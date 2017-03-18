Стадион: Филипс Зрители: 33900
40' Желтая карточкаДикс Кевин
1:0
50' ГолДе Йонг Сим
72' Желтая карточкаМиазга Мэтт
83' Желтая карточкаБюттнер Александер
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
92'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает навес
92'
Морено Эктор из команды ПСВ в офсайде
92'
Хендрикс Йоррит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Леердам Келвин из команды Витесс делает подножку. Де Йонг Люк заработал фол.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
89'
Де Йонг Сим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает пас партнеру.
88'
88'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
87'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
85'
85'
Ван Гинкел Марко нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
85'
Де Йонг Сим из команды ПСВ делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
84'
Прёппер Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Бюттнер Александер получает желтую карточку.
83'
Бюттнер Александер из команды Витесс. Это Локадия Юрген заработал фол.
81'
Кашия Гурам из команды Витесс делает подножку. Де Йонг Сим заработал фол.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
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79'
79'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ наносит неточный удар с лета
79'
79'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой слева.
78'
Де Йонг Сим нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
78'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает пас партнеру.
77'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
77'
Локадия Юрген пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
77'
77'
Тактическая замена. Круйсвийк Арнолд уходит с поля и его заменяет Бюттнер Александер
76'
Де Йонг Сим из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
73'
73'
Прёппер Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Миазга Мэтт получает желтую карточку.
72'
Миазга Мэтт атакует сзади соперника. Де Йонг Люк пострадал.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает подножку. Хендрикс Йоррит заработал фол.
70'
Рашица Милот из команды Витесс в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
Де Йонг Сим наказан за толчок Миазга Мэтт
69'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
69'
Тигадауини Аднане нарушает правила. Де Йонг Сим пострадал
68'
67'
Тактическая замена. Гуардадо Андрес уходит с поля и его заменяет Хендрикс Йоррит
67'
Тактическая замена. Натан Аллан уходит с поля и его заменяет Тигадауини Аднане
67'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Гуардадо Андрес нарушает правила. Ван Волфсвинкель Рикки пострадал
66'
Морено Эктор наказан за толчок Ван Волфсвинкель Рикки
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
65'
64'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес
64'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
62'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Локадия Юрген
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
58'
Натан Аллан из команды Витесс в офсайде
57'
Ван Волфсвинкель Рикки пробил головой, вратарь справился с ударом.
57'
Рашица Милот из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
57'
56'
56'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Фор Наварон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Леердам Келвин из команды Витесс делает навес
54'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Бэйкер Льюис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
53'
Рашица Милот из команды Витесс делает пас партнеру.
52'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
52'
Де Йонг Сим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает пас партнеру.
50'
Гуардадо Андрес сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Де Йонг Сим записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает пас партнеру.
50'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Кашия Гурам выбил мяч на угловой.
49'
48'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Перейро Гастон нарушает правила. Круйсвийк Арнолд пострадал
46'
46'
Тактическая замена. Дикс Кевин уходит с поля и его заменяет Леердам Келвин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Рашица Милот из команды Витесс делает пас партнеру.
45'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой справа.
44'
43'
42'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс в офсайде
41'
40'
40'
Дикс Кевин получает желтую карточку.
40'
Дикс Кевин из команды Витесс опасно играет. Чуть не пострадал Морено Эктор.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
38'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс наносит неточный удар с лета
38'
37'
Ром Элой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
36'
36'
Натан Аллан нарушает правила. Гуардадо Андрес пострадал
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
34'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой справа.
34'
Ариас Сантьяго бьет и мяч от рикошета проходит мимо
34'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
34'
Перейро Гастон из команды ПСВ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Бренет Джошуа атакует сзади соперника. Рашица Милот пострадал.
32'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
31'
Де Йонг Люк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
30'
Натан Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
После дальнего удара, который нанес Прёппер Дэви мяч отбит вратарем
29'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
27'
26'
26'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
23'
22'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
21'
20'
Ван Волфсвинкель Рикки бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
18'
Перейро Гастон из команды ПСВ в офсайде
16'
15'
Де Йонг Сим нарушает правила. Дикс Кевин пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
14'
Де Йонг Люк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
14'
Де Йонг Сим из команды ПСВ делает пас партнеру.
14'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой слева.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Бэйкер Льюис выбил мяч на угловой.
13'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает подножку. Перейро Гастон заработал фол.
12'
12'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой слева.
9'
Морено Эктор выбил мяч на угловой.
9'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
8'
7'
Перейро Гастон из команды ПСВ наносит неточный удар с лета
7'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
7'
6'
6'
Вратарь парирует удар, который нанес Де Йонг Сим, и мяч снова в игре
5'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сыграл в стеночку. Прёппер Дэви не смог опередить голкипера.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
Ван Волфсвинкель Рикки атакует сзади соперника. Исима-Мирен Николя пострадал.
3'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает навес
3'
1'
1'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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