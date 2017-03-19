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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 9752
Гоу Эхед Иглс
1:3
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
1:0
3' Гол
Чиривелла Педро
1:1
5' Гол
Мениг Квинси
17' Желтая карточка
Мохтар Юнес
61' Желтая карточка
Марселлис Дирк
67' Желтая карточка
Чиривелла Педро
79' Желтая карточка
Мениг Квинси
1:2
83' Гол
Django Warmerdam
1:3
88' Пенальти
Ван Полен Брам
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
93'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле в офсайде
92'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Ахабар Анасс
92'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
92'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес

92'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Маренго Людсинио и мяч снова в игре
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
90'
Тактическая замена. Марселлис Дирк уходит с поля и его заменяет Philippe Sandler
90'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
90'
Бауй Уасим выбил мяч на угловой.
89'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
Описание гола
88'
Г О О О О О Л - Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле забивает пенальти
Фол, нарушение
88'
ПЕНАЛЬТИ! – Кроули Дэниэл серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Томас Райян заработал пенальти для своей команды
Угловой
87'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
87'
Кроули Дэниэл выбил мяч на угловой.
87'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Томас Райян заработал фол.
86'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
85'
Тактическая замена. Joey Groenbast уходит с поля и его заменяет Маренго Людсинио
85'
После дальнего удара, который нанес Чиривелла Педро мяч отбит вратарем
84'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
84'
Матсен Даррен из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Саймак Мустафа сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Django Warmerdam записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
83'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
82'
Тактическая замена. Мениг Квинси уходит с поля и его заменяет Эхизибуэ Кингсли
Фол, нарушение
81'
Де Когел Леон наказан за толчок Ван Полен Брам
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Sebastien Locigno из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
79'
Тактическая замена. Ману Элвис уходит с поля и его заменяет Де Когел Леон
Желтая карточка
79'
Мениг Квинси получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
79'
Мениг Квинси ныряет в штрафной
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 9752 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
75'
Мохтар Юнес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
75'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Joey Groenbast заработал фол.
74'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
71'
Хендрикс Сэм бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
70'
Кроули Дэниэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Матсен Даррен из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
69'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
68'
Ван Полен Брам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
Желтая карточка
67'
Чиривелла Педро получает желтую карточку за споры
67'
Саймак Мустафа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
67'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
66'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
65'
Фишер Сандер наказан за толчок Брок-Мадсен Николай
64'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
63'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле в офсайде
63'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Матсен Даррен из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
62'
Мениг Квинси попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Марселлис Дирк тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
61'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле. Это Ману Элвис заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
60'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Чиривелла Педро заработал фол.
Фол, нарушение
60'
Ману Элвис наказан за толчок Марселлис Дирк
59'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
58'
Томас Райян имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
58'
Тео Звартед сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
58'
Марселлис Дирк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Марселлис Дирк заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
56'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
56'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Sebastien Locigno из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Мохтар Юнес заработал фол.
56'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
55'
Мохтар Юнес имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
55'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
55'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
54'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
54'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
Офсайд
53'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле в офсайде
53'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
52'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Матсен Даррен из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
49'
Матсен Даррен из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Саймак Мустафа заработал фол.
48'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
48'
Марселлис Дирк выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
47'
Холла Данни наказан за толчок Кроули Дэниэл
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Ману Элвис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
46'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает подножку. Ману Элвис заработал фол.
46'
Тактическая замена. Антониа Ярхинио уходит с поля и его заменяет Матсен Даррен
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
Тео Звартед выбил мяч на угловой.
Угловой
47'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
47'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
46'
Тео Звартед выбил мяч на угловой.
46'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Sebastien Locigno коснулся мяча рукой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Травма, повреждение
45'
Холла Данни возвращается на поле, всё в порядке.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
45'
Холла Данни получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
44'
Холла Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает неудачный навес.
43'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Фишер Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
42'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
42'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
39'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле в офсайде
39'
После дальнего удара, который нанес Томас Райян мяч отбит вратарем
37'
ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
37'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
37'
Кроули Дэниэл бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
После дальнего удара, который нанес Мохтар Юнес мяч отбит вратарем
36'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Django Warmerdam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Томас Райян заработал фол.
Офсайд
34'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле в офсайде
32'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
32'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс опасно играет. Чуть не пострадал Брок-Мадсен Николай.
32'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Схенк Ксандро наказан за толчок Саймак Мустафа
31'
После дальнего удара, который нанес Антониа Ярхинио мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
29'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
Угловой
29'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
29'
Sebastien Locigno выбил мяч на угловой.
29'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
28'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
28'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Бауй Уасим нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
25'
Тео Звартед выбил мяч на угловой.
25'
Joey Groenbast ошибается в защите.
Фол, нарушение
24'
Бауй Уасим наказан за толчок Хендрикс Сэм
23'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Django Warmerdam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Томас Райян заработал фол.
Фол, нарушение
23'
Фишер Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Саймак Мустафа заработал фол.
22'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Антониа Ярхинио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Ману Элвис заработал фол.
20'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает навес
19'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Дёйтс Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
17'
Мохтар Юнес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
17'
Мохтар Юнес совершает грубый фол. Дёйтс Сандер был жертвой
16'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
14'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
14'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
14'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
12'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
11'
После дальнего удара, который нанес Саймак Мустафа мяч отбит вратарем
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
10'
Мениг Квинси наказан за толчок Ману Элвис
10'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
9'
Дёйтс Сандер бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
8'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает подножку. Дёйтс Сандер заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
5'
Брок-Мадсен Николай сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мениг Квинси записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
Мениг Квинси на финте ушёл от оппонента.
5'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
5'
Бауй Уасим выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
Офсайд
4'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
3'
Ману Элвис сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Чиривелла Педро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
3'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
2'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
1'
Sebastien Locigno выбил мяч на угловой.
1'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гоу Эхед Иглс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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