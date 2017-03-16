  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
ПСЖ
 
Позже
Лион
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 5 часов 38 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Лион, который состоится 19.03.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч ПСЖ - Лион
ПСЖ
88.2% (97)
Ничья:
5.5% (6)
Лион
6.4% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
50% (55)
ПСЖ:
10.9% (12)
ПСЖ:
10% (11)
ПСЖ:
8.2% (9)
Ничья:
3.6% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация