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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 25854
Нант
1:1
Конец матча
Ницца
0'
1:0
22' Гол
Сала Эмилиано
1:1
28' Гол
Сери Жан-Мишель
45' Желтая карточка
Эйссерик Валентин
51' Желтая карточка
Лима Лукас
64' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
90' Желтая карточка
Накулма Преджус
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
95'
Удар от ворот произведет Ницца
95'
Тактическая замена. Оббади Мунир уходит с поля и его заменяет Козьелло Венсан
94'
Карлос Диего Сантос из команды Нант наносит неточный удар с лета
94'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает пас партнеру.

Угловой
94'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой слева.
93'
Эйссерик Валентин выбил мяч на угловой.
93'
Накулма Преджус на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
93'
Накулма Преджус получает желтую карточку за споры
92'
Тактическая замена. Сала Эмилиано уходит с поля и его заменяет Степински Мариуш
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
92'
Суке Арно из команды Ницца делает подножку. Качаниклич Алекс заработал фол.
91'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Дюпе Максим неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
91'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
Матч остановлен
89'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
89'
Оббади Мунир выбил мяч подальше от ворот.
87'
Удар от ворот произведет Ницца
87'
Ронжье Валентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
84'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Лё Бьян Микаэль
84'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Джиджи Коффи совершает грубый фол. Балотелли Марио был жертвой
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 25854 болельщиков
Фол, нарушение
82'
Дюбуа Лео коснулся мяча рукой.
82'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
82'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
Удар от ворот произведет Ницца
81'
Карлос Диего Сантос из команды Нант бьет головой мимо ворот
81'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Арит Амин
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
80'
Суке Арно совершает грубый фол. Качаниклич Алекс был жертвой
78'
Далберт Эстеван из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
78'
Накулма Преджус из команды Нант делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
76'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
75'
Суке Арно из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
72'
Накулма Преджус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
72'
Данте Бонфим наказан за толчок Накулма Преджус
71'
Удар от ворот произведет Ницца
71'
Лима Лукас из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
69'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Беланда Юнес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
69'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
68'
Накулма Преджус бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Накулма Преджус пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
68'
Жийе Гийом нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
67'
Суке Арно из команды Ницца нарушает. Накулма Преджус пострадал, однако рефери не останавливает игру.
67'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Суке Арно из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Лима Лукас.
66'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Жийе Гийом выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
Карлос Диего Сантос получает желтую карточку.
Фол, нарушение
64'
Карлос Диего Сантос из команды Нант делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
Фол, нарушение
63'
Накулма Преджус из команды Нант делает подножку. Суке Арно заработал фол.
Фол, нарушение
62'
Томассон Адриен коснулся мяча рукой.
62'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Лима Лукас из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Качаниклич Алекс
Фол, нарушение
61'
Рикарду Перейра II из команды Ницца делает подножку. Жийе Гийом заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
59'
Сала Эмилиано из команды Нант остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
59'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
59'
Дюбуа Лео выбил мяч на угловой.
58'
Далберт Эстеван нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
57'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
Фол, нарушение
55'
Сала Эмилиано наказан за толчок Далберт Эстеван
55'
После удара головой, который сделал Накулма Преджус мяч попадает в перекладину
55'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
Удар от ворот произведет Нант
54'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
Фол, нарушение
53'
Данте Бонфим наказан за толчок Накулма Преджус
52'
Удар от ворот произведет Нант
52'
Суке Арно бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
51'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
51'
Лима Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
51'
Лима Лукас из команды Нант делает подножку. Суке Арно заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Удар от ворот произведет Нант
49'
Данте Бонфим из команды Ницца бьет головой мимо ворот
Угловой
49'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
49'
Балотелли Марио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
47'
Томассон Адриен из команды Нант. Это Балотелли Марио заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Суке Арно выбил мяч на угловой.
47'
Сала Эмилиано из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Лима Лукас из команды Нант делает неудачный навес.
Угловой
47'
Дюбуа Лео из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
46'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
46'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Данте Бонфим из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
46'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Травма, повреждение
45'
Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
45'
Эйссерик Валентин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
44'
Эйссерик Валентин из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Дюбуа Лео.
Фол, нарушение
44'
Сала Эмилиано из команды Нант. Это Ле Маршан Максим заработал фол.
44'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Илоки Жюль нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Сала Эмилиано из команды Нант делает передачу одноклубнику.
42'
Удар от ворот произведет Ницца
42'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Рикарду Перейра II наказан за толчок Лима Лукас
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Удар от ворот произведет Ницца
40'
Дюбуа Лео из команды Нант делает неудачный навес.
40'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Дюбуа Лео из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой слева.
39'
Ле Маршан Максим выбил мяч на угловой.
39'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
37'
Удар от ворот произведет Нант
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Данте Бонфим из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Карлос Диего Сантос из команды Нант делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Оббади Мунир из команды Ницца делает подножку. Томассон Адриен заработал фол.
32'
После дальнего удара, который нанес Балотелли Марио мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
31'
Ронжье Валентин из команды Нант. Это Сери Жан-Мишель заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Томассон Адриен из команды Нант. Это Балотелли Марио заработал фол.
30'
После дальнего удара, который нанес Жийе Гийом мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
29'
Ле Маршан Максим наказан за толчок Накулма Преджус
28'
Беланда Юнес сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Сери Жан-Мишель отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
27'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Оббади Мунир из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
25'
Накулма Преджус наказан за толчок Ле Маршан Максим
25'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
25'
Ле Маршан Максим сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
25'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
24'
Дюбуа Лео из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Илоки Жюль сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сала Эмилиано записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
22'
Илоки Жюль из команды Нант делает пас партнеру.
22'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
Фол, нарушение
22'
Рикарду Перейра II наказан за толчок Жийе Гийом
21'
Жийе Гийом из команды Нант остановил атаку, перехватив мяч.
21'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Дюбуа Лео совершает грубый фол. Далберт Эстеван был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
18'
Удар от ворот произведет Нант
18'
Беланда Юнес из команды Ницца делает неудачный навес.
Фол, нарушение
17'
Ронжье Валентин из команды Нант делает подножку. Оббади Мунир заработал фол.
16'
Накулма Преджус из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
15'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
15'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Томассон Адриен и мяч снова в игре
14'
Удар от ворот произведет Нант
12'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Ницца
12'
Жийе Гийом бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
10'
Рикарду Перейра II из команды Ницца в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
10'
Лима Лукас из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Оббади Мунир наказан за толчок Сала Эмилиано
8'
Удар от ворот произведет Ницца
8'
Дюбуа Лео из команды Нант делает неудачный навес.
7'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Дюбуа Лео атакует сзади соперника. Беланда Юнес пострадал.
5'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
5'
Беланда Юнес из команды Ницца в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
3'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
2'
Удар от ворот произведет Ницца
2'
Накулма Преджус из команды Нант устремляется вперед с мячом.
1'
Удар от ворот произведет Ницца
1'
Ронжье Валентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня туманно, мяча практически не видно.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 1:1 Ницца
Нант
20.9% (42)
Ничья:
28.9% (58)
Ницца
50.2% (101)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
29.9% (60)
Ничья:
23.4% (47)
Нант:
11.9% (24)
Ницца:
11.4% (23)
Нант:
6.5% (13)
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