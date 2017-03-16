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Стадион:
Манчестер Сити
 
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Ливерпуль
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До начала матча осталось 2 дня 2 часа 8 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Ливерпуль, который состоится 19.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити
56.8% (63)
Ничья:
31.5% (35)
Ливерпуль
11.7% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
36.9% (41)
Ничья:
21.6% (24)
Ничья:
8.1% (9)
Манчестер Сити:
8.1% (9)
Ливерпуль:
5.4% (6)
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