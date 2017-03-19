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Стадион: Зрители: 4400
Эксельсиор
1:1
Конец матча
Аякс
0'
1:0
26' Гол в свои ворота
Тете Кенни
1:1
32' Гол
Justin Kluivert
37' Желтая карточка
Ван Дёйнен Майк
67' Желтая карточка
Траоре Бертран
80' Желтая карточка
Колвейк Райан
87' Желтая карточка
Фиргевер Ник
90' Желтая карточка
Fredy II
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
95'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Шоне Лассе из команды Аякс делает навес
94'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

93'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
93'
Кассьерра Матео из команды Аякс бьет головой мимо ворот
93'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Юнес Амин из команды Аякс делает навес
92'
Юнес Амин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
92'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди получает желтую карточку.
Фол, нарушение
92'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди совершает грубый фол. Юнес Амин был жертвой
91'
Justin Kluivert из команды Аякс делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
90'
Кассьерра Матео из команды Аякс бьет головой мимо ворот
Угловой
90'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
90'
Milan Massop выбил мяч на угловой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
88'
Классен Дэви из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Желтая карточка
87'
Фиргевер Ник получает желтую карточку.
Фол, нарушение
87'
Фиргевер Ник совершает грубый фол. Ван Дёйнен Майк был жертвой
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
86'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает подножку. Тете Кенни заработал фол.
86'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
86'
Justin Kluivert отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
85'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
85'
Шоне Лассе выбил мяч на угловой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
85'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
83'
Тактическая замена. Синкгравен Дэйли уходит с поля и его заменяет Нури Абдельхак
83'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
82'
Кассьерра Матео из команды Аякс бьет головой мимо ворот
82'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
Угловой
82'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
82'
После штрафного удара,который нанес Шоне Лассе мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
81'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Классен Дэви.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
80'
Колвейк Райан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
Колвейк Райан совершает грубый фол. Шоне Лассе был жертвой
80'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
79'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
79'
Синкгравен Дэйли выбил мяч на угловой.
78'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Тете Кенни нарушает правила. Карами Халид пострадал
77'
Файк Хишам не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
77'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
Угловой
77'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
77'
Файк Хишам бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает навес
Угловой
76'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
76'
Синкгравен Дэйли выбил мяч на угловой.
76'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Элберс Стэнли уходит с поля и его заменяет Хасселбайнк Найжел
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
73'
Игрок из команды Аякс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
73'
Ван Дёйнен Майк нарушает правила. Фиргевер Ник пострадал
72'
Классен Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
71'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
70'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
70'
Де Лихт Маттайс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
70'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
70'
Зиеш Хаким бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
Justin Kluivert из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Удар от ворот произведет Аякс
68'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
67'
Тактическая замена. Аноур Хадоуир уходит с поля и его заменяет Вермёлен Кевин
67'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Кассьерра Матео
Желтая карточка
67'
Траоре Бертран получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
66'
Элберс Стэнли нарушает правила. Де Лихт Маттайс пострадал
66'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
65'
Удар от ворот произведет Аякс
65'
Элберс Стэнли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
63'
Шоне Лассе из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Удар от ворот произведет Аякс
63'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес
61'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
61'
Синкгравен Дэйли имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
61'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Тете Кенни.
60'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
59'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
58'
Аноур Хадоуир нарушает правила. Шоне Лассе пострадал
57'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
57'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
55'
Траоре Бертран нарушает правила. Колвейк Райан пострадал
55'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
54'
Зиеш Хаким бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
54'
Milan Massop из команды Эксельсиор. Это Justin Kluivert заработал фол.
52'
Шоне Лассе из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Траоре Бертран мяча так и не получил
51'
Удар от ворот произведет Аякс
50'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
Угловой
50'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
50'
Тете Кенни выбил мяч на угловой.
50'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Justin Kluivert из команды Аякс. Это Milan Massop заработал фол.
48'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
47'
Удар от ворот произведет Аякс
47'
Ван Дёйнен Майк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
47'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тактическая замена. Санчес Давинсон уходит с поля и его заменяет Фиргевер Ник
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
45'
Шоне Лассе нарушает правила. Ван Дёйнен Майк пострадал
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
44'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Удар от ворот произведет Аякс
43'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
43'
Зиеш Хаким бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
42'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает подножку. Justin Kluivert заработал фол.
42'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
41'
Де Лихт Маттайс имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
41'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
40'
Карами Халид нарушил правила.
Фол, нарушение
39'
Синкгравен Дэйли нарушил правила.
39'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
37'
Ван Дёйнен Майк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Ван Дёйнен Майк совершает грубый фол. Классен Дэви был жертвой
37'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
37'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
35'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
32'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Justin Kluivert записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
32'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
32'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Файк Хишам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
Угловой
31'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
31'
Колвейк Райан выбил мяч на угловой.
Угловой
30'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
30'
Юнес Амин бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
29'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Траоре Бертран на финте ушёл от оппонента.
28'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Justin Kluivert из команды Аякс делает навес
27'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Justin Kluivert из команды Аякс делает навес
Описание гола
26'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Тете Кенни отправил мяч в свои ворота.
26'
Ван Дёйнен Майк бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Де Лихт Маттайс ошибается в защите.
25'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
24'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
23'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Аноур Хадоуир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс делает подножку. Аноур Хадоуир заработал фол.
22'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
21'
Зиеш Хаким отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Justin Kluivert из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Юнес Амин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
Угловой
16'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
15'
Аноур Хадоуир бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
15'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
13'
Матей Юрген наказан за толчок Траоре Бертран
13'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Фол, нарушение
11'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает подножку. Юнес Амин заработал фол.
11'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
10'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Классен Дэви из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
9'
Игрок из команды Аякс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
9'
Зиеш Хаким из команды Аякс. Это Файк Хишам заработал фол.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает подножку. Траоре Бертран заработал фол.
6'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
4'
Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
4'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Санчес Давинсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает навес
3'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
2'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
2'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Woudestein. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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