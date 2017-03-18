Стадион: Матмю Атлантик
1:0
25' ГолРолан Диего
2:0
29' ГолСанхаре Юнусс
3:0
32' ПенальтиВада Валентин
3:1
47' ПенальтиБудебуз Ряд
4:1
76' ГолРолан Диего
Второй тайм
78'
Левчук Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
78'
Уна Адам бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
78'
Уна Адам на финте ушёл от оппонента.
76'
Сабали Юссуф сделал результативную передачу.
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ролан Диего записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
76'
Сабали Юссуф из команды Бордо сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
76'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
74'
Каррассо Седрик вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Мунье Стив на финте ушёл от оппонента.
73'
73'
Тактическая замена. Руссийон Жером уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
72'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Уна Адам
72'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
69'
Тактическая замена. Вада Валентин уходит с поля и его заменяет Плашил Ярослав
69'
Руссийон Жером бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Руссийон Жером на финте ушёл от оппонента.
68'
68'
68'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Левчук Игор из команды Бордо делает подножку. Мунье Стив заработал фол.
67'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
67'
66'
Мбенза Исаак из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
65'
65'
Сессеньон Стефан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
65'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Бордо совершает вбрасывание на своей половине поля
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
64'
Санхаре Юнусс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой слева.
64'
Малком Филипе выбил мяч на угловой.
63'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Будебуз Ряд на финте ушёл от оппонента.
63'
61'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Долли Киган
61'
Тактическая замена. Депланье Матье уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
61'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает отличный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Малком Филипе из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
56'
Депланье Матье из команды Монпелье делает подножку. Контенто Диего заработал фол.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Малком Филипе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
54'
Конгре Даниэль коснулся мяча рукой.
53'
Сабали Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье отвел угрозу отличным подкатом
51'
Контенто Диего из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
51'
51'
Скири Эйе совершает грубый фол. Ролан Диего был жертвой
50'
Иконе Джонатан из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
49'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
48'
Камано Франсуа из команды Бордо делает подножку. Мунье Стив заработал фол.
47'
Г О О О О О Л - Будебуз Ряд из команды Монпелье забивает пенальти
47'
ПЕНАЛЬТИ! Санхаре Юнусс сыграл рукой в своей штрафной площади.
47'
46'
Ролан Диего из команды Бордо. Это Сессеньон Стефан заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Удар от ворот произведет Монпелье
43'
Камано Франсуа имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
43'
43'
Мюкиэле Норди выбил мяч на угловой.
43'
Левчук Игор на финте ушёл от оппонента.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Мунье Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Будебуз Ряд выбил мяч на угловой.
38'
Камано Франсуа на финте ушёл от оппонента.
38'
Малком Филипе не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
38'
Малком Филипе из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
38'
38'
38'
37'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает пас партнеру.
36'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой справа.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
33'
Малком Филипе из команды Бордо делает подножку. Конгре Даниэль заработал фол.
32'
Г О О О О О Л - Вада Валентин из команды Бордо забивает пенальти
31'
ПЕНАЛЬТИ! Илтон Виторино сыграл рукой в своей штрафной площади.
31'
Камано Франсуа на финте ушёл от оппонента.
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
29'
Ролан Диего сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Санхаре Юнусс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Ролан Диего из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
29'
Сессеньон Стефан ошибается в защите.
28'
28'
Иконе Джонатан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
27'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
27'
25'
Контенто Диего сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ролан Диего записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
25'
Пионнье Лоран ошибается в защите.
25'
Ролан Диего оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
25'
Контенто Диего выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
24'
Пионнье Лоран вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Малком Филипе из команды Бордо делает отличный навес.
24'
23'
Мюкиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает неудачный навес.
22'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает неудачный навес.
21'
Санхаре Юнусс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
21'
Малком Филипе нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Вада Валентин из команды Бордо в офсайде
20'
Пионнье Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Илтон Виторино выбил мяч на угловой.
20'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
20'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес
19'
19'
Мунье Стив имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
18'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой слева.
18'
Руссийон Жером нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Мюкиэле Норди нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
17'
Будебуз Ряд бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
17'
Будебуз Ряд из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
17'
16'
Контенто Диего из команды Бордо делает подножку. Депланье Матье заработал фол.
16'
16'
Депланье Матье из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
Каррассо Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Контенто Диего из команды Бордо делает подножку. Иконе Джонатан заработал фол.
13'
12'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает неудачный навес.
12'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
10'
Каррассо Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Сабали Юссуф выбил мяч на угловой.
10'
Руссийон Жером на финте ушёл от оппонента.
9'
Мунье Стив наказан за толчок Паллуа Николя
9'
9'
Сабали Юссуф выбил мяч на угловой.
8'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
8'
Удар от ворот произведет Монпелье
8'
Камано Франсуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
7'
6'
Контенто Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает пас партнеру.
6'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает пас партнеру.
5'
Иконе Джонатан из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
5'
5'
5'
Санхаре Юнусс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
4'
Тулалан Жереми выбил мяч на угловой.
4'
Мунье Стив из команды Монпелье делает навес
3'
Вада Валентин из команды Бордо в офсайде
3'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Конгре Даниэль выбил мяч на угловой.
2'
2'
2'
Камано Франсуа из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 4:1 Монпелье
Бордо
90% (180)
Ничья:
7% (14)
Монпелье
3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бордо:
47.5% (95)
1:0 Бордо:
28% (56)
2:0 Бордо:
10.5% (21)
1:1 Ничья:
5.5% (11)
3:1 Бордо:
2.5% (5)
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