Стадион: Селхерст Парк Зрители: 25109
1:0
Конец матча
38' Желтая карточкаКлеверли Том
66' Желтая карточкаПрёдль Себастьян
1:0
68' Гол в свои воротаДини Трой
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
95'
95'
Ньянг М'Байе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
Каткарт Крейг выбил мяч подальше от ворот.
94'
Хенесси Уэйн неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
93'
Дини Трой нарушает правила. Дэнн Скотт пострадал
93'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас устремляется вперед с мячом.
91'
91'
Саксесс Исаак на финте ушёл от оппонента.
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Кабул Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Сако Бакари навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Бритос Мигель из команды Уотфорд. Это Сако Бакари заработал фол.
89'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас устремляется вперед с мячом.
88'
88'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает навес
87'
Тактическая замена. Таунсенд Андрос уходит с поля и его заменяет Делэйни Дамьен
87'
Тактическая замена. Кабай Йоан уходит с поля и его заменяет Сако Бакари
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 25109 болельщиков
86'
86'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Дюкур Абдулайе на финте ушёл от оппонента.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Заха Уилфрид нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас наносит неточный удар с лета
85'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
84'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
Томкинс Джеймс получил травму и заменен. Дэнн Скотт выходит на поле.
83'
Томкинс Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Кабул Юнес из команды Уотфорд отвел угрозу отличным подкатом
81'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас
81'
80'
80'
Бентеке Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас устремляется вперед с мячом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Тактическая замена. Клеверли Том уходит с поля и его заменяет Саксесс Исаак
78'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает навес
76'
Амрабат Нордин из команды Уотфорд делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
76'
76'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой справа.
76'
Дюкур Абдулайе бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отвел угрозу отличным подкатом
74'
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
71'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Панчеон Джейсон наказан за толчок Амрабат Нордин
68'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Дини Трой отправил мяч в свои ворота.
68'
68'
Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Прёдль Себастьян получает желтую карточку.
66'
Прёдль Себастьян совершает грубый фол. Заха Уилфрид был жертвой
66'
65'
Заха Уилфрид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
65'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
63'
Тактическая замена. Янмат Дарил уходит с поля и его заменяет Амрабат Нордин
63'
Заха Уилфрид наказан за толчок Прёдль Себастьян
62'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас устремляется вперед с мячом.
62'
Таунсенд Андрос коснулся мяча рукой.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Миливоевич Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Гомес Эурелио вышел из ворот и забрал мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас делает навес
59'
Кабул Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
59'
Сахо Мамаду выбил мяч подальше от ворот.
57'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
52'
Бентеке Кристиан наказан за толчок Прёдль Себастьян
52'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд. Это Панчеон Джейсон заработал фол.
51'
50'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
48'
Капу Этьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Капу Этьен из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
46'
Бехрами Валон получил травму и заменен. Дюкур Абдулайе выходит на поле.
46'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кабай Йоан мяча так и не получил
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
44'
44'
Бехрами Валон из команды Уотфорд наносит неточный удар с лета
44'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает передачу одноклубнику.
44'
Бритос Мигель из команды Уотфорд делает навес
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
42'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Заха Уилфрид бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
40'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд. Это Уорд Джоэл заработал фол.
39'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Клеверли Том сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
38'
Клеверли Том совершает грубый фол. Заха Уилфрид был жертвой
37'
Гомес Эурелио вышел из ворот и забрал мяч.
37'
37'
Кабай Йоан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
37'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес прямо в штрафную.
37'
Заха Уилфрид на финте ушёл от оппонента.
36'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
35'
Янмат Дарил бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
34'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает навес
33'
33'
33'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
33'
Дини Трой сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
32'
32'
Бритос Мигель наказан за толчок Бентеке Кристиан
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
29'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Таунсенд Андрос мяча так и не получил
27'
27'
Клеверли Том выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас в офсайде
23'
23'
21'
21'
20'
20'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд. Это Бентеке Кристиан заработал фол.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Янмат Дарил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
После дальнего удара, который нанес Ньянг М'Байе мяч отбит вратарем
13'
12'
Миливоевич Лука совершает грубый фол. Дини Трой был жертвой
11'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд. Это Бентеке Кристиан заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой справа.
9'
Кабай Йоан наказан за толчок Клеверли Том
9'
9'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
8'
7'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
7'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает навес
6'
Заха Уилфрид наказан за толчок Бехрами Валон
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
5'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас устремляется вперед с мячом.
4'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Клеверли Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает подножку. Ньянг М'Байе заработал фол.
3'
Клеверли Том коснулся мяча рукой.
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
3'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
2'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает подножку. Бентеке Кристиан заработал фол.
1'
Шлупп Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Уотфорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд
Кристал Пэлас
74% (148)
Ничья:
23.5% (47)
Уотфорд
2.5% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Кристал Пэлас:
33% (66)
1:0 Кристал Пэлас:
32% (64)
1:1 Ничья:
18.5% (37)
2:0 Кристал Пэлас:
7% (14)
2:2 Ничья:
3% (6)
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