  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 19959
Гронинген
1:1
Конец матча
Виллем II
0'
1:0
49' Гол
Йенсен Рубен
1:1
54' Гол
Уларе Обби
65' Желтая карточка
Кру Йорди
90'+2
Второй тайм
Свисток
92'
Судья свистит, и матч окончен
91'
После дальнего удара, который нанес Ван Нифф Юлл мяч отбит вратарем
91'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой справа.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хиаряй Том из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.

90'
Сорлот Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 19959 болельщиков
89'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Махи Мимаун из команды Гронинген подал угловой слева.
89'
Лахман Даррил выбил мяч на угловой.
89'
Хиаряй Том из команды Гронинген делает навес
Фол, нарушение
87'
Хайе Том наказан за толчок Дэвидсон Джейсон
86'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Удар от ворот произведет Виллем II
85'
Дэвидсон Джейсон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
85'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Райнен Этьенн из команды Гронинген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
85'
Сорлот Александр из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
Угловой
85'
Тибблинг Симон из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
84'
Лахман Даррил выбил мяч на угловой.
Угловой
84'
Махи Мимаун из команды Гронинген подал угловой слева.
84'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Райнен Этьенн из команды Гронинген отвел угрозу отличным подкатом
82'
Фран Соль из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
81'
Хайе Том из команды Виллем II делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
81'
Кру Йорди получил травму и заменен. Лифтинк Эльмо выходит на поле.
Травма, повреждение
80'
Кру Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Тактическая замена. Дрост Йеспер уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама
79'
Бакуна Жуниньо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
78'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Хиаряй Том из команды Гронинген делает навес
77'
Дрост Йеспер пробил головой, вратарь справился с ударом.
77'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
76'
Сорлот Александр попал в створ, но вратарь справился с ударом.
76'
Сорлот Александр из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
76'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Тибблинг Симон из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
75'
Кру Йорди из команды Виллем II в офсайде
74'
Удар от ворот произведет Гронинген
74'
Фран Соль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
74'
Вуйтенс Дрис из команды Виллем II делает навес
73'
Тактическая замена. Уларе Обби уходит с поля и его заменяет Фран Соль
Фол, нарушение
71'
Хайе Том коснулся мяча рукой.
71'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
Фол, нарушение
70'
Ван Нифф Юлл нарушает правила. Уларе Обби пострадал
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Угловой
67'
Махи Мимаун из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
67'
Хайе Том выбил мяч на угловой.
67'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает навес
67'
Бакуна Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
После штрафного удара,который нанес Ван Нифф Юлл мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
65'
Кру Йорди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
65'
Кру Йорди наказан за толчок Хиаряй Том
65'
Хиаряй Том из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
64'
Хайе Том нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
63'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Фалкенбург Эрик.
62'
Махи Мимаун имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
61'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает отличный навес.
61'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
61'
Сорлот Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает пас партнеру.
61'
Сорлот Александр из команды Гронинген наносит очень неточный удар.
61'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
61'
Дрост Йеспер из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Дрост Йеспер на финте ушёл от оппонента.
59'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает навес
58'
Кали Анур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Тибблинг Симон из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
57'
Райнен Этьенн из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Уларе Обби.
57'
Удар от ворот произведет Виллем II
55'
Махи Мимаун из команды Гронинген наносит неточный удар с лета
55'
Хиаряй Том из команды Гронинген делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Кру Йорди сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Уларе Обби из клуба "Виллем II" отправил мяч головой в ворота.
54'
Кру Йорди из команды Виллем II делает отличный навес.
53'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
52'
Падт Серджио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Фалкенбург Эрик имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
52'
Ойо Фунсо из команды Виллем II делает навес
Угловой
51'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
51'
Ван Нифф Юлл выбил мяч на угловой.
51'
Кали Анур из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Йенсен Рубен!
49'
Тибблинг Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Дрост Йеспер коснулся мяча рукой.
46'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Йоппен Гус уходит с поля и его заменяет Вуйтенс Дрис
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Махи Мимаун из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
47'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
Угловой
47'
Махи Мимаун из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
47'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Уларе Обби из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
44'
Уларе Обби из команды Виллем II в офсайде
42'
После дальнего удара, который нанес Бакуна Жуниньо мяч отбит вратарем
42'
Катуку Тшиманга выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
42'
Йоппен Гус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает навес
41'
Сорлот Александр из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
40'
Сорлот Александр наказан за толчок Ойо Фунсо
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Махи Мимаун, и мяч снова в игре
Угловой
37'
Махи Мимаун из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
37'
Тибблинг Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Дрост Йеспер, и мяч снова в игре
37'
Дрост Йеспер на финте ушёл от оппонента.
36'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
36'
Кру Йорди на финте ушёл от оппонента.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
34'
Ван Нифф Юлл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Махи Мимаун и мяч снова в игре
32'
Махи Мимаун на финте ушёл от оппонента.
32'
Ойо Фунсо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
31'
Дэвидсон Джейсон наказан за толчок Фалкенбург Эрик
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Удар от ворот произведет Виллем II
30'
Дрост Йеспер из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
30'
Хиаряй Том из команды Гронинген делает навес
29'
Махи Мимаун нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Махи Мимаун на финте ушёл от оппонента.
29'
Йоппен Гус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает навес
28'
Удар от ворот произведет Виллем II
27'
Дрост Йеспер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Удар от ворот произведет Виллем II
26'
Хиаряй Том из команды Гронинген делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
24'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
23'
Райнен Этьенн выбил мяч на угловой.
23'
Уларе Обби из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
23'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Кали Анур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
23'
Тибблинг Симон на финте ушёл от оппонента.
22'
Тибблинг Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Йоппен Гус наказан за толчок Тибблинг Симон
21'
Хиаряй Том из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Фалкенбург Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Сорлот Александр из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
21'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
19'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
Угловой
19'
Тибблинг Симон из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
18'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
18'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
Угловой
18'
Тибблинг Симон из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
18'
Бакуна Жуниньо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
18'
Вратарь парирует удар, который нанес Махи Мимаун, и мяч снова в игре
17'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает передачу за спину защитников.
17'
Уларе Обби мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
17'
Дэвидсон Джейсон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Дэвидсон Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Хайе Том исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
16'
Дрост Йеспер блокирует соперника. Хайе Том заработал своей команде штрафной.
16'
Хайе Том на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
Сорлот Александр пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает навес
13'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
11'
Хиаряй Том из команды Гронинген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дрост Йеспер не смог удачно сыграть.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
9'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает навес
9'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает навес
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
6'
Бакуна Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
Уларе Обби из команды Виллем II делает подножку. Бакуна Жуниньо заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
5'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
2'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
2'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация