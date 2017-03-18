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Стадион: Зрители: 11680
НЕК Неймеген
0:3
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
28' Гол
Лабьяд Закария
35' Желтая карточка
Лабьяд Закария
0:2
37' Гол
Аюб Яссин
0:3
63' Гол
Халлер Себастьен
72' Желтая карточка
Фон Хаке Юлиан
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
93'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Удар от ворот произведет Утрехт
92'
Райхи Мохаммед бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
91'
Амрабат Софьян коснулся мяча рукой.

91'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает пас партнеру.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
88'
Амрабат Софьян попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает навес
87'
Янссен Виллем из команды Утрехт остановил атаку, перехватив мяч.
87'
Грот Джей-Рой на финте ушёл от оппонента.
87'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
86'
Амрабат Софьян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
Грот Джей-Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
86'
Голла Войцех выбил мяч на угловой.
86'
Клейбер Шон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля
84'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
84'
Хардевельд Джефф из команды Утрехт делает пас партнеру.
84'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
83'
Халлер Себастьен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает пас партнеру.
83'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает навес
82'
Хайнлот Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
82'
Удар от ворот произведет Утрехт
82'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Живкович Рицхайро
81'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген бьет головой мимо ворот
Угловой
81'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
81'
Леувин Рамон выбил мяч на угловой.
81'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
81'
Тактическая замена. Фон Хаке Юлиан уходит с поля и его заменяет Бикел Жаниу
Травма, повреждение
80'
Голла Войцех возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает неудачный навес.
Угловой
80'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
Травма, повреждение
79'
Голла Войцех получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
78'
Голла Войцех на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Голла Войцех выбил мяч на угловой.
78'
Брама Вут бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Грот Джей-Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
75'
Грот Джей-Рой наказан за толчок Леувин Рамон
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Тактическая замена. Конбой Кевин уходит с поля и его заменяет Хардевельд Джефф
73'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес
72'
Матч возобновится спорным мячом
Желтая карточка
72'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген был наказан за старое нарушение.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
71'
Фон Хаке Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
69'
Халлер Себастьен из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Думич Дарио.
69'
Халлер Себастьен из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
69'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Ferdi Kadioglu нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Удар от ворот произведет Утрехт
Фол, нарушение
67'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Аюб Яссин получил травму и заменен. Клейбер Шон выходит на поле.
Фол, нарушение
65'
Керк Гирано наказан за толчок Бюрнет Лоренцо
65'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает навес
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Халлер Себастьен!
63'
Хайнлот Михаэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
63'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Удар от ворот произведет Утрехт
61'
Удар от ворот произведет Утрехт
60'
Райхи Мохаммед бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген отвел угрозу отличным подкатом
59'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
58'
Вратарь парирует удар, который нанес Трупе Джованни, и мяч снова в игре
58'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает пас партнеру.
Офсайд
57'
Грот Джей-Рой из команды НЕК Неймеген в офсайде
57'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает передачу за спину защитников.
57'
Игроки ФК "НЕК Неймеген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Хайнлот Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает навес
Фол, нарушение
55'
Трупе Джованни совершает грубый фол. Райхи Мохаммед был жертвой
55'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
55'
Керк Гирано возвращается на поле, всё в порядке.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
54'
Керк Гирано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
54'
Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Лабьяд Закария отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Брама Вут из команды Утрехт делает пас партнеру.
52'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Амрабат Софьян из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
52'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает навес
48'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Керк Гирано из команды Утрехт играет в стеночку. Аюб Яссин был стеночкой.
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 11680 болельщиков
Фол, нарушение
46'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген делает подножку. Амрабат Софьян заработал фол.
46'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Ferdi Kadioglu
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
После дальнего удара, который нанес Фон Хаке Юлиан мяч отбит вратарем
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген делает неудачный навес.
Фол, нарушение
43'
Халлер Себастьен наказан за толчок Думич Дарио
43'
Удар от ворот произведет Утрехт
42'
Фон Хаке Юлиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
После дальнего удара, который нанес Аюб Яссин мяч отбит вратарем
41'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает навес
40'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Халлер Себастьен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
39'
Брама Вут из команды Утрехт делает пас партнеру.
39'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
39'
Фон Хаке Юлиан ошибается в защите.
38'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
38'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
37'
Амрабат Софьян сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Аюб Яссин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
37'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
37'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
37'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
35'
Лабьяд Закария получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Лабьяд Закария совершает грубый фол. Фон Хаке Юлиан был жертвой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Янссен Виллем из команды Утрехт отвел угрозу отличным подкатом
34'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Трупе Джованни блокирует соперника. Грёнефельд Арнаут заработал своей команде штрафной.
Офсайд
32'
Халлер Себастьен из команды Утрехт в офсайде
32'
Керк Гирано из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
30'
Халлер Себастьен нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Халлер Себастьен на финте ушёл от оппонента.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
28'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГОЛ! - Лабьяд Закария из команды Утрехт наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
28'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
28'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
27'
Трупе Джованни из команды Утрехт нарушает. Мессауд Али пострадал, однако рефери не останавливает игру.
25'
Делле Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Думич Дарио выбил мяч на угловой.
25'
Керк Гирано на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
23'
Леувин Рамон наказан за толчок Делле Жорис
Угловой
23'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой слева.
22'
Хайнлот Михаэль выбил мяч на угловой.
22'
Конбой Кевин из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
21'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген делает подножку. Брама Вут заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
19'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген устремляется вперед с мячом.
17'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
17'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
16'
Халлер Себастьен из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
Угловой
16'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
15'
Голла Войцех выбил мяч на угловой.
15'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
14'
Трупе Джованни из команды Утрехт играет в стеночку. Амрабат Софьян был стеночкой.
14'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает подножку. Брейнбург Грегор заработал фол.
10'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
10'
Янссен Виллем выбил мяч на угловой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Офсайд
9'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
9'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Амрабат Софьян и мяч снова в игре
9'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Бувалда Робин получил травму и заменен. Грёнефельд Арнаут выходит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
3'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
Травма, повреждение
3'
Бувалда Робин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
2'
Бувалда Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Лабьяд Закария бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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