Стадион: Де Аделарсхорст Зрители: 9752
1:3
Конец матча
1:0
3' ГолЧиривелла Педро
1:1
5' ГолМениг Квинси
17' Желтая карточкаМохтар Юнес
61' Желтая карточкаМарселлис Дирк
67' Желтая карточкаЧиривелла Педро
79' Желтая карточкаМениг Квинси
1:2
83' ГолDjango Warmerdam
1:3
88' ПенальтиВан Полен Брам
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
93'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле в офсайде
92'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Ахабар Анасс
92'
92'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
92'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Маренго Людсинио и мяч снова в игре
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
90'
Тактическая замена. Марселлис Дирк уходит с поля и его заменяет Philippe Sandler
90'
90'
90'
Бауй Уасим выбил мяч на угловой.
89'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
88'
Г О О О О О Л - Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле забивает пенальти
88'
ПЕНАЛЬТИ! – Кроули Дэниэл серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Томас Райян заработал пенальти для своей команды
87'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
87'
Кроули Дэниэл выбил мяч на угловой.
87'
87'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Томас Райян заработал фол.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
85'
Тактическая замена. Joey Groenbast уходит с поля и его заменяет Маренго Людсинио
85'
После дальнего удара, который нанес Чиривелла Педро мяч отбит вратарем
84'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Матсен Даррен из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Саймак Мустафа сделал результативную передачу.
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Django Warmerdam записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
83'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
82'
Тактическая замена. Мениг Квинси уходит с поля и его заменяет Эхизибуэ Кингсли
81'
Де Когел Леон наказан за толчок Ван Полен Брам
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
80'
80'
Sebastien Locigno из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
79'
Тактическая замена. Ману Элвис уходит с поля и его заменяет Де Когел Леон
79'
Мениг Квинси получил жёлтую карточку за "нырок".
79'
Мениг Квинси ныряет в штрафной
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 9752 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
75'
Мохтар Юнес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
75'
74'
74'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Joey Groenbast заработал фол.
74'
72'
72'
71'
Хендрикс Сэм бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
70'
Кроули Дэниэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
70'
69'
68'
68'
Ван Полен Брам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
67'
67'
Чиривелла Педро получает желтую карточку за споры
67'
Саймак Мустафа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
67'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Фишер Сандер наказан за толчок Брок-Мадсен Николай
64'
63'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле в офсайде
63'
63'
62'
Мениг Квинси попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
62'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Марселлис Дирк тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
61'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле. Это Ману Элвис заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Чиривелла Педро заработал фол.
60'
Ману Элвис наказан за толчок Марселлис Дирк
59'
58'
Томас Райян имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
58'
Тео Звартед сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
58'
Марселлис Дирк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Марселлис Дирк заработал фол.
57'
56'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
56'
56'
Sebastien Locigno из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Мохтар Юнес заработал фол.
56'
56'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
55'
55'
Мохтар Юнес имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
55'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
55'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
55'
54'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
54'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
53'
53'
52'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
52'
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
50'
50'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
49'
Матсен Даррен из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
48'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Саймак Мустафа заработал фол.
48'
48'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
48'
Марселлис Дирк выбил мяч на угловой.
47'
Холла Данни наказан за толчок Кроули Дэниэл
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Ману Элвис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает подножку. Ману Элвис заработал фол.
46'
Тактическая замена. Антониа Ярхинио уходит с поля и его заменяет Матсен Даррен
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
47'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
47'
47'
46'
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Sebastien Locigno коснулся мяча рукой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Холла Данни возвращается на поле, всё в порядке.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Холла Данни получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
44'
Холла Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает неудачный навес.
43'
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
42'
Фишер Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
42'
42'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
42'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
39'
39'
После дальнего удара, который нанес Томас Райян мяч отбит вратарем
37'
ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
37'
Кроули Дэниэл бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
После дальнего удара, который нанес Мохтар Юнес мяч отбит вратарем
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Django Warmerdam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Томас Райян заработал фол.
34'
32'
32'
32'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс опасно играет. Чуть не пострадал Брок-Мадсен Николай.
32'
32'
31'
Схенк Ксандро наказан за толчок Саймак Мустафа
31'
После дальнего удара, который нанес Антониа Ярхинио мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
29'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
29'
29'
Sebastien Locigno выбил мяч на угловой.
29'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
28'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
28'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Бауй Уасим нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
25'
25'
25'
Joey Groenbast ошибается в защите.
24'
Бауй Уасим наказан за толчок Хендрикс Сэм
23'
23'
Django Warmerdam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Томас Райян заработал фол.
23'
Фишер Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Саймак Мустафа заработал фол.
22'
22'
Антониа Ярхинио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Ману Элвис заработал фол.
20'
20'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
19'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает навес
19'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Дёйтс Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Мохтар Юнес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
17'
Мохтар Юнес совершает грубый фол. Дёйтс Сандер был жертвой
16'
16'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
14'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
14'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
14'
12'
12'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
12'
12'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
11'
После дальнего удара, который нанес Саймак Мустафа мяч отбит вратарем
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Мениг Квинси наказан за толчок Ману Элвис
10'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
9'
9'
Дёйтс Сандер бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
8'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает подножку. Дёйтс Сандер заработал фол.
8'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
5'
Брок-Мадсен Николай сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мениг Квинси записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
Мениг Квинси на финте ушёл от оппонента.
5'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
5'
Бауй Уасим выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
4'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
3'
Ману Элвис сделал результативную передачу.
3'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Чиривелла Педро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
3'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
2'
1'
1'
Sebastien Locigno выбил мяч на угловой.
1'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гоу Эхед Иглс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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