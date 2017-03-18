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Стадион: Зрители: 33900
ПСВ
1:0
Конец матча
Витесс
0'
40' Желтая карточка
Дикс Кевин
1:0
50' Гол
Де Йонг Сим
72' Желтая карточка
Миазга Мэтт
83' Желтая карточка
Бюттнер Александер
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
92'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает навес
Офсайд
92'
Морено Эктор из команды ПСВ в офсайде
92'
Хендрикс Йоррит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Фол, нарушение
91'
Леердам Келвин из команды Витесс делает подножку. Де Йонг Люк заработал фол.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Удар от ворот произведет Витесс
89'
Де Йонг Сим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает пас партнеру.
88'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
87'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Ван Гинкел Марко нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
85'
Де Йонг Сим из команды ПСВ делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Удар от ворот произведет Витесс
84'
Прёппер Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
83'
Бюттнер Александер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Бюттнер Александер из команды Витесс. Это Локадия Юрген заработал фол.
Фол, нарушение
81'
Кашия Гурам из команды Витесс делает подножку. Де Йонг Сим заработал фол.
80'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 33900 болельщиков
79'
Удар от ворот произведет Витесс
79'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ наносит неточный удар с лета
79'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой слева.
78'
Де Йонг Сим нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
78'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает пас партнеру.
77'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
77'
Локадия Юрген пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
77'
Удар от ворот произведет ПСВ
77'
Тактическая замена. Круйсвийк Арнолд уходит с поля и его заменяет Бюттнер Александер
76'
Де Йонг Сим из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Витесс
73'
Прёппер Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
72'
Миазга Мэтт получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
Миазга Мэтт атакует сзади соперника. Де Йонг Люк пострадал.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
71'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает подножку. Хендрикс Йоррит заработал фол.
Офсайд
70'
Рашица Милот из команды Витесс в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
69'
Де Йонг Сим наказан за толчок Миазга Мэтт
69'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
69'
Тигадауини Аднане нарушает правила. Де Йонг Сим пострадал
68'
Удар от ворот произведет ПСВ
67'
Тактическая замена. Гуардадо Андрес уходит с поля и его заменяет Хендрикс Йоррит
67'
Тактическая замена. Натан Аллан уходит с поля и его заменяет Тигадауини Аднане
67'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Гуардадо Андрес нарушает правила. Ван Волфсвинкель Рикки пострадал
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
64'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес
64'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
62'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Локадия Юрген
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
58'
Натан Аллан из команды Витесс в офсайде
57'
Ван Волфсвинкель Рикки пробил головой, вратарь справился с ударом.
57'
Рашица Милот из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
57'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
56'
Удар от ворот произведет ПСВ
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Фор Наварон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Леердам Келвин из команды Витесс делает навес
54'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Бэйкер Льюис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
53'
Рашица Милот из команды Витесс делает пас партнеру.
52'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Удар от ворот произведет Витесс
52'
Де Йонг Сим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает пас партнеру.
50'
Гуардадо Андрес сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Де Йонг Сим записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает пас партнеру.
Угловой
50'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Кашия Гурам выбил мяч на угловой.
49'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
48'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
47'
Перейро Гастон нарушает правила. Круйсвийк Арнолд пострадал
46'
Удар от ворот произведет ПСВ
46'
Тактическая замена. Дикс Кевин уходит с поля и его заменяет Леердам Келвин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Рашица Милот из команды Витесс делает пас партнеру.
45'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой справа.
44'
Удар от ворот произведет Витесс
43'
Удар от ворот произведет Витесс
Офсайд
42'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс в офсайде
41'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
40'
Дикс Кевин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Дикс Кевин из команды Витесс опасно играет. Чуть не пострадал Морено Эктор.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Удар от ворот произведет ПСВ
38'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс наносит неточный удар с лета
38'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Ром Элой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
37'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Натан Аллан нарушает правила. Гуардадо Андрес пострадал
35'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой справа.
34'
Ариас Сантьяго бьет и мяч от рикошета проходит мимо
34'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
34'
Перейро Гастон из команды ПСВ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
33'
Бренет Джошуа атакует сзади соперника. Рашица Милот пострадал.
32'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
31'
Удар от ворот произведет Витесс
31'
Де Йонг Люк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Удар от ворот произведет ПСВ
30'
Натан Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
После дальнего удара, который нанес Прёппер Дэви мяч отбит вратарем
29'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Удар от ворот произведет ПСВ
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Удар от ворот произведет Витесс
23'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
21'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Ван Волфсвинкель Рикки бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
18'
Перейро Гастон из команды ПСВ в офсайде
16'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Де Йонг Сим нарушает правила. Дикс Кевин пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Удар от ворот произведет ПСВ
14'
Де Йонг Люк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
14'
Де Йонг Сим из команды ПСВ делает пас партнеру.
Угловой
14'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой слева.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Бэйкер Льюис выбил мяч на угловой.
13'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
13'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает подножку. Перейро Гастон заработал фол.
12'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Угловой
9'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой слева.
9'
Морено Эктор выбил мяч на угловой.
9'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Витесс
7'
Перейро Гастон из команды ПСВ наносит неточный удар с лета
7'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
7'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Вратарь парирует удар, который нанес Де Йонг Сим, и мяч снова в игре
5'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сыграл в стеночку. Прёппер Дэви не смог опередить голкипера.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Фол, нарушение
5'
Ван Волфсвинкель Рикки атакует сзади соперника. Исима-Мирен Николя пострадал.
3'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает навес
3'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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