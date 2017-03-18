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  5. Лига 1
Стадион:
Нанси
2:1
Второй тайм: 80'
Лорьян
0'
1:0
28' Гол
Мауасса Фет
37' Желтая карточка
Вакасо Альхассан
2:0
42' Пенальти
Диа Иссиар
55' Желтая карточка
Лаутоа Веслей
2:1
66' Гол
Муканджо Бенжамин
80'
Второй тайм
Офсайд
80'
Хаджи Юссуф из команды Нанси в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Аит Бенассер Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
78'
Бусин Алексис из команды Нанси делает подножку. Марво Сильвен заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Лорьян
77'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает неудачный навес.
77'
Кулибали Карим из команды Нанси делает навес
Фол, нарушение
76'
Сету Жюльен из команды Нанси делает подножку. Морейра Стивен заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
73'
Алядьер Жереми из команды Лорьян в офсайде
Офсайд
72'
Алядьер Жереми из команды Лорьян в офсайде
71'
Тактическая замена. Диа Иссиар уходит с поля и его заменяет Бусин Алексис
Фол, нарушение
71'
Беллюгу Франсуа атакует сзади соперника. Аит Бенассер Юссеф пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Удар от ворот произведет Нанси
70'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян бьет головой мимо ворот
Угловой
70'
Марво Сильвен из команды Лорьян подал угловой слева.
69'
Гуйдилейе Диалло выбил мяч на угловой.
69'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян делает навес
Фол, нарушение
69'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси делает подножку. Кабо Джимми заработал фол.
67'
Тактическая замена. Филиппото Ромен уходит с поля и его заменяет Алядьер Жереми
66'
Уорис Маджид сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Муканджо Бенжамин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
66'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
66'
Морейра Стивен выбил мяч подальше от ворот.
66'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
64'
Сету Жюльен блокирует соперника. Морейра Стивен заработал своей команде штрафной.
63'
Удар от ворот произведет Нанси
63'
Марво Сильвен бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
62'
Дьянь Моду из команды Нанси делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
62'
Филиппото Ромен из команды Лорьян сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
61'
Куффо Жоффрей блокирует соперника. Филиппото Ромен заработал своей команде штрафной.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
60'
Муратори Венсан из команды Нанси делает подножку. Морейра Стивен заработал фол.
58'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Офсайд
57'
Хаджи Юссуф из команды Нанси в офсайде
Желтая карточка
55'
Лаутоа Веслей получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Лаутоа Веслей из команды Лорьян нарушает. Хаджи Юссуф пострадал, однако рефери не останавливает игру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
53'
Тактическая замена. Сиани Мишель уходит с поля и его заменяет Кабо Джимми
Фол, нарушение
53'
Сиани Мишель наказан за толчок Хаджи Юссуф
53'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Мауасса Фет получил травму и заменен. Кулибали Карим выходит на поле.
50'
Удар от ворот произведет Лорьян
50'
Мауасса Фет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Диа Иссиар из команды Нанси делает навес прямо в штрафную.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
49'
После дальнего удара, который нанес Мвемба Арнольд мяч отбит вратарем
Офсайд
46'
Диа Иссиар из команды Нанси в офсайде
46'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Вакасо Альхассан уходит с поля и его заменяет Беллюгу Франсуа
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Описание гола
42'
Г О О О О О Л - Диа Иссиар из команды Нанси забивает пенальти
Фол, нарушение
42'
ПЕНАЛЬТИ! Морейра Стивен сыграл рукой в своей штрафной площади.
42'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Хаджи Юссуф имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
41'
Дьянь Моду из команды Нанси делает передачу одноклубнику.
Угловой
41'
Сету Жюльен из команды Нанси подал угловой справа.
41'
Ле Гофф Венсан выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
38'
Муратори Венсан блокирует соперника. Филиппото Ромен заработал своей команде штрафной.
Желтая карточка
37'
Вакасо Альхассан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Сету Жюльен.
Фол, нарушение
37'
Дьянь Моду наказан за толчок Уорис Маджид
Фол, нарушение
36'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает подножку. Ле Гофф Венсан заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
34'
Филиппото Ромен из команды Лорьян. Это Куффо Жоффрей заработал фол.
33'
Диа Иссиар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Удар от ворот произведет Нанси
30'
Уорис Маджид из команды Лорьян бьет головой мимо ворот
30'
Морейра Стивен из команды Лорьян делает навес
28'
Диа Иссиар сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мауасса Фет записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
28'
Диа Иссиар из команды Нанси делает отличный навес.
26'
Удар от ворот произведет Нанси
26'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Удар от ворот произведет Лорьян
25'
Дьянь Моду из команды Нанси бьет головой мимо ворот
Угловой
24'
Мауасса Фет из команды Нанси подал угловой справа.
24'
Лаутоа Веслей выбил мяч на угловой.
24'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
24'
Лаутоа Веслей из команды Лорьян остановил атаку, перехватив мяч.
24'
Сету Жюльен из команды Нанси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Удар от ворот произведет Нанси
23'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает неудачный навес.
Офсайд
21'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Муратори Венсан из команды Нанси делает навес
18'
Удар от ворот произведет Лорьян
18'
Диа Иссиар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
17'
Мауасса Фет из команды Нанси подал угловой справа.
17'
Мауасса Фет бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
17'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Сету Жюльен из команды Нанси подал угловой слева.
16'
Сиани Мишель выбил мяч на угловой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
13'
Хаджи Юссуф из команды Нанси делает подножку. Лаутоа Веслей заработал фол.
12'
После дальнего удара, который нанес Аит Бенассер Юссеф мяч отбит вратарем
12'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
11'
Сиани Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает навес
10'
Мауасса Фет из команды Нанси делает пас партнеру.
10'
Мауасса Фет из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
9'
Уорис Маджид из команды Лорьян в офсайде
Фол, нарушение
8'
Сету Жюльен атакует сзади соперника. Сиани Мишель пострадал.
6'
Сиани Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Муратори Венсан из команды Нанси делает навес
6'
[player1] из команды [team] делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Диа Иссиар из команды Нанси делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Филиппото Ромен из команды Лорьян делает навес
3'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
3'
Сету Жюльен из команды Нанси подал угловой слева.
3'
Мауасса Фет бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
Угловой
2'
Сету Жюльен из команды Нанси подал угловой слева.
2'
Мауасса Фет из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лорьян". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Marcel Picot. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нанси 2:1 Лорьян
Нанси
72.4% (144)
Ничья:
24.6% (49)
Лорьян
3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Нанси:
43.7% (87)
Ничья:
20.1% (40)
Нанси:
18.6% (37)
Нанси:
8% (16)
Ничья:
3.5% (7)
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