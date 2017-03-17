Стадион: Пьер Моруа Зрители: 40485
26' Желтая карточкаБедимо Анри
49' Желтая карточкаXeka
68' Желтая карточкаСансон Морган
87' Желтая карточкаПайе Димитри
90' Желтая карточкаСакаи Хироки
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
94'
Товен Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Биссума Ив навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает подножку. Амаду Ибрагим заработал фол.
93'
Н'Джие Клинтон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
93'
Фанни Род наказан за толчок Сумаоро Адама
93'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Сакаи Хироки получает желтую карточку.
91'
Сакаи Хироки совершает грубый фол. Бериа Френк был жертвой
91'
Кишна Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Пайе Димитри из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
89'
Сумаоро Адама выбил мяч на угловой.
89'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
89'
Эдер Лопеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Алонсо Хуниор из команды Лилль делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
88'
Алонсо Хуниор из команды Лилль в офсайде
88'
Биссума Ив навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Пайе Димитри получает желтую карточку.
87'
Пайе Димитри из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Коршья Себастьен.
87'
86'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Биссума Ив
85'
Кишна Рикардо из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
84'
Кишна Рикардо из команды Лилль подал угловой справа.
84'
После удара головой, который сделал Эдер Лопеш мяч выносится вратарем на угловой
84'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает отличный навес.
83'
Коршья Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Тактическая замена. Сансон Морган уходит с поля и его заменяет Дория Матеус
82'
Сумаоро Адама из команды Лилль. Это Н'Джие Клинтон заработал фол.
81'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бериа Френк из команды Лилль делает навес
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
Замбо-Ангисса Андре наказан за толчок Де Превиль Николя
80'
Эньема Венсан неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
79'
79'
Бериа Френк выбил мяч на угловой.
79'
78'
Бериа Френк из команды Лилль делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
78'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Кишна Рикардо
77'
Бензия Яссин наказан за толчок Фанни Род
77'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает подножку. Коршья Себастьен заработал фол.
77'
76'
Коршья Себастьен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Фанни Род сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
76'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Бериа Френк коснулся мяча рукой.
74'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
73'
Бериа Френк из команды Лилль. Это Замбо-Ангисса Андре заработал фол.
72'
72'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Сансон Морган выбил мяч на угловой.
71'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
71'
Эль-Гази Анвар на финте ушёл от оппонента.
71'
71'
Бериа Френк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Сумаоро Адама выбил мяч на угловой.
71'
Сансон Морган из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель в офсайде
69'
69'
68'
Сансон Морган получает желтую карточку.
68'
Сансон Морган совершает грубый фол. Коршья Себастьен был жертвой
68'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
67'
66'
66'
Пайе Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Пайе Димитри из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Бензия Яссин наказан за толчок Замбо-Ангисса Андре
63'
Тактическая замена. Рони Лопеш уходит с поля и его заменяет Эль-Гази Анвар
63'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает подножку. Бериа Френк заработал фол.
62'
62'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой справа.
62'
Сертик Грегори выбил мяч на угловой.
62'
61'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает подножку. Бензия Яссин заработал фол.
60'
60'
Тактическая замена. Кабелла Реми уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
58'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает подножку. Бериа Френк заработал фол.
57'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Замбо-Ангисса Андре
57'
Эдер Лопеш из команды Лилль в офсайде
57'
57'
56'
Рони Лопеш коснулся мяча рукой.
55'
55'
Рони Лопеш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Кабелла Реми бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
53'
53'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бензия Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Рони Лопеш из команды Лилль делает навес
52'
Кабелла Реми из команды Марсель. Это Алонсо Хуниор заработал фол.
52'
52'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает навес
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 40485 болельщиков
51'
Бензия Яссин из команды Лилль в офсайде
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
49'
Xeka получает желтую карточку.
49'
Товен Флорьян бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
49'
Xeka из команды Лилль. Это Лопес Максим заработал фол.
48'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
48'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
После дальнего удара, который нанес Рони Лопеш мяч отбит вратарем
46'
Эдер Лопеш из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Роланду Жорже.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
44'
44'
44'
Игрок из команды Лилль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
43'
43'
Де Превиль Николя бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
42'
Де Превиль Николя на финте ушёл от оппонента.
41'
40'
Рони Лопеш из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
39'
Xeka бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
39'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
39'
Бензия Яссин из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Бензия Яссин коснулся мяча рукой.
38'
Бензия Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
37'
Сумаоро Адама из команды Лилль бьет головой мимо ворот
37'
37'
Бензия Яссин из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Лопес Максим из команды Марсель делает подножку. Бериа Френк заработал фол.
34'
Кабелла Реми попал в створ, но вратарь справился с ударом.
34'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
32'
31'
31'
Сертик Грегори выбил мяч подальше от ворот.
30'
Рони Лопеш атакует сзади соперника. Бедимо Анри пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
30'
Бензия Яссин из команды Лилль делает неудачный навес.
30'
29'
28'
28'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает неудачный навес.
28'
28'
Бензия Яссин из команды Лилль делает навес
26'
Бедимо Анри получает желтую карточку.
26'
Бедимо Анри атакует сзади соперника. Бензия Яссин пострадал.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
23'
Эдер Лопеш из команды Лилль в офсайде
23'
Эдер Лопеш из команды Лилль нарушает. Бедимо Анри пострадал, однако рефери не останавливает игру.
23'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Сертик Грегори бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
20'
Кабелла Реми из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
20'
20'
Товен Флорьян бьет и мяч от рикошета проходит мимо
20'
Лопес Максим из команды Марсель делает пас партнеру.
19'
19'
Фанни Род выбил мяч подальше от ворот.
18'
Сумаоро Адама атакует сзади соперника. Кабелла Реми пострадал.
17'
Сакаи Хироки блокирует соперника. Де Превиль Николя заработал своей команде штрафной.
16'
Кабелла Реми из команды Марсель в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
15'
Товен Флорьян на финте ушёл от оппонента.
15'
14'
Де Превиль Николя отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Алонсо Хуниор выбил мяч подальше от ворот.
12'
Бензия Яссин наказан за толчок Сертик Грегори
11'
Бериа Френк наказан за толчок Товен Флорьян
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
9'
Лопес Максим совершает грубый фол. Де Превиль Николя был жертвой
9'
9'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
9'
Пайе Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Бериа Френк из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
7'
7'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Рони Лопеш из команды Лилль делает навес
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Коршья Себастьен наказан за толчок Пайе Димитри
4'
4'
Сакаи Хироки из команды Марсель. Это Де Превиль Николя заработал фол.
4'
Сансон Морган наказан за толчок Коршья Себастьен
3'
2'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
2'
2'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Xeka из команды Лилль делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Марсель". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Марсель
Лилль
14.5% (33)
Ничья:
43.9% (100)
Марсель
41.7% (95)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.4% (92)
1:2 Марсель:
27.6% (63)
2:1 Лилль:
7% (16)
0:1 Марсель:
7% (16)
1:0 Лилль:
4.4% (10)
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