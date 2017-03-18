Стадион: Евроборг Зрители: 19959
1:0
49' ГолЙенсен Рубен
1:1
54' ГолУларе Обби
65' Желтая карточкаКру Йорди
Второй тайм
92'
Судья свистит, и матч окончен
91'
После дальнего удара, который нанес Ван Нифф Юлл мяч отбит вратарем
91'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой справа.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хиаряй Том из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Сорлот Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 19959 болельщиков
89'
89'
Махи Мимаун из команды Гронинген подал угловой слева.
89'
Лахман Даррил выбил мяч на угловой.
89'
87'
Хайе Том наказан за толчок Дэвидсон Джейсон
86'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
85'
Дэвидсон Джейсон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
85'
85'
Райнен Этьенн из команды Гронинген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
85'
Сорлот Александр из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
85'
Тибблинг Симон из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
84'
Лахман Даррил выбил мяч на угловой.
84'
Махи Мимаун из команды Гронинген подал угловой слева.
84'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Райнен Этьенн из команды Гронинген отвел угрозу отличным подкатом
81'
Хайе Том из команды Виллем II делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
81'
Кру Йорди получил травму и заменен. Лифтинк Эльмо выходит на поле.
80'
Кру Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Тактическая замена. Дрост Йеспер уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама
79'
Бакуна Жуниньо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
78'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
Дрост Йеспер пробил головой, вратарь справился с ударом.
77'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
76'
Сорлот Александр попал в створ, но вратарь справился с ударом.
76'
Сорлот Александр из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
76'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Тибблинг Симон из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Удар от ворот произведет Гронинген
74'
Фран Соль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
74'
Вуйтенс Дрис из команды Виллем II делает навес
73'
Тактическая замена. Уларе Обби уходит с поля и его заменяет Фран Соль
71'
Хайе Том коснулся мяча рукой.
71'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
70'
Ван Нифф Юлл нарушает правила. Уларе Обби пострадал
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
67'
67'
Хайе Том выбил мяч на угловой.
67'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает навес
67'
Бакуна Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
66'
После штрафного удара,который нанес Ван Нифф Юлл мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Кру Йорди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
65'
Кру Йорди наказан за толчок Хиаряй Том
65'
Хиаряй Том из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
64'
Хайе Том нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Фалкенбург Эрик.
62'
Махи Мимаун имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
61'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает отличный навес.
61'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
61'
Сорлот Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает пас партнеру.
61'
Сорлот Александр из команды Гронинген наносит очень неточный удар.
61'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
61'
Дрост Йеспер из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
59'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Дрост Йеспер на финте ушёл от оппонента.
59'
58'
58'
Кали Анур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Тибблинг Симон из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
57'
Райнен Этьенн из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Уларе Обби.
57'
55'
Махи Мимаун из команды Гронинген наносит неточный удар с лета
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Кру Йорди сделал результативную передачу.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Уларе Обби из клуба "Виллем II" отправил мяч головой в ворота.
53'
Матч возобновится спорным мячом
52'
Падт Серджио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Фалкенбург Эрик имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
51'
Ван Нифф Юлл выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Йенсен Рубен!
49'
Тибблинг Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
48'
Дрост Йеспер коснулся мяча рукой.
46'
46'
Тактическая замена. Йоппен Гус уходит с поля и его заменяет Вуйтенс Дрис
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Махи Мимаун из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
47'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
47'
47'
47'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Уларе Обби из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Уларе Обби из команды Виллем II в офсайде
42'
После дальнего удара, который нанес Бакуна Жуниньо мяч отбит вратарем
42'
Катуку Тшиманга выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Йоппен Гус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает навес
41'
Сорлот Александр из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Сорлот Александр наказан за толчок Ойо Фунсо
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Махи Мимаун, и мяч снова в игре
37'
37'
Тибблинг Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Дрост Йеспер, и мяч снова в игре
37'
Дрост Йеспер на финте ушёл от оппонента.
36'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Кру Йорди на финте ушёл от оппонента.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Ван Нифф Юлл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Махи Мимаун и мяч снова в игре
32'
Махи Мимаун на финте ушёл от оппонента.
32'
Ойо Фунсо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
31'
Дэвидсон Джейсон наказан за толчок Фалкенбург Эрик
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
30'
Дрост Йеспер из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
30'
29'
Махи Мимаун нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Махи Мимаун на финте ушёл от оппонента.
29'
Йоппен Гус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
27'
Дрост Йеспер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
24'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Райнен Этьенн выбил мяч на угловой.
23'
Уларе Обби из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
23'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Кали Анур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Тибблинг Симон на финте ушёл от оппонента.
22'
Тибблинг Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Йоппен Гус наказан за толчок Тибблинг Симон
21'
Хиаряй Том из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Фалкенбург Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Сорлот Александр из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
21'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
19'
19'
19'
Тибблинг Симон из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
18'
18'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
18'
18'
Тибблинг Симон из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
18'
Бакуна Жуниньо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
18'
Вратарь парирует удар, который нанес Махи Мимаун, и мяч снова в игре
17'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает передачу за спину защитников.
17'
Уларе Обби мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
17'
Дэвидсон Джейсон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
17'
Дэвидсон Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Хайе Том исполняет штрафной удар, но его блокируют
16'
Дрост Йеспер блокирует соперника. Хайе Том заработал своей команде штрафной.
16'
Хайе Том на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
Сорлот Александр пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает навес
13'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хиаряй Том из команды Гронинген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дрост Йеспер не смог удачно сыграть.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
9'
9'
9'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает навес
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Бакуна Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Уларе Обби из команды Виллем II делает подножку. Бакуна Жуниньо заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
5'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Сорлот Александр наказан за толчок Катуку Тшиманга
2'
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация