Стадион: Гоффертштадион Зрители: 11680
0:3
Конец матча
0:1
28' ГолЛабьяд Закария
35' Желтая карточкаЛабьяд Закария
0:2
37' ГолАюб Яссин
0:3
63' ГолХаллер Себастьен
72' Желтая карточкаФон Хаке Юлиан
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
93'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
92'
Райхи Мохаммед бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Амрабат Софьян коснулся мяча рукой.
91'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает пас партнеру.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
88'
Амрабат Софьян попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает навес
87'
Янссен Виллем из команды Утрехт остановил атаку, перехватив мяч.
87'
Грот Джей-Рой на финте ушёл от оппонента.
87'
86'
Амрабат Софьян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
Грот Джей-Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
86'
86'
Клейбер Шон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля
84'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
84'
Хардевельд Джефф из команды Утрехт делает пас партнеру.
84'
83'
Халлер Себастьен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает пас партнеру.
83'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает навес
82'
Хайнлот Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
82'
82'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Живкович Рицхайро
81'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген бьет головой мимо ворот
81'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
81'
Леувин Рамон выбил мяч на угловой.
81'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
81'
Тактическая замена. Фон Хаке Юлиан уходит с поля и его заменяет Бикел Жаниу
80'
Голла Войцех возвращается на поле, всё в порядке.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает неудачный навес.
80'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
79'
Голла Войцех получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
78'
Голла Войцех на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
78'
Брама Вут бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Грот Джей-Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Грот Джей-Рой наказан за толчок Леувин Рамон
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Тактическая замена. Конбой Кевин уходит с поля и его заменяет Хардевельд Джефф
73'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес
72'
Матч возобновится спорным мячом
72'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген был наказан за старое нарушение.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
71'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
71'
Фон Хаке Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Халлер Себастьен из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Думич Дарио.
69'
Халлер Себастьен из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
69'
69'
Ferdi Kadioglu нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
67'
66'
Аюб Яссин получил травму и заменен. Клейбер Шон выходит на поле.
65'
Керк Гирано наказан за толчок Бюрнет Лоренцо
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
64'
63'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Халлер Себастьен!
63'
Хайнлот Михаэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
63'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
62'
61'
60'
Райхи Мохаммед бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген отвел угрозу отличным подкатом
59'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
58'
Вратарь парирует удар, который нанес Трупе Джованни, и мяч снова в игре
58'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает пас партнеру.
57'
Грот Джей-Рой из команды НЕК Неймеген в офсайде
57'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает передачу за спину защитников.
57'
Игроки ФК "НЕК Неймеген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Хайнлот Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает навес
55'
Трупе Джованни совершает грубый фол. Райхи Мохаммед был жертвой
55'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Керк Гирано возвращается на поле, всё в порядке.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Керк Гирано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
54'
Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Лабьяд Закария отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Амрабат Софьян из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
52'
51'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Керк Гирано из команды Утрехт играет в стеночку. Аюб Яссин был стеночкой.
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 11680 болельщиков
46'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген делает подножку. Амрабат Софьян заработал фол.
46'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Ferdi Kadioglu
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
После дальнего удара, который нанес Фон Хаке Юлиан мяч отбит вратарем
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген делает неудачный навес.
43'
Халлер Себастьен наказан за толчок Думич Дарио
43'
42'
Фон Хаке Юлиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
После дальнего удара, который нанес Аюб Яссин мяч отбит вратарем
41'
40'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Халлер Себастьен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
39'
39'
Фон Хаке Юлиан ошибается в защите.
38'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
38'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
37'
Амрабат Софьян сделал результативную передачу.
37'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Аюб Яссин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
37'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
37'
37'
35'
Лабьяд Закария получает желтую карточку.
35'
Лабьяд Закария совершает грубый фол. Фон Хаке Юлиан был жертвой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Янссен Виллем из команды Утрехт отвел угрозу отличным подкатом
34'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Трупе Джованни блокирует соперника. Грёнефельд Арнаут заработал своей команде штрафной.
32'
Халлер Себастьен из команды Утрехт в офсайде
32'
Керк Гирано из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
30'
Халлер Себастьен нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Халлер Себастьен на финте ушёл от оппонента.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
28'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
28'
ГОЛ! - Лабьяд Закария из команды Утрехт наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
28'
28'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
27'
Трупе Джованни из команды Утрехт нарушает. Мессауд Али пострадал, однако рефери не останавливает игру.
25'
Делле Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Думич Дарио выбил мяч на угловой.
25'
Керк Гирано на финте ушёл от оппонента.
23'
Леувин Рамон наказан за толчок Делле Жорис
22'
Хайнлот Михаэль выбил мяч на угловой.
22'
Конбой Кевин из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген делает подножку. Брама Вут заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
19'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген устремляется вперед с мячом.
17'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
17'
16'
Халлер Себастьен из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
15'
15'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
14'
Трупе Джованни из команды Утрехт играет в стеночку. Амрабат Софьян был стеночкой.
14'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает подножку. Брейнбург Грегор заработал фол.
10'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
10'
Янссен Виллем выбил мяч на угловой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
9'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
9'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Амрабат Софьян и мяч снова в игре
7'
Бувалда Робин получил травму и заменен. Грёнефельд Арнаут выходит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
3'
3'
Бувалда Робин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
2'
Бувалда Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Лабьяд Закария бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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