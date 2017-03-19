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Стадион:
Дижон
0:0
Перерыв
Сент-Этьен
0'
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
44'
Тавареш Жулио из команды Дижон. Это М'Бенге Шейх заработал фол.
44'
Удар от ворот произведет Дижон
43'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Пьер-Габриэль Ронаэль и мяч снова в игре
42'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
42'
Ланг Адам возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Удар от ворот произведет Дижон
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Ланг Адам получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
40'
Ланг Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен играет в стеночку с партнером по команде. Берич Роберт это был.
38'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
38'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает навес
38'
Игрок из команды Сент-Этьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
37'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Хаддади Уссама из команды Дижон в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает навес
34'
Удар от ворот произведет Дижон
33'
Амума Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
32'
Игрок из команды Сент-Этьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Пьер-Габриэль Ронаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
28'
Лис-Мелу Пьерр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
После дальнего удара, который нанес Монне-Паке Кевин мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
26'
Тавареш Жулио нарушает правила. Сельнес Оле пострадал
26'
Дьони Луа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
ШТАНГА! – Тавареш Жулио ударом головой попадает в штангу
25'
Бальмон Флорен из команды Дижон делает навес
25'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
25'
Перрен Лоик наказан за толчок Дьони Луа
23'
Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
23'
Ланг Адам выбил мяч на угловой.
23'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Лотье Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
22'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
22'
Перрен Лоик выбил мяч на угловой.
22'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Саммаритано Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
19'
Шафик Фуад выбил мяч на угловой.
19'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Абейд Мехди нарушает правила. Сельнес Оле пострадал
Фол, нарушение
16'
Дьони Луа нарушает правила. Перрен Лоик пострадал
16'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен в офсайде
16'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
Фол, нарушение
15'
Хаддади Уссама нарушает правила. Амума Ромен пострадал
15'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
14'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Саммаритано Фредерик.
14'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Дьони Луа из команды Дижон делает подножку. Теофил-Катерин Кевин заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Дижон
13'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
Угловой
13'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
12'
Рейне Батист выбил мяч на угловой.
12'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Лотье Жордан наказан за толчок Берич Роберт
12'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
11'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Дьони Луа из команды Дижон делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Севе Анри нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
9'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Абейд Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Дьони Луа из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
5'
Верету Жордан атакует сзади соперника. Бальмон Флорен пострадал.
4'
Удар от ворот произведет Дижон
4'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Саммаритано Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьен". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 0:0 Сент-Этьен
Дижон
7.7% (16)
Ничья:
39.4% (82)
Сент-Этьен
52.9% (110)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.7% (68)
Сент-Этьен:
28.8% (60)
Сент-Этьен:
14.9% (31)
Ничья:
5.8% (12)
Сент-Этьен:
3.8% (8)
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