Стадион: Марсель Пико
1:0
28' ГолМауасса Фет
37' Желтая карточкаВакасо Альхассан
2:0
42' ПенальтиДиа Иссиар
55' Желтая карточкаЛаутоа Веслей
2:1
66' ГолМуканджо Бенжамин
Второй тайм
80'
Хаджи Юссуф из команды Нанси в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Аит Бенассер Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Бусин Алексис из команды Нанси делает подножку. Марво Сильвен заработал фол.
77'
77'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает неудачный навес.
77'
Кулибали Карим из команды Нанси делает навес
76'
Сету Жюльен из команды Нанси делает подножку. Морейра Стивен заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Алядьер Жереми из команды Лорьян в офсайде
72'
Алядьер Жереми из команды Лорьян в офсайде
71'
Тактическая замена. Диа Иссиар уходит с поля и его заменяет Бусин Алексис
71'
Беллюгу Франсуа атакует сзади соперника. Аит Бенассер Юссеф пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
70'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян бьет головой мимо ворот
70'
Марво Сильвен из команды Лорьян подал угловой слева.
69'
Гуйдилейе Диалло выбил мяч на угловой.
69'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян делает навес
69'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси делает подножку. Кабо Джимми заработал фол.
67'
Тактическая замена. Филиппото Ромен уходит с поля и его заменяет Алядьер Жереми
66'
Уорис Маджид сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Муканджо Бенжамин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
66'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
66'
Морейра Стивен выбил мяч подальше от ворот.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
Сету Жюльен блокирует соперника. Морейра Стивен заработал своей команде штрафной.
63'
63'
Марво Сильвен бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
62'
Дьянь Моду из команды Нанси делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
62'
Филиппото Ромен из команды Лорьян сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
61'
Куффо Жоффрей блокирует соперника. Филиппото Ромен заработал своей команде штрафной.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Муратори Венсан из команды Нанси делает подножку. Морейра Стивен заработал фол.
58'
58'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Гуйдилейе Диалло наказан за толчок Муканджо Бенжамин
57'
Хаджи Юссуф из команды Нанси в офсайде
55'
Лаутоа Веслей получает желтую карточку.
55'
Лаутоа Веслей из команды Лорьян нарушает. Хаджи Юссуф пострадал, однако рефери не останавливает игру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
53'
Тактическая замена. Сиани Мишель уходит с поля и его заменяет Кабо Джимми
53'
Сиани Мишель наказан за толчок Хаджи Юссуф
53'
51'
Мауасса Фет получил травму и заменен. Кулибали Карим выходит на поле.
50'
50'
Мауасса Фет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Диа Иссиар из команды Нанси делает навес прямо в штрафную.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
49'
49'
После дальнего удара, который нанес Мвемба Арнольд мяч отбит вратарем
46'
Диа Иссиар из команды Нанси в офсайде
46'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Вакасо Альхассан уходит с поля и его заменяет Беллюгу Франсуа
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
45'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
42'
Г О О О О О Л - Диа Иссиар из команды Нанси забивает пенальти
42'
ПЕНАЛЬТИ! Морейра Стивен сыграл рукой в своей штрафной площади.
42'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Хаджи Юссуф имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
41'
Дьянь Моду из команды Нанси делает передачу одноклубнику.
41'
Сету Жюльен из команды Нанси подал угловой справа.
41'
Ле Гофф Венсан выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
38'
Муратори Венсан блокирует соперника. Филиппото Ромен заработал своей команде штрафной.
37'
Вакасо Альхассан получает желтую карточку.
37'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Сету Жюльен.
37'
Дьянь Моду наказан за толчок Уорис Маджид
36'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает подножку. Ле Гофф Венсан заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Филиппото Ромен из команды Лорьян. Это Куффо Жоффрей заработал фол.
33'
Диа Иссиар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
30'
Уорис Маджид из команды Лорьян бьет головой мимо ворот
30'
Морейра Стивен из команды Лорьян делает навес
28'
Диа Иссиар сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мауасса Фет записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
28'
Диа Иссиар из команды Нанси делает отличный навес.
26'
26'
26'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
25'
Дьянь Моду из команды Нанси бьет головой мимо ворот
24'
Мауасса Фет из команды Нанси подал угловой справа.
24'
Лаутоа Веслей выбил мяч на угловой.
24'
24'
Лаутоа Веслей из команды Лорьян остановил атаку, перехватив мяч.
24'
Сету Жюльен из команды Нанси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
23'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает неудачный навес.
21'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
18'
Муратори Венсан из команды Нанси делает навес
18'
18'
Диа Иссиар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Мауасса Фет из команды Нанси подал угловой справа.
17'
Мауасса Фет бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
17'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Сиани Мишель выбил мяч на угловой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
13'
Хаджи Юссуф из команды Нанси делает подножку. Лаутоа Веслей заработал фол.
12'
После дальнего удара, который нанес Аит Бенассер Юссеф мяч отбит вратарем
12'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Сиани Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает навес
10'
Мауасса Фет из команды Нанси делает пас партнеру.
10'
Мауасса Фет из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Уорис Маджид из команды Лорьян в офсайде
8'
Сету Жюльен атакует сзади соперника. Сиани Мишель пострадал.
6'
Сиани Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Муратори Венсан из команды Нанси делает навес
6'
[player1] из команды [team] делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Диа Иссиар из команды Нанси делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
4'
Филиппото Ромен из команды Лорьян делает навес
3'
3'
3'
Мауасса Фет бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
2'
2'
Мауасса Фет из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лорьян". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Marcel Picot. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нанси 2:1 Лорьян
Нанси
72.4% (144)
Ничья:
24.6% (49)
Лорьян
3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нанси:
43.7% (87)
1:1 Ничья:
20.1% (40)
2:1 Нанси:
18.6% (37)
2:0 Нанси:
8% (16)
0:0 Ничья:
3.5% (7)
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