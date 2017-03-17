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Енисей
 
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Тосно
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До начала матча осталось 1 день 19 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Енисей - Тосно, который состоится 19.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Енисей - Тосно
Енисей
31.6% (36)
Ничья:
43% (49)
Тосно
25.4% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36% (41)
Енисей:
14.9% (17)
Енисей:
13.2% (15)
Тосно:
10.5% (12)
Тосно:
6.1% (7)
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