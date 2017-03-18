Стадион: Вайталити Зрители: 11240
1:0
31' Гол в свои воротаМоусон Алфи
40' Желтая карточкаКи Сон-Ён
2:0
72' ГолАфобе Беник
77' Желтая карточкаКорк Джек
Новости после матча
-
"Борнмут" победил "Суонси" — 22:34
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
Тактическая замена. Пью Марк уходит с поля и его заменяет Айб Джордон
94'
93'
93'
Уилшер Джек отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
93'
92'
Тактическая замена. Кинг Джошуа уходит с поля и его заменяет Градель Макс-Ален
92'
Нарсинг Лучано из команды Суонси делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
88'
88'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
88'
88'
Фер Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Кук Стив выбил мяч подальше от ворот.
87'
Моусон Алфи из команды Суонси остановил атаку, перехватив мяч.
87'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 11240 болельщиков
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
85'
Бастон Борха из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
83'
83'
Тактическая замена. Льоренте Фернандо уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
82'
Гослинг Дэн из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
82'
81'
Боруц Артур выбил мяч подальше от ворот.
80'
80'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
79'
79'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает пас партнеру.
79'
Кинг Джошуа имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
79'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает пас партнеру.
79'
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Афобе Беник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Корк Джек получает желтую карточку.
77'
Корк Джек из команды Суонси опасно играет. Чуть не пострадал Афобе Беник.
76'
75'
75'
75'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает подножку. Кэрролл Том заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Тактическая замена. Фрейзер Райан уходит с поля и его заменяет Уилшер Джек
74'
74'
Раутледж Уэйн пробил головой, вратарь справился с ударом.
73'
Кэрролл Том из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
72'
Кинг Джошуа сделал результативную передачу.
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Афобе Беник записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
72'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
71'
Льоренте Фернандо из команды Суонси в офсайде
71'
70'
Корк Джек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
70'
Льоренте Фернандо из команды Суонси делает навес прямо в штрафную.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
69'
Кэрролл Том бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
69'
Льоренте Фернандо из команды Суонси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
69'
Кэрролл Том из команды Суонси делает навес
68'
68'
Фернандес Федерико из команды Суонси делает навес
68'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
68'
Нарсинг Лучано из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Нарсинг Лучано на финте ушёл от оппонента.
67'
67'
Тактическая замена. Ки Сон-Ён уходит с поля и его заменяет Раутледж Уэйн
66'
Боруц Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
66'
Ки Сон-Ён бьет и мяч от рикошета проходит мимо
66'
Сигурдссон Гильфи исполняет штрафной удар, но его блокируют
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает подножку. Ки Сон-Ён заработал фол.
64'
Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Кингсли Стивен выбил мяч подальше от ворот.
62'
Афобе Беник из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
61'
61'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
60'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
59'
Афобе Беник из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
58'
Фрейзер Райан отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
57'
57'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает навес
57'
Кинг Джошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
Кингсли Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Афобе Беник на финте ушёл от оппонента.
56'
Тактическая замена. Айю Джордан уходит с поля и его заменяет Нарсинг Лучано
55'
55'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.
55'
Гослинг Дэн из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
53'
53'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает неудачный навес.
53'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
53'
Гослинг Дэн бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
52'
Кинг Джошуа блокирует соперника. Фер Лерой заработал своей команде штрафной.
52'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут остановил атаку, перехватив мяч.
52'
Айю Джордан на финте ушёл от оппонента.
52'
50'
50'
50'
Чарли Дэниелс выбил мяч подальше от ворот.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
49'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
48'
Афобе Беник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Чарли Дэниелс наказан за толчок Айю Джордан
47'
47'
46'
Афобе Беник из команды Борнмут. Это Моусон Алфи заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Фер Лерой выбил мяч подальше от ворот.
45'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает подножку. Моусон Алфи заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
44'
Кэрролл Том из команды Суонси делает неудачный навес.
43'
43'
Афобе Беник из команды Борнмут в офсайде
43'
42'
42'
41'
41'
Смит Адам бьет со штрафного удара в створ ворот
40'
Ки Сон-Ён получает желтую карточку.
40'
Ки Сон-Ён из команды Суонси опасно играет. Чуть не пострадал Фрейзер Райан.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Льоренте Фернандо блокирует соперника. Сурман Эндрю заработал своей команде штрафной.
39'
39'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
37'
37'
36'
Корк Джек бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
36'
Боруц Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
36'
Сигурдссон Гильфи бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
36'
Моусон Алфи выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
34'
34'
32'
32'
Айю Джордан из команды Суонси делает неудачный навес.
32'
31'
Пью Марк сделал результативную передачу.
31'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Моусон Алфи отправил мяч в свои ворота.
31'
Афобе Беник отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
30'
Гослинг Дэн из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Кингсли Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Айю Джордан из команды Суонси делает подножку. Сурман Эндрю заработал фол.
28'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Кэрролл Том из команды Суонси делает передачу за спину защитников.
28'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Чарли Дэниелс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Фер Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
25'
Ки Сон-Ён наказан за толчок Чарли Дэниелс
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
25'
Моусон Алфи из команды Суонси делает передачу одноклубнику.
24'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает пас партнеру.
24'
Кэрролл Том из команды Суонси делает навес
24'
Кэрролл Том нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
24'
Кинг Джошуа выбил мяч на угловой.
23'
23'
Смит Адам из команды Борнмут опасно играет. Чуть не пострадал Кингсли Стивен.
22'
Моусон Алфи выбил мяч подальше от ворот.
22'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
21'
Кэрролл Том из команды Суонси делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
19'
Айю Джордан наказан за толчок Чарли Дэниелс
18'
18'
Кэрролл Том из команды Суонси делает неудачный навес.
17'
17'
17'
17'
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
15'
Афобе Беник из команды Борнмут бьет головой мимо ворот
15'
15'
14'
14'
14'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси наносит неточный удар с лета
14'
Льоренте Фернандо из команды Суонси делает передачу одноклубнику.
14'
Игрок из команды Суонси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
13'
Фрэнсис Саймон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
12'
12'
Игроки ФК "Суонси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Сурман Эндрю из команды Борнмут отвел угрозу отличным подкатом
11'
10'
Корк Джек выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
10'
Фрейзер Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Фер Лерой из команды Суонси. Это Фрейзер Райан заработал фол.
9'
9'
Моусон Алфи бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
9'
8'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает подножку. Ки Сон-Ён заработал фол.
8'
8'
Кинг Джошуа наказан за толчок Моусон Алфи
7'
Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Фрэнсис Саймон ошибается в защите.
7'
Сурман Эндрю выбил мяч подальше от ворот.
6'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сурман Эндрю из команды Борнмут подал угловой справа.
5'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 86% времени, а гости – 14%.
4'
Афобе Беник из команды Борнмут в офсайде
3'
3'
Кинг Джошуа бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
3'
Кэрролл Том из команды Суонси делает подножку. Смит Адам заработал фол.
2'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Чарли Дэниелс из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Борнмут 2:0 Суонси
Борнмут
68.9% (142)
Ничья:
21.4% (44)
Суонси
9.7% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Борнмут:
33% (68)
1:0 Борнмут:
25.2% (52)
1:1 Ничья:
18.9% (39)
1:2 Суонси:
5.8% (12)
2:0 Борнмут:
3.4% (7)
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