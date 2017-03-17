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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 17006
Мец
1:0
Конец матча
Бастия
0'
38' Желтая карточка
Сиони Жиль
1:0
47' Гол в свои ворота
Сиони Жиль
50' Желтая карточка
Балью Иван
69' Желтая карточка
Нгетт Опа
78' Желтая карточка
Нгандо Аксель
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
93'
Дюкур Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой справа.
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Ассу-Экотто Бенуа выбил мяч на угловой.
91'
Удар от ворот произведет Мец

91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Кейта Абдулайе из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Коад Рено из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Удар от ворот произведет Мец
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
85'
Диабате Шейк нарушает правила. Каюзак Янник пострадал
84'
После дальнего удара, который нанес Нгетт Опа мяч отбит вратарем
84'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Кейта Абдулайе из команды Бастия делает навес
83'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
83'
Нгандо Аксель из команды Бастия разыграл угловой с левого угла.
83'
Балью Иван выбил мяч на угловой.
83'
Кейта Абдулайе из команды Бастия делает навес прямо в штрафную.
82'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Нгандо Аксель из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
80'
Дюкур Шейк нарушает правила. Кулибали Лассана пострадал
Желтая карточка
78'
Нгандо Аксель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
78'
Нгандо Аксель совершает грубый фол. Нгетт Опа был жертвой
78'
Милан Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Кейта Абдулайе из команды Бастия делает навес
78'
Маранж Флориан из команды Бастия делает навес
77'
Кейта Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Нгандо Аксель из команды Бастия делает пас партнеру.
76'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Маранж Флориан из команды Бастия. Это Нгетт Опа заработал фол.
76'
Удар от ворот произведет Мец
75'
Нгандо Аксель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
75'
Тактическая замена. Нанжис Ленни уходит с поля и его заменяет Нгандо Аксель
73'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Коад Рено из команды Мец делает навес
Офсайд
73'
Жуффре Ян из команды Мец в офсайде
72'
Дюкур Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
69'
Нгетт Опа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Нгетт Опа атакует сзади соперника. Каюзак Янник пострадал.
69'
Удар от ворот произведет Мец
69'
После штрафного удара, который произвел Маранж Флориан мяч попадает в штангу
Фол, нарушение
68'
Милан Гидо из команды Мец делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
67'
Диабате Шейк из команды Мец делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
66'
Кейта Абдулайе коснулся мяча рукой.
66'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Нанжис Ленни из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
65'
Дюкур Шейк из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Кулибали Лассана.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
64'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Нгетт Опа из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 17006 болельщиков
63'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет Мец
62'
Нанжис Ленни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
61'
Жуффре Ян из команды Мец подал угловой слева.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Тактическая замена. Сиони Жиль уходит с поля и его заменяет Кейта Абдулайе
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Балью Иван из команды Мец делает навес
Фол, нарушение
56'
Нанжис Ленни нарушает правила. Балью Иван пострадал
Фол, нарушение
56'
Дюкур Шейк нарушает правила. Онианге Принс пострадал
56'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Дюкур Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Лека Жан-Луи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
54'
Сиони Жиль из команды Бастия делает подножку. Нгетт Опа заработал фол.
53'
Нгетт Опа из команды Мец делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
53'
Удар от ворот произведет Мец
52'
Удар от ворот произведет Бастия
51'
Удар от ворот произведет Мец
51'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Маранж Флориан из команды Бастия подал угловой слева.
Угловой
51'
Маранж Флориан из команды Бастия подал угловой слева.
Желтая карточка
50'
Балью Иван из команды Мец был наказан за старое нарушение.
50'
Балью Иван выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
49'
Дюкур Шейк из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Сиони Жиль.
Описание гола
47'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Сиони Жиль отправил мяч в свои ворота.
46'
Балью Иван из команды Мец делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
48'
Удар от ворот произведет Бастия
46'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Распентино Флориан нарушил правила.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Сарр Исмаила получил травму и заменен. Нгетт Опа выходит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
45'
Балью Иван нарушает правила. Сент-Максимин Аллан пострадал
44'
Удар от ворот произведет Мец
44'
Кулибали Лассана отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Травма, повреждение
43'
Бишевац Милан из команды Мец в офсайде
43'
Бишевац Милан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Сент-Максимин Аллан нарушает правила. Балью Иван пострадал
42'
Удар от ворот произведет Бастия
41'
Коад Рено бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
40'
Сарр Исмаила получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
40'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
40'
Нанжис Ленни возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Желтая карточка
38'
Сиони Жиль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Сиони Жиль совершает грубый фол. Сарр Исмаила был жертвой
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Нанжис Ленни получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
37'
Нанжис Ленни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
35'
Удар от ворот произведет Мец
34'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец. Это Нанжис Ленни заработал фол.
32'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Онианге Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает навес
Угловой
31'
Жуффре Ян из команды Мец разыграл угловой с левого угла.
31'
Распентино Флориан выбил мяч на угловой.
31'
Дюкур Шейк из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Удар от ворот произведет Мец
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Фалетт Симон получил травму и заменен. Милан Гидо выходит на поле.
Травма, повреждение
30'
Фалетт Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Диабате Шейк нарушает правила. Эль-Каутари Абдулхамед пострадал
Офсайд
26'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
25'
Балью Иван из команды Мец делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
23'
Маранж Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
Фол, нарушение
22'
Распентино Флориан нарушает правила. Фалетт Симон пострадал
22'
Манджек Жорж нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес прямо в штрафную.
20'
Удар от ворот произведет Бастия
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
18'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
17'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Балью Иван из команды Мец делает навес
17'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес
Фол, нарушение
16'
Жуффре Ян из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Каюзак Янник.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
Фол, нарушение
15'
Нанжис Ленни наказан за толчок Ассу-Экотто Бенуа
Офсайд
13'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
13'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Балью Иван из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Коад Рено из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
10'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Бастия
9'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Бастия
7'
Манджек Жорж отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
7'
Жуффре Ян из команды Мец подал угловой слева.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
Эль-Каутари Абдулхамед выбил мяч на угловой.
6'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Коад Рено из команды Мец подал угловой справа.
5'
Манджек Жорж имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
5'
Балью Иван из команды Мец делает навес
Фол, нарушение
5'
Каюзак Янник из команды Бастия делает подножку. Жуффре Ян заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
4'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Игроки ФК "Бастия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Роуз Линдси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
3'
Нанжис Ленни совершает грубый фол. Сарр Исмаила был жертвой
2'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Мец". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мец 1:0 Бастия
Мец
71.5% (163)
Ничья:
24.1% (55)
Бастия
4.4% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Мец:
41.2% (94)
Ничья:
19.3% (44)
Мец:
18.9% (43)
Мец:
8.3% (19)
Бастия:
2.6% (6)
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