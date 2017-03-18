Стадион: Стэдиум оф Лайт Зрители: 41518
0:0
Конец матча
23' Желтая карточкаБартон Джоуи
58' Желтая карточкаГибсон Даррон
81' Желтая карточкаБорини Фабио
86' Желтая карточкаДжонс Билли
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
93'
93'
Хазри Вахби из команды Сандерленд подал угловой слева.
92'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой слева.
92'
Борини Фабио нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
91'
Эрфилд Скотт бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
Брэйди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
90'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Лоутон Мэттью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд делает подножку. Грэй Андре заработал фол.
88'
Эрфилд Скотт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает навес
88'
Джонс Билли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Воукс Сэм не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
87'
Денайе Джейсон ошибается в защите.
87'
Брэйди Роберт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
86'
Джонс Билли получает желтую карточку.
86'
Джонс Билли из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Уорд Стивен.
86'
85'
85'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд делает подножку. Уорд Стивен заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Борини Фабио из команды Сандерленд делает навес
83'
83'
81'
Борини Фабио получает желтую карточку.
81'
Борини Фабио наказан за толчок Уорд Стивен
80'
Грэй Андре из команды Бёрнли в офсайде
80'
Янузай Аднан нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Борини Фабио из команды Сандерленд делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
78'
Тактическая замена. Ларссон Себастьян уходит с поля и его заменяет Хазри Вахби
78'
Овьедо Брайан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Воукс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Янузай Аднан из команды Сандерленд подал угловой справа.
78'
Ми Бен выбил мяч на угловой.
77'
75'
75'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Тактическая замена. Бойд Джордж уходит с поля и его заменяет Брэйди Роберт
74'
Тактическая замена. Гибсон Даррон уходит с поля и его заменяет Ндонг Ибраим
73'
Джонс Билли из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Хендрик Джефф.
73'
73'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает навес
73'
73'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Борини Фабио из команды Сандерленд делает подножку. Уорд Стивен заработал фол.
68'
68'
Грэй Андре на финте ушёл от оппонента.
67'
67'
Янузай Аднан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Джонс Билли из команды Сандерленд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
О'Ши Джон возвращается на поле, всё в порядке.
65'
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
О'Ши Джон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
Тактическая замена. Барнс Эшли уходит с поля и его заменяет Воукс Сэм
64'
О'Ши Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Джонс Билли имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
63'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд делает навес
63'
Игроки ФК "Сандерленд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Уорд Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Эрфилд Скотт из команды Бёрнли подал угловой слева.
62'
О'Ши Джон выбил мяч на угловой.
62'
62'
62'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает навес
61'
61'
61'
О'Ши Джон блокирует соперника. Барнс Эшли заработал своей команде штрафной.
60'
60'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
59'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает неудачный навес.
58'
Гибсон Даррон получает желтую карточку.
58'
Гибсон Даррон совершает грубый фол. Барнс Эшли был жертвой
56'
56'
Хендрик Джефф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Бойд Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Дефо Джермейн из команды Сандерленд делает навес
54'
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 41518 болельщиков
53'
53'
51'
50'
Ларссон Себастьян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
50'
Янузай Аднан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
50'
Дефо Джермейн из команды Сандерленд делает пас партнеру.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
48'
Борини Фабио мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
47'
47'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд наносит неточный удар с лета
46'
Хендрик Джефф наказан за толчок Дефо Джермейн
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
46'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хитон Том вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Лоутон Мэттью наказан за толчок Янузай Аднан
44'
44'
44'
43'
43'
Янузай Аднан из команды Сандерленд делает подножку. Уорд Стивен заработал фол.
43'
После дальнего удара, который нанес Борини Фабио мяч отбит вратарем
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
42'
Барнс Эшли имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
42'
Эрфилд Скотт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
38'
38'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает навес
38'
37'
Дефо Джермейн коснулся мяча рукой.
36'
36'
Хендрик Джефф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Хитон Том вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
35'
Бойд Джордж отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Хитон Том выбил мяч подальше от ворот.
34'
Денайе Джейсон из команды Сандерленд. Это Грэй Андре заработал фол.
34'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
32'
Грэй Андре из команды Бёрнли опасно играет. Чуть не пострадал О'Ши Джон.
31'
31'
Гибсон Даррон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Янузай Аднан из команды Сандерленд разыграл угловой с правого угла.
31'
Борини Фабио из команды Сандерленд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
30'
Ми Бен возвращается на поле, всё в порядке.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Родуэлл Джек пробил головой, вратарь справился с ударом.
29'
Ларссон Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Ми Бен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
27'
Ми Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Хендрик Джефф наказан за толчок Янузай Аднан
27'
Грэй Андре из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
23'
Борини Фабио из команды Сандерленд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Овьедо Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Бартон Джоуи получает желтую карточку.
23'
Бартон Джоуи из команды Бёрнли делает подножку. Янузай Аднан заработал фол.
22'
22'
Бойд Джордж нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Эрфилд Скотт из команды Бёрнли подал угловой справа.
21'
Овьедо Брайан выбил мяч на угловой.
21'
Джонс Билли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Эрфилд Скотт из команды Бёрнли подал угловой слева.
20'
Уорд Стивен из команды Бёрнли попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
20'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
18'
Барнс Эшли из команды Бёрнли бьет головой мимо ворот
18'
Эрфилд Скотт из команды Бёрнли подал угловой справа.
18'
Денайе Джейсон выбил мяч на угловой.
18'
17'
17'
Эрфилд Скотт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Бойд Джордж.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
13'
Уорд Стивен из команды Бёрнли попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
11'
Хендрик Джефф наказан за толчок Борини Фабио
11'
Ларссон Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Денайе Джейсон из команды Сандерленд остановил атаку, перехватив мяч.
11'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает навес прямо в штрафную.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
9'
9'
8'
Родуэлл Джек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Ларссон Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
После дальнего удара, который нанес Барнс Эшли мяч отбит вратарем
7'
Игроки ФК "Бёрнли" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Эрфилд Скотт из команды Бёрнли. Это Янузай Аднан заработал фол.
6'
Эрфилд Скотт нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Дефо Джермейн из команды Сандерленд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
Джонс Билли из команды Сандерленд делает подножку. Уорд Стивен заработал фол.
5'
Хендрик Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
3'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
2'
2'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Денайе Джейсон наказан за толчок Грэй Андре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сандерленд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium of Light. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сандерленд 0:0 Бёрнли
Сандерленд
61.2% (123)
Ничья:
28.9% (58)
Бёрнли
10% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сандерленд:
28.4% (57)
1:1 Ничья:
25.4% (51)
2:1 Сандерленд:
24.4% (49)
1:2 Бёрнли:
4.5% (9)
2:0 Сандерленд:
4.5% (9)
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