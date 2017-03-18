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  5. Лига 1
Стадион:
Тулуза
0:0
Второй тайм: 78'
Ренн
0'
45' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
56' Желтая карточка
Блен Алексис
62' Вторая желтая карточка
Блен Алексис
78'
Второй тайм
Фол, нарушение
77'
Жан Корентин из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Мешер Андре.
Фол, нарушение
77'
Сио Жованни наказан за толчок Бодиже Янн
76'
Удар от ворот произведет Тулуза
76'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн бьет головой мимо ворот
76'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает навес
75'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Силла Иссиага
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Бодиже Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой справа.
74'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч на угловой.
74'
Ньяньон Жорис из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Бодиже Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает навес
Угловой
73'
Прчич Саньин из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
73'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч на угловой.
73'
Бенсебаини Рами из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Амальфитано Морган уходит с поля и его заменяет Сио Жованни
70'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Бодиже Янн
Фол, нарушение
70'
Ньяньон Жорис из команды Ренн. Это Делор Анди заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
69'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
69'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч на угловой.
69'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Тактическая замена. Пи Жесси уходит с поля и его заменяет Somalia
66'
После дальнего удара, который нанес Прчич Саньин мяч отбит вратарем
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Прчич Саньин нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Гойкоэчеа Мауро вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Мешер Андре из команды Ренн делает навес
62'
Блен Алексис получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
62'
Блен Алексис совершает грубый фол. Андре Бенжамин был жертвой
62'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
62'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
61'
Мубеле Ндомбе выбил мяч на угловой.
61'
Амьен-Аду Кельвен на финте ушёл от оппонента.
61'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Удар от ворот произведет Ренн
Фол, нарушение
59'
Андре Бенжамин блокирует соперника. Брайтвайт Мартин заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
57'
Делор Анди коснулся мяча рукой.
57'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
57'
Андре Бенжамин из команды Ренн подал угловой слева.
57'
Жюльен Кристофер выбил мяч на угловой.
57'
Амальфитано Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
56'
Блен Алексис получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Блен Алексис из команды Тулуза делает подножку. Саид Уэсли заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
53'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
53'
Прчич Саньин выбил мяч на угловой.
52'
Прчич Саньин ошибается в защите.
52'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Данзе Ромен из команды Ренн делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Удар от ворот произведет Ренн
49'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
Угловой
49'
Трехо Оскар из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
48'
Данзе Ромен выбил мяч на угловой.
48'
Трехо Оскар на финте ушёл от оппонента.
48'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Жан Корентин из команды Тулуза делает подножку. Бенсебаини Рами заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Пи Жесси из команды Тулуза делает подножку. Ньяньон Жорис заработал фол.
46'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Удар от ворот произведет Ренн
46'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
46'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
45'
Бенсебаини Рами получает желтую карточку.
Фол, нарушение
45'
Бенсебаини Рами из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Жан Корентин.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Жан Корентин из команды Тулуза делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Саид Уэсли, и мяч снова в игре
40'
Удар от ворот произведет Тулуза
40'
Гуркюфф Йоанн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
39'
Амальфитано Морган блокирует соперника. Мубандже Жак-Франсуа заработал своей команде штрафной.
38'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Ренн
37'
Делор Анди имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
36'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Ньяньон Жорис наказан за толчок Делор Анди
35'
Жан Корентин из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Амьен-Аду Кельвен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
34'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
Травма, повреждение
32'
Бенсебаини Рами возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Бенсебаини Рами получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
31'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Удар от ворот произведет Тулуза
29'
Прчич Саньин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой справа.
28'
Мубандже Жак-Франсуа выбил мяч на угловой.
28'
Данзе Ромен из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
24'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Тулуза
23'
Ньяньон Жорис из команды Ренн бьет головой мимо ворот
Угловой
23'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой слева.
23'
Жюльен Кристофер выбил мяч на угловой.
23'
Саид Уэсли исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
22'
Амьен-Аду Кельвен коснулся мяча рукой.
21'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает навес
21'
Удар от ворот произведет Тулуза
21'
Саид Уэсли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
20'
Делор Анди из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Удар от ворот произведет Ренн
18'
Диоп Исса из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
Угловой
18'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
18'
Мешер Андре выбил мяч на угловой.
17'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес
16'
Удар от ворот произведет Ренн
16'
Мубандже Жак-Франсуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Пи Жесси из команды Тулуза подал угловой слева.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
15'
Мешер Андре выбил мяч на угловой.
15'
Делор Анди из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Делор Анди имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
15'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает передачу за спину защитников.
15'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает навес
14'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Блен Алексис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает навес
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Бааль Людовик получил травму и заменен. Мешер Андре выходит на поле.
Травма, повреждение
12'
Бааль Людовик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
12'
Бааль Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
10'
Удар от ворот произведет Тулуза
10'
Бенсебаини Рами из команды Ренн бьет головой мимо ворот
9'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Амьен-Аду Кельвен атакует сзади соперника. Мубеле Ндомбе пострадал.
8'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Тулуза
8'
Бенсебаини Рами бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
8'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
8'
Брайтвайт Мартин выбил мяч на угловой.
7'
Данзе Ромен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Пи Жесси из команды Тулуза делает подножку. Амальфитано Морган заработал фол.
6'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
4'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
4'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Делор Анди наказан за толчок Ньяньон Жорис
Офсайд
2'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Ренн
Тулуза
60.6% (120)
Ничья:
34.8% (69)
Ренн
4.5% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.3% (62)
Тулуза:
26.8% (53)
Тулуза:
26.8% (53)
Тулуза:
6.6% (13)
Ренн:
2.5% (5)
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