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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Анже
2:0
Второй тайм: 78'
Генгам
0'
36' Желтая карточка
Н'Дойе Шейк
48' Желтая карточка
Бамба Абдулайе
56' Желтая карточка
Дидо Этьен
1:0
63' Гол
Бамба Джонатан
2:0
69' Гол
Мангани Томас
78'
Второй тайм
77'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Беригод Кевин из команды Анже делает навес
75'
Кербра Кристоф получил травму и заменен. Жиресс Тибо выходит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
74'
Кербра Кристоф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
74'
Беригод Кевин из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Марсал Фернандо.
73'
Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Беригод Кевин
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
70'
Игрок команды Генгам сделал подножку сопернику.
69'
Бамба Джонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мангани Томас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
69'
Сантамария Батист выбил мяч подальше от ворот.
68'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Де Паув Нилл
68'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Диалло Мустафа
67'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Мангани Томас, и мяч снова в игре
67'
Дьедью Фамара из команды Анже делает пас партнеру.
67'
Мангани Томас выбил мяч подальше от ворот.
66'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
63'
Мангани Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бамба Джонатан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
63'
Бамба Джонатан из команды Анже играет в стеночку с партнером по команде. Мангани Томас это был.
63'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
63'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
62'
Кербра Кристоф выбил мяч на угловой.
62'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
61'
Удар от ворот произведет Генгам
61'
Бамба Джонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Дьедью Фамара из команды Анже делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Удар от ворот произведет Генгам
59'
Дьедью Фамара бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Дьедью Фамара
Травма, повреждение
56'
Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
56'
Дидо Этьен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Дидо Этьен совершает грубый фол. Сантамария Батист был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Угловой
55'
Манко Венсан из команды Анже подал угловой справа.
55'
Сантамария Батист из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
54'
Манко Венсан из команды Анже подал угловой слева.
54'
Кербра Кристоф из команды Генгам остановил атаку, перехватив мяч.
54'
Манко Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
До Лука наказан за толчок Сантамария Батист
Офсайд
52'
Салибур Янис из команды Генгам в офсайде
52'
Бриан Джимми из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
52'
Коко Маркус наказан за толчок Бамба Абдулайе
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Марсал Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Н'Дойе Шейк из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
50'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
Желтая карточка
48'
Бамба Абдулайе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
48'
Бамба Абдулайе совершает грубый фол. Марсал Фернандо был жертвой
48'
Удар от ворот произведет Генгам
47'
Манко Венсан из команды Анже делает неудачный навес.
46'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Бамба Джонатан из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Удар от ворот произведет Генгам
Офсайд
44'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
44'
Сантамария Батист из команды Анже делает передачу за спину защитников.
43'
До Лука из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
42'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Капелле Пьеррик наказан за толчок Сорбон Жереми
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
После удара головой, который сделал До Лука мяч попадает в перекладину
Угловой
39'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
38'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
38'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес
Офсайд
37'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
36'
Удар от ворот произведет Анже
Желтая карточка
36'
Н'Дойе Шейк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Н'Дойе Шейк из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Бриан Джимми.
35'
Удар от ворот произведет Анже
35'
Салибур Янис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
33'
Салибур Янис исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
32'
Н'Дойе Шейк блокирует соперника. Салибур Янис заработал своей команде штрафной.
31'
Бамба Абдулайе из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
29'
Н'Дойе Шейк из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Бриан Джимми.
28'
Удар от ворот произведет Генгам
27'
Траоре Исмаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Юнссон Карл-Юхан неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
27'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Блас Людовик из команды Генгам. Это Сантамария Батист заработал фол.
26'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Генгам
25'
Экамби Карл Токо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Икоко Джордан из команды Генгам остановил атаку, перехватив мяч.
25'
Бамба Джонатан на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
Удар от ворот произведет Генгам
23'
Н'Дойе Шейк из команды Анже бьет головой мимо ворот
23'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
22'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
21'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает навес
20'
Коко Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
19'
Мангани Томас из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Удар от ворот произведет Анже
19'
Дидо Этьен из команды Генгам наносит неточный удар с лета
18'
Игрок из команды Генгам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
Удар от ворот произведет Генгам
16'
Экамби Карл Токо из команды Анже бьет головой мимо ворот
16'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
Фол, нарушение
15'
Блас Людовик коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
14'
Капелле Пьеррик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
13'
Капелле Пьеррик на финте ушёл от оппонента.
12'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
11'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает навес
Фол, нарушение
11'
Мангани Томас из команды Анже. Это До Лука заработал фол.
10'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Удар от ворот произведет Генгам
10'
Удар от ворот произведет Генгам
9'
Н'Дойе Шейк из команды Анже бьет головой мимо ворот
9'
Траоре Исмаэль из команды Анже делает передачу одноклубнику.
9'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
9'
Бриан Джимми бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
8'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Блас Людовик заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Дидо Этьен наказан за толчок Бамба Джонатан
Фол, нарушение
6'
Экамби Карл Токо наказан за толчок Коко Маркус
6'
Сантамария Батист выбил мяч подальше от ворот.
6'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
3'
Мангани Томас из команды Анже. Это До Лука заработал фол.
2'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Jean Bouin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 2:0 Генгам
Анже
47.5% (96)
Ничья:
39.1% (79)
Генгам
13.4% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.7% (68)
Анже:
24.8% (50)
Анже:
17.3% (35)
Генгам:
6.9% (14)
Анже:
5% (10)
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