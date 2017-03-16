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Стадион: Стад Мишель д'Орнано
Предыдущие игры
Кан (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 10.03.2017 Ницца 2:2 Кан Л1
- 04.03.2017 Кан 2:3 Анже Л1
- 26.02.2017 Сент-Этьен 0:1 Кан Л1
- 21.02.2017 Кан 1:0 Нанси Л1
- 18.02.2017 Кан 0:1 Лилль Л1
- 11.02.2017 Дижон 2:0 Кан Л1
- 07.02.2017 Кан 0:4 Бордо Л1
- 04.02.2017 Генгам 0:1 Кан Л1
- 28.01.2017 Бастия 1:1 Кан Л1
- 18.01.2017 Нант 1:0 Кан Л1
- 15.01.2017 Кан 3:2 Лион Л1
- 21.12.2016 Монако 2:1 Кан Л1
- 18.12.2016 Кан 3:0 Мец Л1
- 02.12.2016 Кан 3:3 Дижон Л1
- 29.11.2016 Лилль 4:2 Кан Л1
- 26.11.2016 Кан 1:1 Генгам Л1
- 20.11.2016 Марсель 1:0 Кан Л1
- 06.11.2016 Кан 1:0 Ницца Л1
- 29.10.2016 Нанси 2:0 Кан Л1
- 23.10.2016 Кан 0:2 Сент-Этьен Л1
Монако (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 11.03.2017 Монако 2:1 Бордо Л1
- 05.03.2017 Монако 4:0 Нант Л1
- 25.02.2017 Генгам 1:2 Монако Л1
- 17.02.2017 Бастия 1:1 Монако Л1
- 11.02.2017 Монако 5:0 Мец Л1
- 07.02.2017 Монпелье 1:2 Монако Л1
- 04.02.2017 Монако 3:0 Ницца Л1
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Л1
- 22.01.2017 Монако 4:0 Лорьян Л1
- 15.01.2017 Марсель 1:4 Монако Л1
- 21.12.2016 Монако 2:1 Кан Л1
- 18.12.2016 Монако 1:3 Лион Л1
- 10.12.2016 Бордо 0:4 Монако Л1
- 03.12.2016 Монако 5:0 Бастия Л1
- 29.11.2016 Дижон 1:1 Монако Л1
- 26.11.2016 Монако 4:0 Марсель Л1
- 18.11.2016 Лорьян 0:3 Монако Л1
- 05.11.2016 Монако 6:0 Нанси Л1
- 29.10.2016 Сент-Этьен 1:1 Монако Л1
- 21.10.2016 Монако 6:2 Монпелье Л1
Последние игры между собой
Кан: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 2
Монако: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 3
- 21.12.2016 Монако 2:1 Кан Лига 1
- 04.03.2016 Кан 2:2 Монако Лига 1
- 02.12.2015 Монако 1:1 Кан Лига 1
- 10.04.2015 Кан 0:3 Монако Лига 1
- 22.11.2014 Монако 2:2 Кан Лига 1
- 04.05.2013 Монако 0:1 Кан Лига 2
- 11.12.2012 Кан 3:0 Монако Лига 2
- 26.02.2011 Монако 2:2 Кан Лига 1
- 16.10.2010 Кан 0:0 Монако Лига 1
- 18.01.2009 Кан 2:2 Монако Лига 1
- 23.08.2008 Монако 1:1 Кан Лига 1
- 22.03.2008 Кан 4:1 Монако Лига 1
- 27.10.2007 Монако 0:0 Кан Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|84 - 26
|68
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|58 - 20
|65
|3.
|Ницца
|Заявка
|29
|18
|9
|2
|47 - 23
|63
|4.
|Лион
|Заявка
|28
|16
|2
|10
|59 - 33
|50
|5.
|Марсель
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|43 - 37
|45
|6.
|Бордо
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|37 - 36
|43
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|33 - 24
|41
|8.
|Генгам
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|37 - 36
|38
|9.
|Ренн
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|28 - 33
|38
|10.
|Нант
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|27 - 43
|37
|11.
|Анже
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|28 - 38
|36
|12.
|Тулуза
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|32 - 33
|36
|13.
|Лилль
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|29 - 37
|33
|14.
|Монпелье
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|42 - 49
|33
|15.
|Мец
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 53
|32
|16.
|Кан
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|31 - 48
|32
|17.
|Нанси
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|19 - 37
|28
|18.
|Дижон
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|38 - 46
|28
|19.
|Бастия
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|24 - 43
|25
|20.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 59
|22
-
До начала матча осталось 1 день 23 часа 38 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кан - Монако, который состоится 19.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кан - Монако, который состоится 19.03.2017.
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Прогнозы на матч Кан - Монако
Кан
6.4% (7)
Ничья:
11% (12)
Монако
82.6% (90)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Монако:
27.5% (30)
0:2 Монако:
20.2% (22)
1:3 Монако:
13.8% (15)
0:1 Монако:
12.8% (14)
1:1 Ничья:
8.3% (9)
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