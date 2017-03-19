Стадион: Абе Ленстра Зрители: 25800
1:0
18' ПенальтиГучаннеджад Реза
21' Желтая карточкаНелом Микел
32' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
42' Желтая карточкаБергёйс Стивен
48' Желтая карточкаТорсби Мортен
1:1
56' ГолЙоргенсен Николай
1:2
70' ГолДе Вильена Тонни
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 25800 болельщиков
93'
Намли Юнес из команды Херенвен делает подножку. Боттегин Эрик заработал фол.
92'
Крамер Михил наказан за толчок Юсте Йерри
92'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
91'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
91'
Юсте Йерри выбил мяч на угловой.
91'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Юсте Йерри наказан за толчок Тоорнстра Йенс
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
90'
Намли Юнес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
89'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
88'
Верман Хенк из команды Херенвен в офсайде
87'
Тактическая замена. Йоргенсен Николай уходит с поля и его заменяет Крамер Михил
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
84'
83'
Верман Хенк из команды Херенвен в офсайде
82'
82'
Йоргенсен Николай имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
82'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает подножку. Юсте Йерри заработал фол.
81'
Тактическая замена. Слагвеер Лусиано уходит с поля и его заменяет Зенели Арбер
81'
80'
Ларссон Сэм не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
80'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Слагвеер Лусиано не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
80'
Верман Хенк из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
79'
79'
Слагвеер Лусиано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Ларссон Сэм из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
79'
Верман Хенк бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
76'
76'
76'
76'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Тактическая замена. Кёйт Дирк уходит с поля и его заменяет Ниукоп Барт
74'
73'
Ларссон Сэм отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
72'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Торсби Мортен заработал фол.
71'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
70'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Де Вильена Тонни записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
70'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
68'
68'
Тоорнстра Йенс бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
67'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд в офсайде
66'
Боттегин Эрик имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
66'
66'
66'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Бергёйс Стивен на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Намли Юнес
63'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес
63'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
62'
62'
Кёйт Дирк выбил мяч на угловой.
62'
62'
Де Вильена Тонни выбил мяч на угловой.
62'
Ларссон Сэм из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает подножку. Бергёйс Стивен заработал фол.
59'
Боттегин Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
59'
59'
Де Вильена Тонни имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
58'
Тоорнстра Йенс наказан за толчок Юсте Йерри
56'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд добил мяч в ворота.
56'
Юсте Йерри ошибается в защите.
56'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
55'
55'
Кёйт Дирк бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
55'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
54'
54'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
54'
Боттегин Эрик имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
53'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
53'
53'
Малдер Эрвин выбил мяч на угловой.
53'
52'
Тоорнстра Йенс исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
52'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен. Это Де Вильена Тонни заработал фол.
51'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Торсби Мортен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает подножку. Слагвеер Лусиано заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд в офсайде
48'
Торсби Мортен получает желтую карточку за неспортивное поведение
48'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Кёйт Дирк заработал фол.
48'
47'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд в офсайде
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
Кёйт Дирк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Ван дер Хейден Ян-Ари
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
45'
Йоргенсен Николай бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
43'
43'
Де Вильена Тонни выбил мяч на угловой.
43'
Торсби Мортен из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Бергёйс Стивен получает желтую карточку.
42'
Бергёйс Стивен атакует сзади соперника. Торсби Мортен пострадал.
42'
Торсби Мортен из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
39'
37'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
37'
Торсби Мортен бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
37'
Кёйт Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает навес
36'
Малдер Эрвин вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
34'
Ван Амерсфоорт Пелле коснулся мяча рукой.
34'
Йоргенсен Николай коснулся мяча рукой.
33'
33'
Кёйт Дирк имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
33'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
32'
32'
Тоорнстра Йенс получает желтую карточку.
32'
Тоорнстра Йенс блокирует соперника. Кобаяси Юки заработал своей команде штрафной.
31'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
30'
30'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Кобаяси Юки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Эль-Ахмади Карим совершает грубый фол. Кобаяси Юки был жертвой
28'
28'
27'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает подножку. Ван Амерсфоорт Пелле заработал фол.
27'
26'
26'
Ван Амерсфоорт Пелле бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
26'
Ван Амерсфоорт Пелле оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
26'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
24'
23'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает подножку. Гучаннеджад Реза заработал фол.
23'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Боттегин Эрик ошибается в защите.
22'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
22'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Нелом Микел получает желтую карточку.
21'
Нелом Микел совершает грубый фол. Марцо Стефано был жертвой
20'
Торсби Мортен наказан за толчок Де Вильена Тонни
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
20'
Йоргенсен Николай наказан за толчок Торсби Мортен
18'
Г О О О О О Л - Гучаннеджад Реза из команды Херенвен забивает пенальти
17'
ПЕНАЛЬТИ! – Нелом Микел фолит в штрафной площади. Гучаннеджад Реза пострадал
16'
16'
16'
Ларссон Сэм бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
16'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
15'
14'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает навес
14'
Марцо Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Гучаннеджад Реза коснулся мяча рукой.
11'
11'
10'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает подножку. Бейкер Лукас заработал фол.
9'
9'
9'
9'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
8'
Торсби Мортен совершает грубый фол. Бергёйс Стивен был жертвой
6'
5'
Ларссон Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
5'
5'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
4'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд подал угловой справа.
3'
Юсте Йерри выбил мяч на угловой.
3'
2'
Торсби Мортен из команды Херенвен подал угловой слева.
2'
Кардсдорп Рик выбил мяч на угловой.
2'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Кёйт Дирк заработал фол.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация