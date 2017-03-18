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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 11240
Борнмут
2:0
Конец матча
Суонси
0'
1:0
31' Гол в свои ворота
Моусон Алфи
40' Желтая карточка
Ки Сон-Ён
2:0
72' Гол
Афобе Беник
77' Желтая карточка
Корк Джек
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
Тактическая замена. Пью Марк уходит с поля и его заменяет Айб Джордон
94'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Уилшер Джек отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.

93'
Удар от ворот произведет Борнмут
92'
Тактическая замена. Кинг Джошуа уходит с поля и его заменяет Градель Макс-Ален
92'
Нарсинг Лучано из команды Суонси делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Удар от ворот произведет Борнмут
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Корк Джек из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Кингсли Стивен из команды Суонси делает навес
88'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
88'
Кингсли Стивен из команды Суонси делает навес
88'
Фер Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Кук Стив выбил мяч подальше от ворот.
87'
Моусон Алфи из команды Суонси остановил атаку, перехватив мяч.
87'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 11240 болельщиков
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Бастон Борха из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет Суонси
83'
Тактическая замена. Льоренте Фернандо уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
82'
Гослинг Дэн из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
82'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Боруц Артур выбил мяч подальше от ворот.
80'
Удар от ворот произведет Суонси
80'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
79'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает пас партнеру.
79'
Кинг Джошуа имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
79'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает пас партнеру.
79'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
77'
Афобе Беник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
77'
Корк Джек получает желтую карточку.
Фол, нарушение
77'
Корк Джек из команды Суонси опасно играет. Чуть не пострадал Афобе Беник.
76'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает подножку. Кэрролл Том заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Тактическая замена. Фрейзер Райан уходит с поля и его заменяет Уилшер Джек
74'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Раутледж Уэйн пробил головой, вратарь справился с ударом.
74'
Фер Лерой из команды Суонси делает навес
73'
Кэрролл Том из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Кинг Джошуа сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Афобе Беник записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
72'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Офсайд
71'
Льоренте Фернандо из команды Суонси в офсайде
71'
Удар от ворот произведет Борнмут
70'
Корк Джек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Льоренте Фернандо из команды Суонси делает навес прямо в штрафную.
70'
Кингсли Стивен из команды Суонси делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Удар от ворот произведет Борнмут
69'
Кэрролл Том бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
69'
Льоренте Фернандо из команды Суонси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
69'
Кэрролл Том из команды Суонси делает навес
68'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Фернандес Федерико из команды Суонси делает навес
Угловой
68'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
68'
Нарсинг Лучано из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Нарсинг Лучано на финте ушёл от оппонента.
67'
Удар от ворот произведет Борнмут
67'
Тактическая замена. Ки Сон-Ён уходит с поля и его заменяет Раутледж Уэйн
66'
Боруц Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
66'
Ки Сон-Ён бьет и мяч от рикошета проходит мимо
66'
Фер Лерой из команды Суонси делает навес
66'
Сигурдссон Гильфи исполняет штрафной удар, но его блокируют
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
65'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает подножку. Ки Сон-Ён заработал фол.
64'
Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Кингсли Стивен выбил мяч подальше от ворот.
62'
Афобе Беник из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
Удар от ворот произведет Борнмут
61'
Удар от ворот произведет Суонси
61'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.
61'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Смит Адам из команды Борнмут делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Удар от ворот произведет Суонси
60'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
59'
Афобе Беник из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Фрейзер Райан отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
57'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает навес
57'
Кинг Джошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Кингсли Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Афобе Беник на финте ушёл от оппонента.
56'
Тактическая замена. Айю Джордан уходит с поля и его заменяет Нарсинг Лучано
55'
Удар от ворот произведет Суонси
55'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.
55'
Гослинг Дэн из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Удар от ворот произведет Суонси
53'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает неудачный навес.
Угловой
53'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
53'
Гослинг Дэн бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
52'
Кинг Джошуа блокирует соперника. Фер Лерой заработал своей команде штрафной.
52'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут остановил атаку, перехватив мяч.
52'
Айю Джордан на финте ушёл от оппонента.
52'
Удар от ворот произведет Борнмут
Фол, нарушение
51'
Пью Марк из команды Борнмут делает подножку. Ки Сон-Ён заработал фол.
50'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Чарли Дэниелс выбил мяч подальше от ворот.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Афобе Беник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Чарли Дэниелс наказан за толчок Айю Джордан
47'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Кингсли Стивен из команды Суонси делает навес
Фол, нарушение
46'
Афобе Беник из команды Борнмут. Это Моусон Алфи заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Фер Лерой выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
45'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает подножку. Моусон Алфи заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Удар от ворот произведет Борнмут
44'
Кэрролл Том из команды Суонси делает неудачный навес.
43'
Ки Сон-Ён из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
43'
Афобе Беник из команды Борнмут в офсайде
43'
Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Смит Адам бьет со штрафного удара в створ ворот
Желтая карточка
40'
Ки Сон-Ён получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Ки Сон-Ён из команды Суонси опасно играет. Чуть не пострадал Фрейзер Райан.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
39'
Льоренте Фернандо блокирует соперника. Сурман Эндрю заработал своей команде штрафной.
39'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
38'
Корк Джек из команды Суонси отвел угрозу отличным подкатом
37'
Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Удар от ворот произведет Борнмут
36'
Корк Джек бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
36'
Боруц Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
36'
Сигурдссон Гильфи бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
36'
Моусон Алфи выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Кингсли Стивен из команды Суонси делает навес
33'
Ки Сон-Ён из команды Суонси устремляется вперед с мячом.
32'
Удар от ворот произведет Борнмут
32'
Айю Джордан из команды Суонси делает неудачный навес.
32'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Пью Марк сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Моусон Алфи отправил мяч в свои ворота.
31'
Афобе Беник отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
30'
Гослинг Дэн из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Кингсли Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Пью Марк из команды Борнмут делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
29'
Айю Джордан из команды Суонси делает подножку. Сурман Эндрю заработал фол.
28'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Кэрролл Том из команды Суонси делает передачу за спину защитников.
28'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Чарли Дэниелс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Фер Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес
26'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
25'
Ки Сон-Ён наказан за толчок Чарли Дэниелс
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Моусон Алфи из команды Суонси делает передачу одноклубнику.
24'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает пас партнеру.
24'
Кэрролл Том из команды Суонси делает навес
24'
Кэрролл Том нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
24'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
24'
Кинг Джошуа выбил мяч на угловой.
23'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Смит Адам из команды Борнмут опасно играет. Чуть не пострадал Кингсли Стивен.
22'
Моусон Алфи выбил мяч подальше от ворот.
22'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
21'
Кэрролл Том из команды Суонси делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
20'
Удар от ворот произведет Суонси
20'
Кук Стив из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
19'
Айю Джордан наказан за толчок Чарли Дэниелс
18'
Удар от ворот произведет Борнмут
18'
Кэрролл Том из команды Суонси делает неудачный навес.
18'
Фер Лерой из команды Суонси делает неудачный навес.
17'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кингсли Стивен из команды Суонси делает навес
17'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Борнмут
17'
Фер Лерой из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
16'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Кингсли Стивен из команды Суонси делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Удар от ворот произведет Суонси
15'
Афобе Беник из команды Борнмут бьет головой мимо ворот
15'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес
15'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес
14'
Удар от ворот произведет Борнмут
14'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси наносит неточный удар с лета
14'
Льоренте Фернандо из команды Суонси делает передачу одноклубнику.
14'
Игрок из команды Суонси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Фер Лерой из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Фрэнсис Саймон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
12'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Ки Сон-Ён из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Игроки ФК "Суонси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Сурман Эндрю из команды Борнмут отвел угрозу отличным подкатом
11'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Корк Джек выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
Удар от ворот произведет Суонси
10'
Фрейзер Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
9'
Фер Лерой из команды Суонси. Это Фрейзер Райан заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет Борнмут
9'
Моусон Алфи бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
9'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает подножку. Ки Сон-Ён заработал фол.
8'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Кинг Джошуа наказан за толчок Моусон Алфи
7'
Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Фрэнсис Саймон ошибается в защите.
7'
Сурман Эндрю выбил мяч подальше от ворот.
6'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Сурман Эндрю из команды Борнмут подал угловой справа.
5'
Смит Адам из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 86% времени, а гости – 14%.
Офсайд
4'
Афобе Беник из команды Борнмут в офсайде
3'
Удар от ворот произведет Суонси
3'
Кинг Джошуа бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
3'
Смит Адам из команды Борнмут делает навес
Фол, нарушение
3'
Кэрролл Том из команды Суонси делает подножку. Смит Адам заработал фол.
2'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Пью Марк из команды Борнмут делает навес прямо в штрафную.
1'
Чарли Дэниелс из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Борнмут 2:0 Суонси
Борнмут
68.9% (142)
Ничья:
21.4% (44)
Суонси
9.7% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Борнмут:
33% (68)
Борнмут:
25.2% (52)
Ничья:
18.9% (39)
Суонси:
5.8% (12)
Борнмут:
3.4% (7)
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