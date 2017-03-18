Стадион: Жан Боу
36' Желтая карточкаН'Дойе Шейк
48' Желтая карточкаБамба Абдулайе
56' Желтая карточкаДидо Этьен
1:0
63' ГолБамба Джонатан
2:0
69' ГолМангани Томас
Второй тайм
77'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Беригод Кевин из команды Анже делает навес
75'
Кербра Кристоф получил травму и заменен. Жиресс Тибо выходит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Кербра Кристоф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Беригод Кевин из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Марсал Фернандо.
73'
Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Беригод Кевин
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Игрок команды Генгам сделал подножку сопернику.
69'
Бамба Джонатан сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мангани Томас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
69'
Сантамария Батист выбил мяч подальше от ворот.
68'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Де Паув Нилл
68'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Диалло Мустафа
67'
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Мангани Томас, и мяч снова в игре
67'
Дьедью Фамара из команды Анже делает пас партнеру.
67'
Мангани Томас выбил мяч подальше от ворот.
66'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
63'
Мангани Томас сделал результативную передачу.
63'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бамба Джонатан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
63'
Бамба Джонатан из команды Анже играет в стеночку с партнером по команде. Мангани Томас это был.
63'
63'
62'
Кербра Кристоф выбил мяч на угловой.
62'
61'
61'
Бамба Джонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
60'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Дьедью Фамара из команды Анже делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
59'
Дьедью Фамара бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
58'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Дьедью Фамара
56'
Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Дидо Этьен получает желтую карточку.
56'
Дидо Этьен совершает грубый фол. Сантамария Батист был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Манко Венсан из команды Анже подал угловой справа.
55'
Сантамария Батист из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Манко Венсан из команды Анже подал угловой слева.
54'
Кербра Кристоф из команды Генгам остановил атаку, перехватив мяч.
54'
Манко Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
До Лука наказан за толчок Сантамария Батист
52'
Салибур Янис из команды Генгам в офсайде
52'
Бриан Джимми из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
52'
Коко Маркус наказан за толчок Бамба Абдулайе
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Марсал Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Н'Дойе Шейк из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
48'
Бамба Абдулайе получает желтую карточку.
48'
Бамба Абдулайе совершает грубый фол. Марсал Фернандо был жертвой
48'
47'
Манко Венсан из команды Анже делает неудачный навес.
46'
46'
Бамба Джонатан из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
44'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
44'
Сантамария Батист из команды Анже делает передачу за спину защитников.
43'
42'
42'
Капелле Пьеррик наказан за толчок Сорбон Жереми
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
После удара головой, который сделал До Лука мяч попадает в перекладину
39'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
38'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
38'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес
37'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
36'
36'
Н'Дойе Шейк получает желтую карточку.
36'
Н'Дойе Шейк из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Бриан Джимми.
35'
35'
Салибур Янис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
33'
Салибур Янис исполняет штрафной удар, но его блокируют
32'
Н'Дойе Шейк блокирует соперника. Салибур Янис заработал своей команде штрафной.
31'
Бамба Абдулайе из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Н'Дойе Шейк из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Бриан Джимми.
28'
27'
Траоре Исмаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Юнссон Карл-Юхан неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
27'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Блас Людовик из команды Генгам. Это Сантамария Батист заработал фол.
26'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
25'
Экамби Карл Токо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Икоко Джордан из команды Генгам остановил атаку, перехватив мяч.
25'
Бамба Джонатан на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
23'
Н'Дойе Шейк из команды Анже бьет головой мимо ворот
23'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
22'
21'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
20'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает навес
20'
Коко Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Мангани Томас из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
19'
Дидо Этьен из команды Генгам наносит неточный удар с лета
18'
Игрок из команды Генгам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
16'
Экамби Карл Токо из команды Анже бьет головой мимо ворот
16'
15'
Блас Людовик коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Капелле Пьеррик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
13'
Капелле Пьеррик на финте ушёл от оппонента.
12'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
11'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает навес
11'
Мангани Томас из команды Анже. Это До Лука заработал фол.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
10'
9'
Н'Дойе Шейк из команды Анже бьет головой мимо ворот
9'
Траоре Исмаэль из команды Анже делает передачу одноклубнику.
9'
9'
Бриан Джимми бьет и мяч от рикошета проходит мимо
8'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Блас Людовик заработал фол.
7'
Дидо Этьен наказан за толчок Бамба Джонатан
6'
Экамби Карл Токо наказан за толчок Коко Маркус
6'
Сантамария Батист выбил мяч подальше от ворот.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
3'
Мангани Томас из команды Анже. Это До Лука заработал фол.
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Jean Bouin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 2:0 Генгам
Анже
47.5% (96)
Ничья:
39.1% (79)
Генгам
13.4% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.7% (68)
1:0 Анже:
24.8% (50)
2:1 Анже:
17.3% (35)
1:2 Генгам:
6.9% (14)
2:0 Анже:
5% (10)
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