
5.2% (5)
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