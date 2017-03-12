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Стадион:
Динамо Киев
 
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Черноморец Од
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 26 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Киев - Черноморец Од, который состоится 17.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Динамо Киев - Черноморец Од
Динамо Киев
93.3% (97)
Ничья:
3.8% (4)
Черноморец Од
2.9% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
42.3% (44)
Динамо Киев:
20.2% (21)
Динамо Киев:
13.5% (14)
Динамо Киев:
9.6% (10)
Динамо Киев:
4.8% (5)
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