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Стадион: Уайт Харт Лэйн
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Тоттенхэм (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 05.03.2017 Тоттенхэм 3:2 Эвертон ПЛ
- 26.02.2017 Тоттенхэм 4:0 Сток Сити ПЛ
- 11.02.2017 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 04.02.2017 Тоттенхэм 1:0 Мидлсбро ПЛ
- 31.01.2017 Сандерленд 0:0 Тоттенхэм ПЛ
- 21.01.2017 Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 14.01.2017 Тоттенхэм 4:0 Вест Бромвич ПЛ
- 04.01.2017 Тоттенхэм 2:0 Челси ПЛ
- 01.01.2017 Уотфорд 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 28.12.2016 Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 18.12.2016 Тоттенхэм 2:1 Бёрнли ПЛ
- 14.12.2016 Тоттенхэм 3:0 Халл Сити ПЛ
- 11.12.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 03.12.2016 Тоттенхэм 5:0 Суонси ПЛ
- 26.11.2016 Челси 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 19.11.2016 Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм ПЛ
- 06.11.2016 Арсенал 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 29.10.2016 Тоттенхэм 1:1 Лестер ПЛ
- 22.10.2016 Борнмут 0:0 Тоттенхэм ПЛ
- 15.10.2016 Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм ПЛ
Саутгемптон (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 04.03.2017 Уотфорд 3:4 Саутгемптон ПЛ
- 11.02.2017 Сандерленд 0:4 Саутгемптон ПЛ
- 04.02.2017 Саутгемптон 1:3 Вест Хэм ПЛ
- 31.01.2017 Суонси 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 22.01.2017 Саутгемптон 3:0 Лестер ПЛ
- 14.01.2017 Бёрнли 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 02.01.2017 Эвертон 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 31.12.2016 Саутгемптон 1:2 Вест Бромвич ПЛ
- 28.12.2016 Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 18.12.2016 Борнмут 1:3 Саутгемптон ПЛ
- 14.12.2016 Сток Сити 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 11.12.2016 Саутгемптон 1:0 Мидлсбро ПЛ
- 03.12.2016 Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 27.11.2016 Саутгемптон 1:0 Эвертон ПЛ
- 19.11.2016 Саутгемптон 0:0 Ливерпуль ПЛ
- 06.11.2016 Халл Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 30.10.2016 Саутгемптон 0:2 Челси ПЛ
- 23.10.2016 Манчестер Сити 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 16.10.2016 Саутгемптон 3:1 Бёрнли ПЛ
- 02.10.2016 Лестер 0:0 Саутгемптон ПЛ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Саутгемптон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
- 28.12.2016 Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига
- 08.05.2016 Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон Премьер-лига
- 19.12.2015 Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 25.04.2015 Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 05.10.2014 Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 23.03.2014 Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига
- 22.12.2013 Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 04.05.2013 Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 28.10.2012 Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|57 - 20
|66
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|53 - 29
|56
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|53 - 20
|56
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|60 - 35
|55
|5.
|Арсенал
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 31
|50
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|13
|10
|3
|39 - 22
|49
|7.
|Эвертон
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|47 - 30
|47
|8.
|Вест Бромвич
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|36 - 37
|40
|9.
|Сток Сити
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|32 - 40
|36
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 34
|33
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|38 - 49
|33
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|33 - 47
|31
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|31 - 42
|31
|14.
|Борнмут
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|40 - 54
|30
|15.
|Лестер
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|30 - 45
|27
|16.
|Суонси
|Заявка
|28
|8
|3
|17
|36 - 61
|27
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|35 - 46
|25
|18.
|Халл Сити
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|26 - 54
|24
|19.
|Мидлсбро
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|19 - 30
|22
|20.
|Сандерленд
|Заявка
|27
|5
|4
|18
|24 - 50
|19
-
До начала матча осталось 1 день 23 часа 53 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Саутгемптон, который состоится 19.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Саутгемптон, который состоится 19.03.2017.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Саутгемптон
Тоттенхэм
90.7% (98)
Ничья:
4.6% (5)
Саутгемптон
4.6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Тоттенхэм:
28.7% (31)
2:0 Тоттенхэм:
25.9% (28)
1:0 Тоттенхэм:
16.7% (18)
3:1 Тоттенхэм:
12% (13)
1:1 Ничья:
3.7% (4)
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