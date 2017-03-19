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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: АФАС Зрители: 14126
3:0
Второй тайм: 57'
1:0
7' ГолСоуза Дабни
2:0
13' ГолСоуза Дабни
21' Желтая карточкаЛюккассен Деррик
3:0
34' ГолВан Оверем Йорис
36' Желтая карточкаСвенссон Юнас
|
7'
1:0
13'
2:0
21'
34'
3:0
36'
Состав команд
24
Крул
Тим
27
Фрайдей
Фред
19
Соуза
Дабни
17
Баккер
Данни
14
Гортер
Донни
20
Схакен
Рубен
21
Дюплан
Эдуар
АЗ Алкмаар 4-3-3
- Основной состав
- 24 Крул Тим Вратарь
- 17 Свенссон Юнас Защитник
- 3 Ван Эйден Ренс Защитник
- 23 Люккассен Деррик Защитник
- 5 Хапс Ридгесиано Защитник
- 20 Сёнтьенс Матс Полузащитник
- 8 Ван Оверем Йорис Полузащитник
- 30 Вюйтенс Стейн Полузащитник
- 7 Джаханбакш Алиреза Нападающий
- 27 Фрайдей Фред Нападающий
- 19 Соуза Дабни Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рочет Серхио Вратарь
- 2 Йоханссон Маттиас Защитник
- 4 Влаар Рон Защитник
- 6 Ринстра Бен Полузащитник
- 18 Бель-Хассани Иллиас Полузащитник
- 15 Тил Гуус Полузащитник
- 22 Оуведжан Томас Полузащитник
- 28 Гарсия Леви Нападающий
- Главный тренер: Ван дер Бром Джон
АДО Ден Хааг 4-3-3
- Основной состав
- 22 Цвинкелс Роберт Вратарь
- 28 Эбюэхи Тайронн Защитник
- 3 Майсснер Томас Защитник
- 5 Серж Канон Защитник
- 8 Мейерс Арон Защитник
- 2 Малоне Дион Полузащитник
- 17 Баккер Данни Полузащитник
- 14 Гортер Донни Полузащитник
- 20 Схакен Рубен Нападающий
- 19 Фернандес Гюйон Нападающий
- 21 Дюплан Эдуар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шеткус Эрнестас Вратарь
- 24 Де Бур Роди Вратарь
- 27 Trevor David Защитник
- 6 Aschraf El Mahdioui Полузащитник
- 12 Трибулл Том Полузащитник
- 11 Волтерс Рэнди Полузащитник
- 9 Хавенар Майк Нападающий
- 77 Бекер Шеральдо Нападающий
- 30 Jerdy Schouten
- 23 Abdenasser El Khayati
- Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Травмы и дисквалификации
- Кастанер Жервейн Травмирован
- Янсен Кевин Травмирован
Предыдущие игры
АЗ Алкмаар (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 12.03.2017 Фейеноорд 5:2 АЗ Алкмаар Э
- 05.03.2017 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор Э
- 26.02.2017 АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Э
- 19.02.2017 Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 12.02.2017 Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 04.02.2017 АЗ Алкмаар 2:4 ПСВ Э
- 29.01.2017 Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Э
- 21.01.2017 АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам Э
- 13.01.2017 Гоу Эхед Иглс 1:3 АЗ Алкмаар Э
- 17.12.2016 Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 11.12.2016 АЗ Алкмаар 0:4 Фейеноорд Э
- 03.12.2016 Эксельсиор 3:3 АЗ Алкмаар Э
- 27.11.2016 АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес Э
- 20.11.2016 Рода 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 06.11.2016 АЗ Алкмаар 2:2 Аякс Э
- 30.10.2016 АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Э
- 23.10.2016 Гронинген 2:0 АЗ Алкмаар Э
- 15.10.2016 АЗ Алкмаар 2:2 Витесс Э
- 02.10.2016 Спарта Роттердам 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 24.09.2016 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс Э
АДО Ден Хааг (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 11.03.2017 АДО Ден Хааг 1:0 НЕК Неймеген Э
- 05.03.2017 Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Э
- 24.02.2017 АДО Ден Хааг 1:1 Твенте Э
- 19.02.2017 АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Э
- 11.02.2017 Гоу Эхед Иглс 3:1 АДО Ден Хааг Э
- 03.02.2017 АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Э
- 29.01.2017 Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Э
- 21.01.2017 АДО Ден Хааг 1:2 ПЕК Зволле Э
- 14.01.2017 Херенвен 2:0 АДО Ден Хааг Э
- 18.12.2016 АДО Ден Хааг 1:0 Спарта Роттердам Э
- 10.12.2016 НЕК Неймеген 3:0 АДО Ден Хааг Э
- 04.12.2016 АДО Ден Хааг 0:2 Утрехт Э
- 26.11.2016 ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Э
- 19.11.2016 Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Э
- 05.11.2016 АДО Ден Хааг 1:0 Виллем II Э
- 30.10.2016 АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Э
- 22.10.2016 Рода 1:1 АДО Ден Хааг Э
- 16.10.2016 АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Э
- 30.09.2016 ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Э
- 24.09.2016 АДО Ден Хааг 0:3 Херенвен Э
Последние игры между собой
АЗ Алкмаар: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4
АДО Ден Хааг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 11
- 30.10.2016 АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 21.04.2016 АДО Ден Хааг 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 04.12.2015 АЗ Алкмаар 0:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 18.04.2015 АЗ Алкмаар 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 27.09.2014 АДО Ден Хааг 2:3 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 27.04.2014 АДО Ден Хааг 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 02.11.2013 АЗ Алкмаар 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 09.03.2013 АЗ Алкмаар 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 10.11.2012 АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 08.02.2012 АДО Ден Хааг 0:6 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 06.11.2011 АЗ Алкмаар 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 16.04.2011 АЗ Алкмаар 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 05.12.2010 АДО Ден Хааг 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 19.12.2009 АЗ Алкмаар 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 12.09.2009 АДО Ден Хааг 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 04.04.2009 АЗ Алкмаар 4:1 АДО Ден Хааг Премьер-лига
- 13.09.2008 АДО Ден Хааг 3:0 АЗ Алкмаар Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|27
|22
|3
|2
|68 - 17
|69
|2.
|Аякс
|27
|19
|6
|2
|56 - 17
|63
|3.
|ПСВ
|27
|18
|7
|2
|52 - 18
|61
|4.
|Утрехт
|27
|12
|8
|7
|41 - 33
|44
|5.
|Твенте
|27
|11
|8
|8
|38 - 35
|41
|6.
|АЗ Алкмаар
|3:0
|27
|10
|11
|6
|46 - 40
|41
|7.
|Витесс
|27
|11
|6
|10
|41 - 33
|39
|8.
|Херенвен
|27
|10
|7
|10
|45 - 36
|37
|9.
|Виллем II
|27
|8
|9
|10
|25 - 30
|33
|10.
|Хераклес
|27
|8
|7
|12
|37 - 46
|31
|11.
|ПЕК Зволле
|27
|8
|6
|13
|30 - 50
|30
|12.
|Гронинген
|27
|6
|11
|10
|36 - 40
|29
|13.
|Спарта Роттердам
|27
|7
|7
|13
|35 - 48
|28
|14.
|НЕК Неймеген
|27
|7
|7
|13
|26 - 45
|28
|15.
|Эксельсиор
|27
|5
|9
|13
|32 - 50
|24
|16.
|Рода
|27
|4
|11
|12
|18 - 40
|23
|17.
|АДО Ден Хааг
|0:3
|27
|6
|4
|17
|21 - 47
|22
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|27
|5
|5
|17
|26 - 48
|20
Второй тайм
57'
Эбюэхи Тайронн выбил мяч на угловой.
57'
57'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
55'
Свенссон Юнас нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Свенссон Юнас на финте ушёл от оппонента.
53'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
52'
52'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар наносит неточный удар с лета
52'
Серж Канон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
52'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
52'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
51'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Фернандес Гюйон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
50'
Вюйтенс Стейн атакует сзади соперника. Дюплан Эдуар пострадал.
49'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Вюйтенс Стейн заработал фол.
48'
Дюплан Эдуар нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
47'
47'
46'
Тактическая замена. Баккер Данни уходит с поля и его заменяет Трибулл Том
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
Схакен Рубен наказан за толчок Хапс Ридгесиано
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Баккер Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар в офсайде
43'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас
42'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
39'
Схакен Рубен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
39'
Схакен Рубен на финте ушёл от оппонента.
39'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Мейерс Арон заработал фол.
39'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Сёнтьенс Матс выбил мяч подальше от ворот.
38'
Ван Оверем Йорис делает подножку сопернику.
38'
Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
37'
Фернандес Гюйон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
37'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес
37'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Схакен Рубен заработал фол.
37'
Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Схакен Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Свенссон Юнас получает желтую карточку.
36'
Свенссон Юнас блокирует соперника. Дюплан Эдуар заработал своей команде штрафной.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
34'
Вюйтенс Стейн сделал результативную передачу.
34'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ван Оверем Йорис из команды команды АЗ Алкмаар.
34'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
34'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ван Оверем Йорис мяча так и не получил
33'
Сегодняшная посещаемость составляет 14126 болельщиков
32'
32'
Свенссон Юнас выбил мяч подальше от ворот.
31'
Фрайдей Фред возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Джаханбакш Алиреза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Фрайдей Фред получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Вюйтенс Стейн.
29'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Дюплан Эдуар заработал фол.
28'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Гортер Донни заработал фол.
27'
27'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар бьет головой мимо ворот
27'
Соуза Дабни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Эбюэхи Тайронн блокирует соперника. Джаханбакш Алиреза заработал своей команде штрафной.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Джаханбакш Алиреза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Сёнтьенс Матс блокирует соперника и судья назначает штрафной удар.
23'
Мейерс Арон делает подножку сопернику.
21'
Люккассен Деррик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
21'
Люккассен Деррик блокирует соперника. Дюплан Эдуар заработал своей команде штрафной.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Схакен Рубен наказан за толчок Свенссон Юнас
19'
19'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
19'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Фернандес Гюйон заработал фол.
18'
Джаханбакш Алиреза попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку. Ван Оверем Йорис был стеночкой.
17'
16'
Джаханбакш Алиреза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Джаханбакш Алиреза на финте ушёл от оппонента.
16'
Гортер Донни наказан за толчок Ван Оверем Йорис
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
15'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
15'
Ван Эйден Ренс выбил мяч на угловой.
14'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
14'
Ван Эйден Ренс выбил мяч на угловой.
14'
13'
Вюйтенс Стейн сделал результативную передачу.
13'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар добил мяч в ворота.
13'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
13'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
12'
12'
Люккассен Деррик бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
12'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку с партнером по команде. Джаханбакш Алиреза это был.
11'
Люккассен Деррик на финте ушёл от оппонента.
11'
10'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар в офсайде
10'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
9'
Сёнтьенс Матс делает подножку сопернику.
7'
Джаханбакш Алиреза сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Соуза Дабни эффектным ударом переправил мяч в ворота.
7'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
7'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
7'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
6'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Сёнтьенс Матс заработал фол.
5'
5'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
4'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
4'
Вюйтенс Стейн выбил мяч на угловой.
3'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Дюплан Эдуар заработал фол.
2'
Джаханбакш Алиреза попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
Майсснер Томас ошибается в защите.
2'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
2'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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