Стадион: Сэн-Сэнфорьен Зрители: 17006
38' Желтая карточкаСиони Жиль
1:0
47' Гол в свои воротаСиони Жиль
50' Желтая карточкаБалью Иван
69' Желтая карточкаНгетт Опа
78' Желтая карточкаНгандо Аксель
Новости после матча
Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
93'
Дюкур Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой справа.
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Ассу-Экотто Бенуа выбил мяч на угловой.
91'
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Кейта Абдулайе из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
88'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Диабате Шейк нарушает правила. Каюзак Янник пострадал
84'
После дальнего удара, который нанес Нгетт Опа мяч отбит вратарем
84'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Кейта Абдулайе из команды Бастия делает навес
83'
83'
Нгандо Аксель из команды Бастия разыграл угловой с левого угла.
83'
Балью Иван выбил мяч на угловой.
83'
Кейта Абдулайе из команды Бастия делает навес прямо в штрафную.
82'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Нгандо Аксель из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Дюкур Шейк нарушает правила. Кулибали Лассана пострадал
78'
Нгандо Аксель получает желтую карточку.
78'
Нгандо Аксель совершает грубый фол. Нгетт Опа был жертвой
78'
Милан Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Кейта Абдулайе из команды Бастия делает навес
78'
Маранж Флориан из команды Бастия делает навес
77'
Кейта Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Нгандо Аксель из команды Бастия делает пас партнеру.
76'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Маранж Флориан из команды Бастия. Это Нгетт Опа заработал фол.
76'
75'
Нгандо Аксель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
75'
Тактическая замена. Нанжис Ленни уходит с поля и его заменяет Нгандо Аксель
73'
72'
Дюкур Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
69'
Нгетт Опа получает желтую карточку.
69'
Нгетт Опа атакует сзади соперника. Каюзак Янник пострадал.
69'
69'
После штрафного удара, который произвел Маранж Флориан мяч попадает в штангу
68'
Милан Гидо из команды Мец делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
67'
Диабате Шейк из команды Мец делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
66'
Кейта Абдулайе коснулся мяча рукой.
66'
66'
Нанжис Ленни из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Дюкур Шейк из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Кулибали Лассана.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
64'
63'
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 17006 болельщиков
63'
62'
62'
Нанжис Ленни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Тактическая замена. Сиони Жиль уходит с поля и его заменяет Кейта Абдулайе
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Нанжис Ленни нарушает правила. Балью Иван пострадал
56'
Дюкур Шейк нарушает правила. Онианге Принс пострадал
56'
55'
Дюкур Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Лека Жан-Луи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
54'
Сиони Жиль из команды Бастия делает подножку. Нгетт Опа заработал фол.
53'
52'
51'
51'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Маранж Флориан из команды Бастия подал угловой слева.
51'
Маранж Флориан из команды Бастия подал угловой слева.
50'
Балью Иван из команды Мец был наказан за старое нарушение.
50'
Балью Иван выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
Дюкур Шейк из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Сиони Жиль.
47'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Сиони Жиль отправил мяч в свои ворота.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
48'
46'
46'
Распентино Флориан нарушил правила.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Сарр Исмаила получил травму и заменен. Нгетт Опа выходит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
Балью Иван нарушает правила. Сент-Максимин Аллан пострадал
44'
44'
Кулибали Лассана отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Бишевац Милан из команды Мец в офсайде
43'
Бишевац Милан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Сент-Максимин Аллан нарушает правила. Балью Иван пострадал
42'
41'
Коад Рено бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Сарр Исмаила получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Нанжис Ленни возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
38'
Сиони Жиль получает желтую карточку.
38'
Сиони Жиль совершает грубый фол. Сарр Исмаила был жертвой
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Нанжис Ленни получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Нанжис Ленни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
35'
34'
32'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец. Это Нанжис Ленни заработал фол.
32'
32'
Онианге Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает навес
31'
Распентино Флориан выбил мяч на угловой.
31'
Дюкур Шейк из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Фалетт Симон получил травму и заменен. Милан Гидо выходит на поле.
30'
Фалетт Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
28'
26'
Диабате Шейк нарушает правила. Эль-Каутари Абдулхамед пострадал
26'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
24'
Диабате Шейк наказан за толчок Эль-Каутари Абдулхамед
23'
Маранж Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
22'
Распентино Флориан нарушает правила. Фалетт Симон пострадал
22'
Манджек Жорж нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес прямо в штрафную.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
18'
18'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
17'
17'
17'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес
16'
Жуффре Ян из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Каюзак Янник.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
15'
Нанжис Ленни наказан за толчок Ассу-Экотто Бенуа
13'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
13'
11'
Балью Иван из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
10'
9'
9'
8'
7'
7'
Манджек Жорж отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
Эль-Каутари Абдулхамед выбил мяч на угловой.
6'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Манджек Жорж имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
5'
5'
Каюзак Янник из команды Бастия делает подножку. Жуффре Ян заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
4'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Игроки ФК "Бастия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Роуз Линдси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Нанжис Ленни совершает грубый фол. Сарр Исмаила был жертвой
2'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Мец". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мец 1:0 Бастия
Мец
71.5% (163)
Ничья:
24.1% (55)
Бастия
4.4% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Мец:
41.2% (94)
1:1 Ничья:
19.3% (44)
2:1 Мец:
18.9% (43)
2:0 Мец:
8.3% (19)
1:2 Бастия:
2.6% (6)
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