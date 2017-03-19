Стадион: Воудестейн Зрители: 4400
1:1
Конец матча
1:0
26' Гол в свои воротаТете Кенни
1:1
32' ГолJustin Kluivert
37' Желтая карточкаВан Дёйнен Майк
67' Желтая карточкаТраоре Бертран
80' Желтая карточкаКолвейк Райан
87' Желтая карточкаФиргевер Ник
90' Желтая карточкаFredy II
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
95'
94'
Шоне Лассе из команды Аякс делает навес
94'
93'
93'
93'
93'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Юнес Амин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
92'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди получает желтую карточку.
92'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди совершает грубый фол. Юнес Амин был жертвой
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
90'
Milan Massop выбил мяч на угловой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
88'
Классен Дэви из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
87'
Фиргевер Ник получает желтую карточку.
87'
Фиргевер Ник совершает грубый фол. Ван Дёйнен Майк был жертвой
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает подножку. Тете Кенни заработал фол.
86'
86'
Justin Kluivert отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
85'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Шоне Лассе выбил мяч на угловой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
85'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
83'
Тактическая замена. Синкгравен Дэйли уходит с поля и его заменяет Нури Абдельхак
83'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
82'
82'
82'
82'
После штрафного удара,который нанес Шоне Лассе мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
81'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Классен Дэви.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Колвейк Райан получает желтую карточку.
80'
Колвейк Райан совершает грубый фол. Шоне Лассе был жертвой
80'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
79'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
79'
Синкгравен Дэйли выбил мяч на угловой.
78'
78'
Тете Кенни нарушает правила. Карами Халид пострадал
77'
Файк Хишам не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
77'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
77'
77'
Файк Хишам бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает навес
76'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
76'
Синкгравен Дэйли выбил мяч на угловой.
76'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
75'
Тактическая замена. Элберс Стэнли уходит с поля и его заменяет Хасселбайнк Найжел
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
73'
Игрок из команды Аякс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
Ван Дёйнен Майк нарушает правила. Фиргевер Ник пострадал
72'
Классен Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
72'
71'
70'
70'
Де Лихт Маттайс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
70'
Зиеш Хаким бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
Justin Kluivert из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
68'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
67'
Тактическая замена. Аноур Хадоуир уходит с поля и его заменяет Вермёлен Кевин
67'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Кассьерра Матео
67'
Траоре Бертран получил жёлтую карточку за "нырок".
66'
Элберс Стэнли нарушает правила. Де Лихт Маттайс пострадал
66'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
65'
65'
Элберс Стэнли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
63'
Шоне Лассе из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
63'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес
61'
61'
Синкгравен Дэйли имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
61'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Тете Кенни.
60'
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
59'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
58'
Аноур Хадоуир нарушает правила. Шоне Лассе пострадал
57'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
57'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
55'
Траоре Бертран нарушает правила. Колвейк Райан пострадал
55'
54'
Зиеш Хаким бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
54'
Milan Massop из команды Эксельсиор. Это Justin Kluivert заработал фол.
52'
Шоне Лассе из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Траоре Бертран мяча так и не получил
51'
50'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
50'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
50'
Тете Кенни выбил мяч на угловой.
50'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
48'
Justin Kluivert из команды Аякс. Это Milan Massop заработал фол.
48'
48'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
47'
47'
Ван Дёйнен Майк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
47'
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тактическая замена. Санчес Давинсон уходит с поля и его заменяет Фиргевер Ник
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
45'
Шоне Лассе нарушает правила. Ван Дёйнен Майк пострадал
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
44'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
43'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор в офсайде
43'
43'
Зиеш Хаким бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
42'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает подножку. Justin Kluivert заработал фол.
42'
41'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Де Лихт Маттайс имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
41'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
40'
Карами Халид нарушил правила.
39'
Синкгравен Дэйли нарушил правила.
39'
37'
Ван Дёйнен Майк получает желтую карточку.
37'
Ван Дёйнен Майк совершает грубый фол. Классен Дэви был жертвой
37'
37'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
35'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
32'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
32'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Justin Kluivert записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
32'
32'
32'
Файк Хишам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
31'
Колвейк Райан выбил мяч на угловой.
30'
30'
Юнес Амин бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
29'
29'
Траоре Бертран на финте ушёл от оппонента.
28'
28'
27'
27'
26'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Тете Кенни отправил мяч в свои ворота.
26'
Ван Дёйнен Майк бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Де Лихт Маттайс ошибается в защите.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
24'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Аноур Хадоуир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс делает подножку. Аноур Хадоуир заработал фол.
22'
21'
21'
Зиеш Хаким отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Justin Kluivert из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
17'
16'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
16'
16'
15'
Аноур Хадоуир бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
15'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Матей Юрген наказан за толчок Траоре Бертран
13'
12'
11'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает подножку. Юнес Амин заработал фол.
11'
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Классен Дэви из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
9'
Игрок из команды Аякс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Зиеш Хаким из команды Аякс. Это Файк Хишам заработал фол.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
7'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает подножку. Траоре Бертран заработал фол.
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
4'
Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
3'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор в офсайде
3'
3'
Санчес Давинсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает навес
3'
2'
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Woudestein. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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