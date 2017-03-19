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Стадион: Зрители: 14126
АЗ Алкмаар
3:0
Второй тайм: 57'
АДО Ден Хааг
0'
1:0
7' Гол
Соуза Дабни
2:0
13' Гол
Соуза Дабни
21' Желтая карточка
Люккассен Деррик
3:0
34' Гол
Ван Оверем Йорис
36' Желтая карточка
Свенссон Юнас
57'
Второй тайм
57'
Эбюэхи Тайронн выбил мяч на угловой.
57'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Свенссон Юнас нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Свенссон Юнас на финте ушёл от оппонента.
53'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
52'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
52'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар наносит неточный удар с лета
52'
Серж Канон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
52'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
52'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
Офсайд
51'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
50'
Фернандес Гюйон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
Фол, нарушение
50'
Вюйтенс Стейн атакует сзади соперника. Дюплан Эдуар пострадал.
Фол, нарушение
49'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Вюйтенс Стейн заработал фол.
48'
Дюплан Эдуар нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
47'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Баккер Данни уходит с поля и его заменяет Трибулл Том
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
46'
Схакен Рубен наказан за толчок Хапс Ридгесиано
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Баккер Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
43'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар в офсайде
43'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас
42'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
39'
Схакен Рубен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
39'
Схакен Рубен на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
39'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Мейерс Арон заработал фол.
39'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Сёнтьенс Матс выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
38'
Ван Оверем Йорис делает подножку сопернику.
38'
Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
37'
Фернандес Гюйон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
37'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес
Фол, нарушение
37'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Схакен Рубен заработал фол.
37'
Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Схакен Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Свенссон Юнас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Свенссон Юнас блокирует соперника. Дюплан Эдуар заработал своей команде штрафной.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
34'
Вюйтенс Стейн сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ван Оверем Йорис из команды команды АЗ Алкмаар.
34'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
34'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ван Оверем Йорис мяча так и не получил
33'
Сегодняшная посещаемость составляет 14126 болельщиков
32'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
32'
Свенссон Юнас выбил мяч подальше от ворот.
Травма, повреждение
31'
Фрайдей Фред возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Джаханбакш Алиреза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
30'
Фрайдей Фред получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Вюйтенс Стейн.
Фол, нарушение
29'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Дюплан Эдуар заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Гортер Донни заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
27'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар бьет головой мимо ворот
27'
Соуза Дабни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Эбюэхи Тайронн блокирует соперника. Джаханбакш Алиреза заработал своей команде штрафной.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Джаханбакш Алиреза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Сёнтьенс Матс блокирует соперника и судья назначает штрафной удар.
Фол, нарушение
23'
Мейерс Арон делает подножку сопернику.
Желтая карточка
21'
Люккассен Деррик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
21'
Люккассен Деррик блокирует соперника. Дюплан Эдуар заработал своей команде штрафной.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
20'
Схакен Рубен наказан за толчок Свенссон Юнас
19'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
19'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
Фол, нарушение
19'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Фернандес Гюйон заработал фол.
18'
Джаханбакш Алиреза попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку. Ван Оверем Йорис был стеночкой.
17'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
16'
Джаханбакш Алиреза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Джаханбакш Алиреза на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
16'
Гортер Донни наказан за толчок Ван Оверем Йорис
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
15'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
15'
Ван Эйден Ренс выбил мяч на угловой.
Угловой
14'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
14'
Ван Эйден Ренс выбил мяч на угловой.
14'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Вюйтенс Стейн сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар добил мяч в ворота.
13'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
13'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
12'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
12'
Люккассен Деррик бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
12'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку с партнером по команде. Джаханбакш Алиреза это был.
11'
Люккассен Деррик на финте ушёл от оппонента.
11'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
Офсайд
10'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар в офсайде
10'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
9'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
Фол, нарушение
9'
Сёнтьенс Матс делает подножку сопернику.
7'
Джаханбакш Алиреза сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Соуза Дабни эффектным ударом переправил мяч в ворота.
7'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
7'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
7'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
Фол, нарушение
6'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Сёнтьенс Матс заработал фол.
5'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
4'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
4'
Вюйтенс Стейн выбил мяч на угловой.
3'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Дюплан Эдуар заработал фол.
2'
Джаханбакш Алиреза попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
Майсснер Томас ошибается в защите.
2'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
2'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
1'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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