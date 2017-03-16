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Стадион:
Кан
 
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Монако
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-
До начала матча осталось 1 день 23 часа 38 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кан - Монако, который состоится 19.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Кан - Монако
Кан
6.4% (7)
Ничья:
11% (12)
Монако
82.6% (90)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
27.5% (30)
Монако:
20.2% (22)
Монако:
13.8% (15)
Монако:
12.8% (14)
Ничья:
8.3% (9)
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