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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Стад Гастон Жерар
0:0
Перерыв
Состав команд
30
Рейне
Батист
26
Шафик
Фуад
17
Абейд
Мехди
24
Перрен
Лоик
12
М'Бенге
Шейх
17
Сельнес
Оле
11
Севе
Анри
21
Амума
Ромен
27
Берич
Роберт
Дижон 4-3-3
- Основной состав
- 30 Рейне Батист Вратарь
- 26 Шафик Фуад Защитник
- 2 Ланг Адам Защитник
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 5 Хаддади Уссама Защитник
- 8 Лис-Мелу Пьерр Полузащитник
- 17 Абейд Мехди Полузащитник
- 15 Бальмон Флорен Полузащитник
- 11 Тавареш Жулио Нападающий
- 9 Дьони Луа Нападающий
- 18 Саммаритано Фредерик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Леруа Бенжамен Вратарь
- 21 Абдельамид Юнис Защитник
- 14 Мари Жордан Полузащитник
- 22 Chang-Hoon Kwon Полузащитник
- 20 Амальфитано Ромен Полузащитник
- 13 Мартен Марвен Нападающий
- 10 Бела Жереми Нападающий
- Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Рюфли Венсан Травмирован
- Варро Седрик Травмирован
Сент-Этьен 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Рюффье Стефан Вратарь
- 33 Пьер-Габриэль Ронаэль Защитник
- 2 Теофил-Катерин Кевин Защитник
- 24 Перрен Лоик Защитник
- 12 М'Бенге Шейх Защитник
- 14 Верету Жордан Полузащитник
- 17 Сельнес Оле Полузащитник
- 11 Севе Анри Полузащитник
- 21 Амума Ромен Полузащитник
- 22 Монне-Паке Кевин Полузащитник
- 27 Берич Роберт Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Мулен Жесси Вратарь
- 31 Маига Хабиб Защитник
- 4 Лакруа Лео Защитник
- 18 Лемуань Фабьен Полузащитник
- 8 Корнье Бенжамин Полузащитник
- 7 Дабо Брайан Полузащитник
- 23 Содерлунд Александер Нападающий
- Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Таннан Уссама Травмирован
- Погба Флорентин Травмирован
- Малку Кевин Травмирован
- Пажо Венсан Травмирован
Предыдущие игры
Дижон (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 11.03.2017 Ренн 1:1 Дижон Л1
- 04.03.2017 Дижон 0:1 Ницца Л1
- 24.02.2017 Нант 3:1 Дижон Л1
- 19.02.2017 Лион 4:2 Дижон Л1
- 11.02.2017 Дижон 2:0 Кан Л1
- 08.02.2017 Мец 2:1 Дижон Л1
- 04.02.2017 Дижон 1:3 ПСЖ Л1
- 28.01.2017 Лорьян 2:3 Дижон Л1
- 21.01.2017 Дижон 0:0 Лилль Л1
- 14.01.2017 Монпелье 1:1 Дижон Л1
- 21.12.2016 Дижон 2:0 Тулуза Л1
- 18.12.2016 Ницца 2:1 Дижон Л1
- 10.12.2016 Дижон 1:2 Марсель Л1
- 02.12.2016 Кан 3:3 Дижон Л1
- 29.11.2016 Дижон 1:1 Монако Л1
- 26.11.2016 Бордо 3:2 Дижон Л1
- 19.11.2016 Нанси 1:0 Дижон Л1
- 05.11.2016 Дижон 3:3 Генгам Л1
- 29.10.2016 Бастия 0:0 Дижон Л1
- 22.10.2016 Дижон 1:0 Лорьян Л1
Сент-Этьен (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 12.03.2017 Сент-Этьен 2:2 Мец Л1
- 04.03.2017 Бастия 0:0 Сент-Этьен Л1
- 26.02.2017 Сент-Этьен 0:1 Кан Л1
- 19.02.2017 Монпелье 2:1 Сент-Этьен Л1
- 12.02.2017 Сент-Этьен 4:0 Лорьян Л1
- 08.02.2017 Ницца 1:0 Сент-Этьен Л1
- 05.02.2017 Сент-Этьен 2:0 Лион Л1
- 29.01.2017 Тулуза 0:3 Сент-Этьен Л1
- 22.01.2017 Сент-Этьен 2:1 Анже Л1
- 13.01.2017 Лилль 1:1 Сент-Этьен Л1
- 21.12.2016 Сент-Этьен 0:0 Нанси Л1
- 17.12.2016 Лорьян 2:1 Сент-Этьен Л1
- 11.12.2016 Сент-Этьен 1:0 Генгам Л1
- 04.12.2016 Ренн 2:0 Сент-Этьен Л1
- 30.11.2016 Сент-Этьен 0:0 Марсель Л1
- 27.11.2016 Анже 1:2 Сент-Этьен Л1
- 20.11.2016 Сент-Этьен 0:1 Ницца Л1
- 06.11.2016 Мец 0:0 Сент-Этьен Л1
- 29.10.2016 Сент-Этьен 1:1 Монако Л1
- 23.10.2016 Кан 0:2 Сент-Этьен Л1
Последние игры между собой
Дижон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Сент-Этьен: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|87 - 26
|71
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|58 - 20
|65
|3.
|Ницца
|Заявка
|30
|18
|10
|2
|48 - 24
|64
|4.
|Лион
|Заявка
|28
|16
|2
|10
|59 - 33
|50
|5.
|Марсель
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|43 - 37
|46
|6.
|Бордо
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 37
|46
|7.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|30
|10
|12
|8
|33 - 24
|42
|8.
|Анже
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|31 - 38
|39
|9.
|Ренн
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|28 - 33
|39
|10.
|Генгам
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 39
|38
|11.
|Нант
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|28 - 44
|38
|12.
|Тулуза
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|32 - 33
|37
|13.
|Мец
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|30 - 53
|35
|14.
|Лилль
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|29 - 37
|34
|15.
|Монпелье
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|43 - 54
|33
|16.
|Кан
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|31 - 51
|32
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|30
|6
|11
|13
|38 - 46
|29
|18.
|Нанси
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|21 - 40
|28
|19.
|Лорьян
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|32 - 61
|25
|20.
|Бастия
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|24 - 44
|25
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Тавареш Жулио из команды Дижон. Это М'Бенге Шейх заработал фол.
44'
43'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Пьер-Габриэль Ронаэль и мяч снова в игре
42'
Матч возобновится спорным мячом
42'
Ланг Адам возвращается на поле, всё в порядке.
41'
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Ланг Адам получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Ланг Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен играет в стеночку с партнером по команде. Берич Роберт это был.
38'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
38'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает навес
38'
Игрок из команды Сент-Этьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
37'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Хаддади Уссама из команды Дижон в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает навес
34'
33'
Амума Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
32'
Игрок из команды Сент-Этьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Пьер-Габриэль Ронаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
28'
Лис-Мелу Пьерр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
После дальнего удара, который нанес Монне-Паке Кевин мяч отбит вратарем
26'
Тавареш Жулио нарушает правила. Сельнес Оле пострадал
26'
Дьони Луа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
ШТАНГА! – Тавареш Жулио ударом головой попадает в штангу
25'
Бальмон Флорен из команды Дижон делает навес
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Перрен Лоик наказан за толчок Дьони Луа
23'
Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
23'
Ланг Адам выбил мяч на угловой.
23'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Лотье Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
22'
Перрен Лоик выбил мяч на угловой.
22'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Саммаритано Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
19'
Шафик Фуад выбил мяч на угловой.
19'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Абейд Мехди наказан за толчок Пьер-Габриэль Ронаэль
17'
Абейд Мехди нарушает правила. Сельнес Оле пострадал
16'
Дьони Луа нарушает правила. Перрен Лоик пострадал
16'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен в офсайде
16'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
15'
Хаддади Уссама нарушает правила. Амума Ромен пострадал
15'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Саммаритано Фредерик.
14'
13'
Дьони Луа из команды Дижон делает подножку. Теофил-Катерин Кевин заработал фол.
13'
13'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
13'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
12'
Рейне Батист выбил мяч на угловой.
12'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Лотье Жордан наказан за толчок Берич Роберт
12'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
11'
11'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Севе Анри нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
9'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Абейд Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
5'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
5'
Верету Жордан атакует сзади соперника. Бальмон Флорен пострадал.
4'
4'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
2'
Саммаритано Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 0:0 Сент-Этьен
Дижон
7.7% (16)
Ничья:
39.4% (82)
Сент-Этьен
52.9% (110)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.7% (68)
1:2 Сент-Этьен:
28.8% (60)
0:1 Сент-Этьен:
14.9% (31)
0:0 Ничья:
5.8% (12)
0:2 Сент-Этьен:
3.8% (8)
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