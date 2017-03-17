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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 40485
Лилль
0:0
Конец матча
Марсель
0'
26' Желтая карточка
Бедимо Анри
49' Желтая карточка
Xeka
68' Желтая карточка
Сансон Морган
87' Желтая карточка
Пайе Димитри
90' Желтая карточка
Сакаи Хироки
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
94'
Товен Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Биссума Ив навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает подножку. Амаду Ибрагим заработал фол.
93'
Н'Джие Клинтон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

Фол, нарушение
93'
Фанни Род наказан за толчок Сумаоро Адама
Угловой
93'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Сакаи Хироки получает желтую карточку.
Фол, нарушение
91'
Сакаи Хироки совершает грубый фол. Бериа Френк был жертвой
91'
Кишна Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Пайе Димитри из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
90'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
89'
Сумаоро Адама выбил мяч на угловой.
89'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
89'
Эдер Лопеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Алонсо Хуниор из команды Лилль делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
Офсайд
88'
Алонсо Хуниор из команды Лилль в офсайде
88'
Биссума Ив навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
87'
Пайе Димитри получает желтую карточку.
Фол, нарушение
87'
Пайе Димитри из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Коршья Себастьен.
87'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Биссума Ив
85'
Кишна Рикардо из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
84'
Кишна Рикардо из команды Лилль подал угловой справа.
84'
После удара головой, который сделал Эдер Лопеш мяч выносится вратарем на угловой
84'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает отличный навес.
83'
Коршья Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Тактическая замена. Сансон Морган уходит с поля и его заменяет Дория Матеус
Фол, нарушение
82'
Сумаоро Адама из команды Лилль. Это Н'Джие Клинтон заработал фол.
81'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бериа Френк из команды Лилль делает навес
81'
Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Xeka из команды Лилль делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
Эньема Венсан неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
79'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
79'
Бериа Френк выбил мяч на угловой.
79'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Бериа Френк из команды Лилль делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
78'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Кишна Рикардо
Фол, нарушение
77'
Бензия Яссин наказан за толчок Фанни Род
Фол, нарушение
77'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает подножку. Коршья Себастьен заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Марсель
76'
Коршья Себастьен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Фанни Род сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
76'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
76'
Xeka из команды Лилль делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
74'
Бериа Френк коснулся мяча рукой.
74'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
Фол, нарушение
73'
Бериа Френк из команды Лилль. Это Замбо-Ангисса Андре заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Марсель
72'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой слева.
72'
Сансон Морган выбил мяч на угловой.
71'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
71'
Эль-Гази Анвар на финте ушёл от оппонента.
71'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Бериа Френк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
71'
Сумаоро Адама выбил мяч на угловой.
71'
Сансон Морган из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
70'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель в офсайде
69'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Сансон Морган получает желтую карточку.
Фол, нарушение
68'
Сансон Морган совершает грубый фол. Коршья Себастьен был жертвой
68'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Лилль
66'
Пайе Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Пайе Димитри из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
64'
Бензия Яссин наказан за толчок Замбо-Ангисса Андре
63'
Тактическая замена. Рони Лопеш уходит с поля и его заменяет Эль-Гази Анвар
Фол, нарушение
63'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает подножку. Бериа Френк заработал фол.
62'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
62'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой справа.
62'
Сертик Грегори выбил мяч на угловой.
62'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает подножку. Бензия Яссин заработал фол.
60'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Тактическая замена. Кабелла Реми уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
Фол, нарушение
58'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает подножку. Бериа Френк заработал фол.
57'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Замбо-Ангисса Андре
Офсайд
57'
Эдер Лопеш из команды Лилль в офсайде
57'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Рони Лопеш коснулся мяча рукой.
55'
Удар от ворот произведет Марсель
55'
Рони Лопеш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
55'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
53'
Кабелла Реми бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
53'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бензия Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Рони Лопеш из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
52'
Кабелла Реми из команды Марсель. Это Алонсо Хуниор заработал фол.
52'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает навес
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 40485 болельщиков
Офсайд
51'
Бензия Яссин из команды Лилль в офсайде
50'
Удар от ворот произведет Марсель
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Угловой
49'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
Желтая карточка
49'
Xeka получает желтую карточку.
49'
Товен Флорьян бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
49'
Xeka из команды Лилль. Это Лопес Максим заработал фол.
Фол, нарушение
48'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
48'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
47'
После дальнего удара, который нанес Рони Лопеш мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
46'
Эдер Лопеш из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Роланду Жорже.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
45'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
44'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Лилль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
43'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой слева.
43'
Де Превиль Николя бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
42'
Де Превиль Николя на финте ушёл от оппонента.
41'
Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Рони Лопеш из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Удар от ворот произведет Марсель
39'
Xeka бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
39'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
39'
Бензия Яссин из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
38'
Бензия Яссин коснулся мяча рукой.
38'
Бензия Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Удар от ворот произведет Марсель
37'
Сумаоро Адама из команды Лилль бьет головой мимо ворот
Угловой
37'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой слева.
37'
Бензия Яссин из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
35'
Лопес Максим из команды Марсель делает подножку. Бериа Френк заработал фол.
34'
Кабелла Реми попал в створ, но вратарь справился с ударом.
34'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
32'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Xeka из команды Лилль делает навес
31'
Удар от ворот произведет Лилль
31'
Сертик Грегори выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
30'
Рони Лопеш атакует сзади соперника. Бедимо Анри пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Удар от ворот произведет Марсель
30'
Бензия Яссин из команды Лилль делает неудачный навес.
30'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Марсель
28'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает неудачный навес.
28'
Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бензия Яссин из команды Лилль делает навес
Желтая карточка
26'
Бедимо Анри получает желтую карточку.
Фол, нарушение
26'
Бедимо Анри атакует сзади соперника. Бензия Яссин пострадал.
25'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
23'
Эдер Лопеш из команды Лилль в офсайде
Фол, нарушение
23'
Эдер Лопеш из команды Лилль нарушает. Бедимо Анри пострадал, однако рефери не останавливает игру.
23'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Сертик Грегори бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
20'
Кабелла Реми из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Угловой
20'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
20'
Товен Флорьян бьет и мяч от рикошета проходит мимо
20'
Лопес Максим из команды Марсель делает пас партнеру.
19'
Удар от ворот произведет Лилль
19'
Фанни Род выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
18'
Сумаоро Адама атакует сзади соперника. Кабелла Реми пострадал.
Фол, нарушение
17'
Сакаи Хироки блокирует соперника. Де Превиль Николя заработал своей команде штрафной.
Офсайд
16'
Кабелла Реми из команды Марсель в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
15'
Товен Флорьян на финте ушёл от оппонента.
15'
Удар от ворот произведет Марсель
14'
Де Превиль Николя отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Алонсо Хуниор выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
12'
Бензия Яссин наказан за толчок Сертик Грегори
Фол, нарушение
11'
Бериа Френк наказан за толчок Товен Флорьян
10'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
9'
Лопес Максим совершает грубый фол. Де Превиль Николя был жертвой
9'
Удар от ворот произведет Марсель
9'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
9'
Пайе Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой слева.
8'
Бериа Френк из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
7'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Рони Лопеш из команды Лилль делает навес
6'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
4'
Коршья Себастьен наказан за толчок Пайе Димитри
4'
Удар от ворот произведет Марсель
Фол, нарушение
4'
Сакаи Хироки из команды Марсель. Это Де Превиль Николя заработал фол.
Фол, нарушение
4'
Сансон Морган наказан за толчок Коршья Себастьен
3'
Удар от ворот произведет Лилль
2'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
2'
Удар от ворот произведет Лилль
2'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Xeka из команды Лилль делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Марсель". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Марсель
Лилль
14.5% (33)
Ничья:
43.9% (100)
Марсель
41.7% (95)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.4% (92)
Марсель:
27.6% (63)
Лилль:
7% (16)
Марсель:
7% (16)
Лилль:
4.4% (10)
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