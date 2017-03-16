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Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 12.03.2017 Лорьян 1:2 ПСЖ Л1
- 04.03.2017 ПСЖ 1:0 Нанси Л1
- 26.02.2017 Марсель 1:5 ПСЖ Л1
- 19.02.2017 ПСЖ 0:0 Тулуза Л1
- 10.02.2017 Бордо 0:3 ПСЖ Л1
- 07.02.2017 ПСЖ 2:1 Лилль Л1
- 04.02.2017 Дижон 1:3 ПСЖ Л1
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Л1
- 21.01.2017 Нант 0:2 ПСЖ Л1
- 14.01.2017 Ренн 0:1 ПСЖ Л1
- 21.12.2016 ПСЖ 5:0 Лорьян Л1
- 17.12.2016 Генгам 2:1 ПСЖ Л1
- 11.12.2016 ПСЖ 2:2 Ницца Л1
- 03.12.2016 Монпелье 3:0 ПСЖ Л1
- 30.11.2016 ПСЖ 2:0 Анже Л1
- 27.11.2016 Лион 1:2 ПСЖ Л1
- 19.11.2016 ПСЖ 2:0 Нант Л1
- 06.11.2016 ПСЖ 4:0 Ренн Л1
- 28.10.2016 Лилль 0:1 ПСЖ Л1
- 23.10.2016 ПСЖ 0:0 Марсель Л1
Лион (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 12.03.2017 Лион 4:0 Тулуза Л1
- 03.03.2017 Бордо 1:1 Лион Л1
- 26.02.2017 Лион 5:0 Мец Л1
- 19.02.2017 Лион 4:2 Дижон Л1
- 11.02.2017 Генгам 2:1 Лион Л1
- 08.02.2017 Лион 4:0 Нанси Л1
- 05.02.2017 Сент-Этьен 2:0 Лион Л1
- 28.01.2017 Лион 1:2 Лилль Л1
- 22.01.2017 Лион 3:1 Марсель Л1
- 15.01.2017 Кан 3:2 Лион Л1
- 21.12.2016 Лион 2:0 Анже Л1
- 18.12.2016 Монако 1:3 Лион Л1
- 11.12.2016 Лион 1:0 Ренн Л1
- 30.11.2016 Нант 0:6 Лион Л1
- 27.11.2016 Лион 1:2 ПСЖ Л1
- 18.11.2016 Лилль 0:1 Лион Л1
- 05.11.2016 Лион 2:1 Бастия Л1
- 29.10.2016 Тулуза 1:2 Лион Л1
- 22.10.2016 Лион 1:3 Генгам Л1
- 14.10.2016 Ницца 2:0 Лион Л1
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Лион: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
- 27.11.2016 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1
- 06.08.2016 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок
- 28.02.2016 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1
- 10.02.2016 ПСЖ 3:0 Лион Кубок Франции
- 13.01.2016 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги
- 13.12.2015 ПСЖ 5:1 Лион Лига 1
- 01.08.2015 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок
- 08.02.2015 Лион 1:1 ПСЖ Лига 1
- 21.09.2014 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1
- 19.04.2014 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги
- 13.04.2014 Лион 1:0 ПСЖ Лига 1
- 02.12.2013 ПСЖ 4:0 Лион Лига 1
- 12.05.2013 Лион 0:1 ПСЖ Лига 1
- 17.12.2012 ПСЖ 1:0 Лион Лига 1
- 21.03.2012 ПСЖ 1:3 Лион Кубок
- 26.02.2012 Лион 4:4 ПСЖ Лига 1
- 02.10.2011 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1
- 17.04.2011 ПСЖ 1:0 Лион Лига 1
- 28.11.2010 Лион 2:2 ПСЖ Лига 1
- 27.10.2010 Лион 1:2 ПСЖ Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|84 - 26
|68
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|58 - 20
|65
|3.
|Ницца
|Заявка
|29
|18
|9
|2
|47 - 23
|63
|4.
|Лион
|Заявка
|28
|16
|2
|10
|59 - 33
|50
|5.
|Марсель
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|43 - 37
|45
|6.
|Бордо
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|37 - 36
|43
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|33 - 24
|41
|8.
|Генгам
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|37 - 36
|38
|9.
|Ренн
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|28 - 33
|38
|10.
|Нант
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|27 - 43
|37
|11.
|Анже
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|28 - 38
|36
|12.
|Тулуза
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|32 - 33
|36
|13.
|Лилль
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|29 - 37
|33
|14.
|Монпелье
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|42 - 49
|33
|15.
|Мец
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 53
|32
|16.
|Кан
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|31 - 48
|32
|17.
|Нанси
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|19 - 37
|28
|18.
|Дижон
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|38 - 46
|28
|19.
|Бастия
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|24 - 43
|25
|20.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 59
|22
-
До начала матча осталось 2 дня 5 часов 38 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Лион, который состоится 19.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Лион, который состоится 19.03.2017.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Лион
ПСЖ
88.2% (97)
Ничья:
5.5% (6)
Лион
6.4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ПСЖ:
50% (55)
1:0 ПСЖ:
10.9% (12)
3:1 ПСЖ:
10% (11)
2:0 ПСЖ:
8.2% (9)
1:1 Ничья:
3.6% (4)
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