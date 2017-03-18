  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 41518
Сандерленд
0:0
Конец матча
Бёрнли
0'
23' Желтая карточка
Бартон Джоуи
58' Желтая карточка
Гибсон Даррон
81' Желтая карточка
Борини Фабио
86' Желтая карточка
Джонс Билли
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
93'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
93'
Хазри Вахби из команды Сандерленд подал угловой слева.
92'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Ми Бен из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.

Угловой
92'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой слева.
92'
Борини Фабио нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
91'
Эрфилд Скотт бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
Брэйди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Бёрнли
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Удар от ворот произведет Сандерленд
90'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
89'
Кин Майкл из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Лоутон Мэттью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд делает подножку. Грэй Андре заработал фол.
88'
Эрфилд Скотт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает навес
88'
Джонс Билли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Воукс Сэм не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
87'
Денайе Джейсон ошибается в защите.
87'
Брэйди Роберт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
86'
Джонс Билли получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Джонс Билли из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Уорд Стивен.
86'
Удар от ворот произведет Сандерленд
86'
Воукс Сэм из команды Бёрнли бьет головой мимо ворот
85'
Эрфилд Скотт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд делает подножку. Уорд Стивен заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Борини Фабио из команды Сандерленд делает навес
83'
Удар от ворот произведет Сандерленд
83'
Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Желтая карточка
81'
Борини Фабио получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Борини Фабио наказан за толчок Уорд Стивен
Офсайд
80'
Грэй Андре из команды Бёрнли в офсайде
80'
Янузай Аднан нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Борини Фабио из команды Сандерленд делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
78'
Тактическая замена. Ларссон Себастьян уходит с поля и его заменяет Хазри Вахби
78'
Овьедо Брайан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Воукс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Янузай Аднан из команды Сандерленд подал угловой справа.
78'
Ми Бен выбил мяч на угловой.
77'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Тактическая замена. Бойд Джордж уходит с поля и его заменяет Брэйди Роберт
74'
Тактическая замена. Гибсон Даррон уходит с поля и его заменяет Ндонг Ибраим
Фол, нарушение
73'
Джонс Билли из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Хендрик Джефф.
73'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает навес
73'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
70'
Удар от ворот произведет Сандерленд
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
69'
Борини Фабио из команды Сандерленд делает подножку. Уорд Стивен заработал фол.
68'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Грэй Андре на финте ушёл от оппонента.
67'
Удар от ворот произведет Бёрнли
67'
Янузай Аднан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Джонс Билли из команды Сандерленд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Травма, повреждение
65'
О'Ши Джон возвращается на поле, всё в порядке.
65'
Удар от ворот произведет Бёрнли
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
65'
О'Ши Джон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
Тактическая замена. Барнс Эшли уходит с поля и его заменяет Воукс Сэм
Травма, повреждение
64'
О'Ши Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Джонс Билли имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
63'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд делает навес
63'
Игроки ФК "Сандерленд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Уорд Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
63'
Эрфилд Скотт из команды Бёрнли подал угловой слева.
62'
О'Ши Джон выбил мяч на угловой.
62'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
О'Ши Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает навес
61'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Эрфилд Скотт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
О'Ши Джон блокирует соперника. Барнс Эшли заработал своей команде штрафной.
60'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Удар от ворот произведет Сандерленд
59'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает неудачный навес.
Желтая карточка
58'
Гибсон Даррон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Гибсон Даррон совершает грубый фол. Барнс Эшли был жертвой
56'
Удар от ворот произведет Сандерленд
56'
Хендрик Джефф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Бойд Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Дефо Джермейн из команды Сандерленд делает навес
54'
Удар от ворот произведет Сандерленд
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 41518 болельщиков
53'
Гибсон Даррон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
Удар от ворот произведет Бёрнли
50'
Ларссон Себастьян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд делает навес
50'
Янузай Аднан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
50'
Дефо Джермейн из команды Сандерленд делает пас партнеру.
50'
Удар от ворот произведет Сандерленд
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
48'
Борини Фабио мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
47'
Удар от ворот произведет Бёрнли
47'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд наносит неточный удар с лета
Фол, нарушение
46'
Хендрик Джефф наказан за толчок Дефо Джермейн
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Гибсон Даррон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хитон Том вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
45'
Лоутон Мэттью наказан за толчок Янузай Аднан
44'
О'Ши Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
44'
Гибсон Даррон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кин Майкл из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
43'
Эрфилд Скотт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Янузай Аднан из команды Сандерленд делает подножку. Уорд Стивен заработал фол.
43'
После дальнего удара, который нанес Борини Фабио мяч отбит вратарем
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
Удар от ворот произведет Сандерленд
42'
Барнс Эшли имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
42'
Эрфилд Скотт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Сандерленд
38'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает навес
38'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Дефо Джермейн коснулся мяча рукой.
36'
Удар от ворот произведет Сандерленд
36'
Хендрик Джефф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Хитон Том вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Удар от ворот произведет Сандерленд
35'
Бойд Джордж отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Хитон Том выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
34'
Денайе Джейсон из команды Сандерленд. Это Грэй Андре заработал фол.
34'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Джонс Билли из команды Сандерленд делает навес
Фол, нарушение
32'
Грэй Андре из команды Бёрнли опасно играет. Чуть не пострадал О'Ши Джон.
31'
Удар от ворот произведет Бёрнли
31'
Гибсон Даррон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
31'
Янузай Аднан из команды Сандерленд разыграл угловой с правого угла.
31'
Борини Фабио из команды Сандерленд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
30'
Ми Бен возвращается на поле, всё в порядке.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Родуэлл Джек пробил головой, вратарь справился с ударом.
29'
Ларссон Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Ми Бен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
27'
Ми Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Хендрик Джефф наказан за толчок Янузай Аднан
27'
Грэй Андре из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Удар от ворот произведет Сандерленд
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Удар от ворот произведет Бёрнли
23'
Борини Фабио из команды Сандерленд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Овьедо Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
23'
Бартон Джоуи получает желтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Бартон Джоуи из команды Бёрнли делает подножку. Янузай Аднан заработал фол.
22'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Бойд Джордж нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
21'
Эрфилд Скотт из команды Бёрнли подал угловой справа.
21'
Овьедо Брайан выбил мяч на угловой.
21'
Джонс Билли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Эрфилд Скотт из команды Бёрнли подал угловой слева.
20'
Уорд Стивен из команды Бёрнли попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
Удар от ворот произведет Сандерленд
18'
Барнс Эшли из команды Бёрнли бьет головой мимо ворот
Угловой
18'
Эрфилд Скотт из команды Бёрнли подал угловой справа.
18'
Денайе Джейсон выбил мяч на угловой.
18'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Сандерленд
17'
Эрфилд Скотт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
15'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Бойд Джордж.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
13'
Уорд Стивен из команды Бёрнли попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Джонс Билли из команды Сандерленд делает навес
Фол, нарушение
11'
Хендрик Джефф наказан за толчок Борини Фабио
11'
Ларссон Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Денайе Джейсон из команды Сандерленд остановил атаку, перехватив мяч.
11'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает навес прямо в штрафную.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
Гибсон Даррон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Удар от ворот произведет Бёрнли
8'
Родуэлл Джек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Ларссон Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
После дальнего удара, который нанес Барнс Эшли мяч отбит вратарем
7'
Игроки ФК "Бёрнли" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд делает навес
Фол, нарушение
7'
Эрфилд Скотт из команды Бёрнли. Это Янузай Аднан заработал фол.
6'
Эрфилд Скотт нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Дефо Джермейн из команды Сандерленд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
5'
Джонс Билли из команды Сандерленд делает подножку. Уорд Стивен заработал фол.
5'
Хендрик Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Джонс Билли из команды Сандерленд делает навес
3'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
О'Ши Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Эрфилд Скотт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
Фол, нарушение
1'
Денайе Джейсон наказан за толчок Грэй Андре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сандерленд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium of Light. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сандерленд 0:0 Бёрнли
Сандерленд
61.2% (123)
Ничья:
28.9% (58)
Бёрнли
10% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Сандерленд:
28.4% (57)
Ничья:
25.4% (51)
Сандерленд:
24.4% (49)
Бёрнли:
4.5% (9)
Сандерленд:
4.5% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация