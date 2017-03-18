Стадион: Мунисипал
45' Желтая карточкаБенсебаини Рами
56' Желтая карточкаБлен Алексис
62' Вторая желтая карточкаБлен Алексис
Второй тайм
77'
Жан Корентин из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Мешер Андре.
77'
Сио Жованни наказан за толчок Бодиже Янн
76'
76'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн бьет головой мимо ворот
76'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает навес
75'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Силла Иссиага
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Бодиже Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой справа.
74'
74'
Ньяньон Жорис из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Бодиже Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает навес
73'
Прчич Саньин из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
73'
73'
Бенсебаини Рами из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
71'
Тактическая замена. Амальфитано Морган уходит с поля и его заменяет Сио Жованни
70'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Бодиже Янн
70'
Ньяньон Жорис из команды Ренн. Это Делор Анди заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
69'
69'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
После дальнего удара, который нанес Прчич Саньин мяч отбит вратарем
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Прчич Саньин нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Гойкоэчеа Мауро вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Мешер Андре из команды Ренн делает навес
62'
Блен Алексис получает вторую желтую карточку. Удаление.
62'
Блен Алексис совершает грубый фол. Андре Бенжамин был жертвой
62'
62'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
62'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Мубеле Ндомбе выбил мяч на угловой.
61'
Амьен-Аду Кельвен на финте ушёл от оппонента.
61'
60'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
59'
Андре Бенжамин блокирует соперника. Брайтвайт Мартин заработал своей команде штрафной.
57'
Делор Анди коснулся мяча рукой.
57'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
57'
Андре Бенжамин из команды Ренн подал угловой слева.
57'
Жюльен Кристофер выбил мяч на угловой.
57'
Амальфитано Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Блен Алексис получает желтую карточку.
56'
Блен Алексис из команды Тулуза делает подножку. Саид Уэсли заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
53'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Прчич Саньин выбил мяч на угловой.
52'
Прчич Саньин ошибается в защите.
52'
52'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
51'
51'
Данзе Ромен из команды Ренн делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
49'
49'
49'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
49'
Трехо Оскар из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
48'
Данзе Ромен выбил мяч на угловой.
48'
Трехо Оскар на финте ушёл от оппонента.
48'
47'
Жан Корентин из команды Тулуза делает подножку. Бенсебаини Рами заработал фол.
46'
Пи Жесси из команды Тулуза делает подножку. Ньяньон Жорис заработал фол.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
46'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Бенсебаини Рами получает желтую карточку.
45'
Бенсебаини Рами из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Жан Корентин.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
43'
Жан Корентин из команды Тулуза делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Саид Уэсли, и мяч снова в игре
40'
40'
Гуркюфф Йоанн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Амальфитано Морган блокирует соперника. Мубандже Жак-Франсуа заработал своей команде штрафной.
38'
37'
37'
Делор Анди имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
36'
36'
Ньяньон Жорис наказан за толчок Делор Анди
35'
Жан Корентин из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Амьен-Аду Кельвен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
34'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
32'
Бенсебаини Рами возвращается на поле, всё в порядке.
32'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Бенсебаини Рами получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
31'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
29'
Прчич Саньин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой справа.
28'
Мубандже Жак-Франсуа выбил мяч на угловой.
28'
Данзе Ромен из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
27'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
24'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
24'
23'
Ньяньон Жорис из команды Ренн бьет головой мимо ворот
23'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой слева.
23'
Жюльен Кристофер выбил мяч на угловой.
23'
Саид Уэсли исполняет штрафной удар, но его блокируют
22'
Амьен-Аду Кельвен коснулся мяча рукой.
21'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает навес
21'
21'
Саид Уэсли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
20'
Делор Анди из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
18'
18'
Мешер Андре выбил мяч на угловой.
17'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес
16'
16'
Мубандже Жак-Франсуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
15'
Мешер Андре выбил мяч на угловой.
15'
Делор Анди из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Делор Анди имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
15'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает передачу за спину защитников.
15'
15'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает навес
14'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
14'
Блен Алексис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает навес
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Бааль Людовик получил травму и заменен. Мешер Андре выходит на поле.
12'
Бааль Людовик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
12'
Бааль Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
10'
10'
Бенсебаини Рами из команды Ренн бьет головой мимо ворот
9'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Амьен-Аду Кельвен атакует сзади соперника. Мубеле Ндомбе пострадал.
8'
8'
8'
Бенсебаини Рами бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
8'
Брайтвайт Мартин выбил мяч на угловой.
7'
Данзе Ромен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
7'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Пи Жесси из команды Тулуза делает подножку. Амальфитано Морган заработал фол.
6'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
4'
4'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
4'
3'
Делор Анди наказан за толчок Ньяньон Жорис
2'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Ренн
Тулуза
60.6% (120)
Ничья:
34.8% (69)
Ренн
4.5% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.3% (62)
2:1 Тулуза:
26.8% (53)
1:0 Тулуза:
26.8% (53)
2:0 Тулуза:
6.6% (13)
1:2 Ренн:
2.5% (5)
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