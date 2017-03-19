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Стадион: Зрители: 25800
Херенвен
1:2
Конец матча
Фейеноорд
0'
1:0
18' Пенальти
Гучаннеджад Реза
21' Желтая карточка
Нелом Микел
32' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
42' Желтая карточка
Бергёйс Стивен
48' Желтая карточка
Торсби Мортен
1:1
56' Гол
Йоргенсен Николай
1:2
70' Гол
Де Вильена Тонни
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 25800 болельщиков
Фол, нарушение
93'
Намли Юнес из команды Херенвен делает подножку. Боттегин Эрик заработал фол.
Фол, нарушение
92'
Крамер Михил наказан за толчок Юсте Йерри
92'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
Угловой
91'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.

91'
Юсте Йерри выбил мяч на угловой.
91'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Юсте Йерри наказан за толчок Тоорнстра Йенс
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
90'
Намли Юнес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
Офсайд
88'
Верман Хенк из команды Херенвен в офсайде
87'
Тактическая замена. Йоргенсен Николай уходит с поля и его заменяет Крамер Михил
86'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
83'
Верман Хенк из команды Херенвен в офсайде
82'
Удар от ворот произведет Херенвен
82'
Йоргенсен Николай имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
82'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает подножку. Юсте Йерри заработал фол.
81'
Тактическая замена. Слагвеер Лусиано уходит с поля и его заменяет Зенели Арбер
81'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ларссон Сэм не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
80'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Слагвеер Лусиано не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
80'
Верман Хенк из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
79'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
79'
Слагвеер Лусиано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
79'
Ларссон Сэм из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
79'
Верман Хенк бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
76'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
76'
Бейкер Лукас выбил мяч на угловой.
76'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Тактическая замена. Кёйт Дирк уходит с поля и его заменяет Ниукоп Барт
74'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Ларссон Сэм отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
72'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Торсби Мортен заработал фол.
71'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
70'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Де Вильена Тонни записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
Офсайд
70'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
68'
Удар от ворот произведет Херенвен
68'
Тоорнстра Йенс бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
68'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
67'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
67'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд в офсайде
66'
Боттегин Эрик имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
Угловой
66'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
66'
Бейкер Лукас выбил мяч на угловой.
66'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Бергёйс Стивен на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Намли Юнес
63'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд наносит очень неточный удар.
63'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
63'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
Угловой
62'
Ларссон Сэм из команды Херенвен подал угловой слева.
62'
Кёйт Дирк выбил мяч на угловой.
Угловой
62'
Ларссон Сэм из команды Херенвен подал угловой слева.
62'
Де Вильена Тонни выбил мяч на угловой.
62'
Ларссон Сэм из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
60'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает подножку. Бергёйс Стивен заработал фол.
59'
Боттегин Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
59'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
59'
Де Вильена Тонни имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
Фол, нарушение
58'
Тоорнстра Йенс наказан за толчок Юсте Йерри
Описание гола
56'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд добил мяч в ворота.
56'
Юсте Йерри ошибается в защите.
56'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Удар от ворот произведет Херенвен
Угловой
55'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
55'
Кёйт Дирк бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
55'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
54'
Удар от ворот произведет Херенвен
54'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
54'
Боттегин Эрик имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
53'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
Угловой
53'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
53'
Малдер Эрвин выбил мяч на угловой.
Угловой
53'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
52'
Тоорнстра Йенс исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
52'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен. Это Де Вильена Тонни заработал фол.
51'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Торсби Мортен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает подножку. Слагвеер Лусиано заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
49'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд в офсайде
Желтая карточка
48'
Торсби Мортен получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
48'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Кёйт Дирк заработал фол.
48'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
47'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд в офсайде
46'
Удар от ворот произведет Херенвен
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Херенвен
46'
Кёйт Дирк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Йоргенсен Николай бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
Угловой
43'
Ларссон Сэм из команды Херенвен подал угловой слева.
43'
Де Вильена Тонни выбил мяч на угловой.
43'
Торсби Мортен из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
42'
Бергёйс Стивен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Бергёйс Стивен атакует сзади соперника. Торсби Мортен пострадал.
42'
Торсби Мортен из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
40'
Бейкер Лукас выбил мяч на угловой.
40'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
37'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
37'
Торсби Мортен бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
37'
Кёйт Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает навес
36'
Малдер Эрвин вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
35'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
34'
Ван Амерсфоорт Пелле коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
34'
Йоргенсен Николай коснулся мяча рукой.
33'
Удар от ворот произведет Херенвен
33'
Кёйт Дирк имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
33'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
32'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
32'
Тоорнстра Йенс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Тоорнстра Йенс блокирует соперника. Кобаяси Юки заработал своей команде штрафной.
31'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд наносит очень неточный удар.
31'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
30'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Кобаяси Юки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Эль-Ахмади Карим совершает грубый фол. Кобаяси Юки был жертвой
28'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
28'
Гучаннеджад Реза имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
27'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает подножку. Ван Амерсфоорт Пелле заработал фол.
27'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
26'
Ван Амерсфоорт Пелле бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
26'
Ван Амерсфоорт Пелле оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
26'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Офсайд
24'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд в офсайде
24'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
23'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает подножку. Гучаннеджад Реза заработал фол.
23'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Боттегин Эрик ошибается в защите.
22'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
22'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
21'
Нелом Микел получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Нелом Микел совершает грубый фол. Марцо Стефано был жертвой
Фол, нарушение
20'
Торсби Мортен наказан за толчок Де Вильена Тонни
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
20'
Йоргенсен Николай наказан за толчок Торсби Мортен
Описание гола
18'
Г О О О О О Л - Гучаннеджад Реза из команды Херенвен забивает пенальти
Фол, нарушение
17'
ПЕНАЛЬТИ! – Нелом Микел фолит в штрафной площади. Гучаннеджад Реза пострадал
16'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
16'
Ларссон Сэм бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
15'
Гучаннеджад Реза имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
14'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает навес
14'
Марцо Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
12'
Гучаннеджад Реза коснулся мяча рукой.
11'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
11'
Гучаннеджад Реза имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
10'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
10'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает подножку. Бейкер Лукас заработал фол.
9'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
9'
Бейкер Лукас выбил мяч на угловой.
9'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
8'
Торсби Мортен совершает грубый фол. Бергёйс Стивен был жертвой
6'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
5'
Ларссон Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд подал угловой справа.
3'
Юсте Йерри выбил мяч на угловой.
3'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает навес
3'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
Угловой
2'
Торсби Мортен из команды Херенвен подал угловой слева.
2'
Кардсдорп Рик выбил мяч на угловой.
2'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
1'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Кёйт Дирк заработал фол.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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