Стадион: Стад де ля Божуар Зрители: 25854
1:0
22' ГолСала Эмилиано
1:1
28' ГолСери Жан-Мишель
45' Желтая карточкаЭйссерик Валентин
51' Желтая карточкаЛима Лукас
64' Желтая карточкаКарлос Диего Сантос
90' Желтая карточкаНакулма Преджус
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
95'
95'
Тактическая замена. Оббади Мунир уходит с поля и его заменяет Козьелло Венсан
94'
Карлос Диего Сантос из команды Нант наносит неточный удар с лета
94'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает пас партнеру.
93'
Эйссерик Валентин выбил мяч на угловой.
93'
Накулма Преджус на финте ушёл от оппонента.
93'
Накулма Преджус получает желтую карточку за споры
92'
Тактическая замена. Сала Эмилиано уходит с поля и его заменяет Степински Мариуш
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
92'
Суке Арно из команды Ницца делает подножку. Качаниклич Алекс заработал фол.
91'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Дюпе Максим неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
91'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
Матч остановлен
89'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
89'
Оббади Мунир выбил мяч подальше от ворот.
87'
87'
Ронжье Валентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
84'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Лё Бьян Микаэль
84'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
Джиджи Коффи совершает грубый фол. Балотелли Марио был жертвой
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 25854 болельщиков
82'
Дюбуа Лео коснулся мяча рукой.
82'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
82'
81'
81'
Карлос Диего Сантос из команды Нант бьет головой мимо ворот
81'
80'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Арит Амин
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
Суке Арно совершает грубый фол. Качаниклич Алекс был жертвой
78'
Далберт Эстеван из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
78'
Накулма Преджус из команды Нант делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
76'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Накулма Преджус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Данте Бонфим наказан за толчок Накулма Преджус
71'
71'
Лима Лукас из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
69'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Беланда Юнес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
69'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
68'
Накулма Преджус бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
68'
Накулма Преджус пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Жийе Гийом нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Суке Арно из команды Ницца нарушает. Накулма Преджус пострадал, однако рефери не останавливает игру.
67'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Суке Арно из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Лима Лукас.
66'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Жийе Гийом выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Карлос Диего Сантос получает желтую карточку.
64'
Карлос Диего Сантос из команды Нант делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
63'
Накулма Преджус из команды Нант делает подножку. Суке Арно заработал фол.
62'
Томассон Адриен коснулся мяча рукой.
62'
62'
Лима Лукас из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Качаниклич Алекс
61'
Рикарду Перейра II из команды Ницца делает подножку. Жийе Гийом заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Сала Эмилиано из команды Нант остановил атаку, перехватив мяч.
59'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
59'
Дюбуа Лео выбил мяч на угловой.
58'
Далберт Эстеван нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
55'
Сала Эмилиано наказан за толчок Далберт Эстеван
55'
После удара головой, который сделал Накулма Преджус мяч попадает в перекладину
55'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
54'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
53'
Данте Бонфим наказан за толчок Накулма Преджус
52'
52'
Суке Арно бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
51'
51'
Лима Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
51'
Лима Лукас из команды Нант делает подножку. Суке Арно заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
49'
Данте Бонфим из команды Ницца бьет головой мимо ворот
49'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
49'
Балотелли Марио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
47'
Томассон Адриен из команды Нант. Это Балотелли Марио заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Суке Арно выбил мяч на угловой.
47'
Сала Эмилиано из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Лима Лукас из команды Нант делает неудачный навес.
46'
46'
Данте Бонфим из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
46'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Эйссерик Валентин получает желтую карточку.
44'
Эйссерик Валентин из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Дюбуа Лео.
44'
Сала Эмилиано из команды Нант. Это Ле Маршан Максим заработал фол.
44'
42'
Илоки Жюль нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Сала Эмилиано из команды Нант делает передачу одноклубнику.
42'
42'
41'
Рикарду Перейра II наказан за толчок Лима Лукас
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
40'
39'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ле Маршан Максим выбил мяч на угловой.
39'
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Данте Бонфим из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
34'
Карлос Диего Сантос наказан за толчок Балотелли Марио
33'
Карлос Диего Сантос из команды Нант делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
32'
Оббади Мунир из команды Ницца делает подножку. Томассон Адриен заработал фол.
32'
После дальнего удара, который нанес Балотелли Марио мяч отбит вратарем
31'
Ронжье Валентин из команды Нант. Это Сери Жан-Мишель заработал фол.
31'
Томассон Адриен из команды Нант. Это Балотелли Марио заработал фол.
30'
После дальнего удара, который нанес Жийе Гийом мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Ле Маршан Максим наказан за толчок Накулма Преджус
28'
Беланда Юнес сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Сери Жан-Мишель отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
27'
27'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Оббади Мунир из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
Накулма Преджус наказан за толчок Ле Маршан Максим
25'
Ле Маршан Максим сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
25'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
24'
22'
Илоки Жюль сделал результативную передачу.
22'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сала Эмилиано записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
22'
Илоки Жюль из команды Нант делает пас партнеру.
22'
22'
Рикарду Перейра II наказан за толчок Жийе Гийом
21'
Жийе Гийом из команды Нант остановил атаку, перехватив мяч.
21'
21'
Дюбуа Лео совершает грубый фол. Далберт Эстеван был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
18'
18'
Беланда Юнес из команды Ницца делает неудачный навес.
17'
Ронжье Валентин из команды Нант делает подножку. Оббади Мунир заработал фол.
16'
Накулма Преджус из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
15'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Томассон Адриен и мяч снова в игре
14'
12'
12'
12'
Жийе Гийом бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
11'
Балотелли Марио наказан за толчок Карлос Диего Сантос
10'
Рикарду Перейра II из команды Ницца в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
10'
Лима Лукас из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Оббади Мунир наказан за толчок Сала Эмилиано
8'
7'
6'
Дюбуа Лео атакует сзади соперника. Беланда Юнес пострадал.
6'
Карлос Диего Сантос наказан за толчок Далберт Эстеван
5'
5'
Беланда Юнес из команды Ницца в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
3'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
3'
2'
2'
Накулма Преджус из команды Нант устремляется вперед с мячом.
1'
1'
Ронжье Валентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня туманно, мяча практически не видно.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 1:1 Ницца
Нант
20.9% (42)
Ничья:
28.9% (58)
Ницца
50.2% (101)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ницца:
29.9% (60)
1:1 Ничья:
23.4% (47)
1:0 Нант:
11.9% (24)
0:1 Ницца:
11.4% (23)
2:1 Нант:
6.5% (13)
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