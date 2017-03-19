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Стадион: Энерги Виборг Арена
1:0
20' ГолSoeren Reese
32' Желтая карточкаМоберг Эрик
|
20'
1:0
32'
Состав команд
20
Soeren
Reese
11
Кампер
Йонас
10
Курт
Йеппе
18
Вацадзе
Матэ
Виборг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Peter Friis Jensen Вратарь
- 6 Kristoffer Pallesen Защитник
- 5 Моберг Эрик Защитник
- 20 Soeren Reese Защитник
- 2 Jonas Thorsen Защитник
- 11 Кампер Йонас Полузащитник
- 70 Alexander Jakobsen Полузащитник
- 13 Jeppe Groenning Полузащитник
- 25 Soeren Frederiksen II Полузащитник
- 10 Курт Йеппе Нападающий
- 18 Вацадзе Матэ Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Вийтала Валтер Вратарь
- 14 Юнг-Бин Парк Полузащитник
- 23 Christian Sivebaek Полузащитник
- 7 Вихманн Матиас Полузащитник
- 3 Келлер Кристиан Полузащитник
- 28 Дебле Серж Нападающий
- 4 Jacob Dehn Andersen
- Главный тренер: Джонни Молби
- Травмы и дисквалификации
- Osama Akharraz Травмирован
- Тюхосен Оливер Травмирован
- George Fochive Травмирован
Ольборг 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Ларсен Николай Вратарь
- 31 Joakim Maehle Защитник
- 5 Marcus Holgersson Защитник
- 4 Блобьерг Якоб Защитник
- 3 Альманн Якоб Защитник
- 20 Майлингер Марко Полузащитник
- 8 Rasmus Wuertz I Полузащитник
- 16 Magnus Christensen III Полузащитник
- 18 Rasmus Thellufsen Полузащитник
- 25 Frederik Boersting Полузащитник
- 11 Сильвестр Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Лучич Иван III Вратарь
- 32 Педерсен Каспер Защитник
- 2 Кристенсен Патрик Защитник
- 14 Слот Каспер Полузащитник
- 7 Эневолдсен Томас Полузащитник
- 10 Флорес Эдисон Нападающий
- 9 Jannik Pohl
- Главный тренер: Мортен Виегорст
- Травмы и дисквалификации
- Bardhec Bytyqi Травмирован
Предыдущие игры
Виборг (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 11.03.2017 Люнгбю 1:0 Виборг СД
- 03.03.2017 Эсбьерг 1:3 Виборг СД
- 27.02.2017 Виборг 1:1 Орхус СД
- 19.02.2017 Митьюлланд 0:0 Виборг СД
- 12.12.2016 Виборг 1:1 Оденсе СД
- 03.12.2016 Хорсенс 1:2 Виборг СД
- 29.11.2016 Копенгаген 4:0 Виборг СД
- 26.11.2016 Виборг 2:2 Сённерйюск СД
- 20.11.2016 Раннерс 2:1 Виборг СД
- 06.11.2016 Виборг 1:2 Брондбю СД
- 28.10.2016 Нордшелланн 4:3 Виборг СД
- 21.10.2016 Виборг 1:3 Силькеборг СД
- 14.10.2016 Сённерйюск 1:0 Виборг СД
- 02.10.2016 Виборг 0:0 Копенгаген СД
- 25.09.2016 Виборг 0:1 Люнгбю СД
- 22.09.2016 Ольборг 1:0 Виборг СД
- 18.09.2016 Брондбю 1:2 Виборг СД
- 10.09.2016 Виборг 2:4 Хорсенс СД
- 28.08.2016 Виборг 0:0 Митьюлланд СД
- 21.08.2016 Силькеборг 1:5 Виборг СД
Ольборг (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 13.03.2017 Ольборг 1:1 Митьюлланд СД
- 06.03.2017 Оденсе 4:0 Ольборг СД
- 26.02.2017 Ольборг 3:0 Силькеборг СД
- 19.02.2017 Орхус 1:2 Ольборг СД
- 09.12.2016 Хорсенс 3:0 Ольборг СД
- 05.12.2016 Ольборг 1:0 Люнгбю СД
- 29.11.2016 Сённерйюск 1:1 Ольборг СД
- 25.11.2016 Ольборг 2:1 Раннерс СД
- 18.11.2016 Ольборг 1:2 Копенгаген СД
- 04.11.2016 Эсбьерг 3:0 Ольборг СД
- 30.10.2016 Брондбю 2:0 Ольборг СД
- 21.10.2016 Ольборг 1:1 Нордшелланн СД
- 16.10.2016 Митьюлланд 2:0 Ольборг СД
- 02.10.2016 Ольборг 0:1 Сённерйюск СД
- 26.09.2016 Силькеборг 5:3 Ольборг СД
- 22.09.2016 Ольборг 1:0 Виборг СД
- 19.09.2016 Люнгбю 1:0 Ольборг СД
- 11.09.2016 Ольборг 0:1 Брондбю СД
- 28.08.2016 Ольборг 2:1 Орхус СД
- 20.08.2016 Копенгаген 1:1 Ольборг СД
Последние игры между собой
Виборг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Ольборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
- 22.09.2016 Ольборг 1:0 Виборг Суперлига Дании
- 08.05.2016 Виборг 0:2 Ольборг Суперлига Дании
- 07.12.2015 Ольборг 2:0 Виборг Суперлига Дании
- 25.09.2015 Виборг 1:0 Ольборг Суперлига Дании
- 30.06.2015 Ольборг 4:2 Виборг Товарищеские матчи. Клубы
- 16.04.2014 Виборг 0:2 Ольборг Суперлига Дании
- 09.12.2013 Ольборг 5:0 Виборг Суперлига Дании
- 06.10.2013 Ольборг 3:1 Виборг Суперлига Дании
- 08.02.2013 Ольборг 1:1 Виборг Товарищеские матчи. Сборные
- 29.01.2012 Виборг 2:1 Ольборг Товарищеские матчи. Сборные
- 31.08.2011 Виборг 1:1 Ольборг Кубок
- 27.10.2010 Виборг 1:1 Ольборг Кубок
- 04.05.2008 Виборг 0:1 Ольборг САС Лигаен
- 23.03.2008 Ольборг 2:0 Виборг САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|26
|18
|8
|0
|54 - 9
|62
|2.
|Брондбю
|0:1
|26
|14
|7
|5
|49 - 22
|49
|3.
|Люнгбю
|1:0
|26
|12
|6
|8
|24 - 20
|42
|4.
|Митьюлланд
|0:1
|26
|10
|8
|8
|43 - 28
|38
|5.
|Сённерйюск
|0:0
|26
|9
|10
|7
|29 - 32
|37
|6.
|Нордшелланн
|1:0
|26
|9
|8
|9
|40 - 40
|35
|7.
|Раннерс
|0:0
|26
|9
|7
|10
|26 - 31
|34
|8.
|Ольборг
|0:1
|26
|9
|6
|11
|27 - 37
|33
|9.
|Силькеборг
|0:0
|26
|7
|10
|9
|30 - 43
|31
|10.
|Хорсенс
|0:0
|26
|7
|8
|11
|28 - 44
|29
|11.
|Орхус
|0:0
|26
|6
|8
|12
|32 - 38
|26
|12.
|Оденсе
|0:0
|26
|6
|8
|12
|24 - 31
|26
|13.
|Виборг
|1:0
|26
|6
|7
|13
|28 - 39
|25
|14.
|Эсбьерг
|0:0
|26
|5
|9
|12
|27 - 47
|24
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
После дальнего удара, который нанес Alexander Jakobsen мяч отбит вратарем
46'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает подножку. Kristoffer Pallesen заработал фол.
46'
46'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
45'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
44'
44'
44'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
44'
44'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает навес
43'
42'
Петер Фриис Йенсен вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает навес
41'
41'
Йеппе Гроннинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
40'
40'
Майлингер Марко из команды Ольборг. Это Йеппе Гроннинг заработал фол.
39'
Удар от ворот произведет Ольборг
38'
38'
Маркус Хольгерссон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
Маркус Хольгерссон из команды Ольборг делает навес
36'
35'
Йеппе Гроннинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Вратарь парирует удар, который нанес Майлингер Марко, и мяч снова в игре
34'
Сёрен Фредериксен наказан за толчок Joakim Maehle
33'
33'
Удар от ворот произведет Ольборг
32'
32'
Моберг Эрик получает желтую карточку за игру рукой
32'
Моберг Эрик коснулся мяча рукой.
32'
Расмус Вюрц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
31'
31'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой справа.
29'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
28'
Петер Фриис Йенсен вышел из ворот и забрал мяч.
28'
26'
Расмус Вюрц из команды Ольборг. Это Йеппе Гроннинг заработал фол.
26'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
25'
25'
25'
Сёрен Фредериксен из команды Виборг делает передачу за спину защитников.
24'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
23'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг в офсайде
20'
Alexander Jakobsen сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Soeren Reese из клуба "Виборг" отправил мяч головой в ворота.
20'
20'
Кампер Йонас из команды Виборг разыграл угловой с правого угла.
19'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
19'
Кампер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает подножку. Alexander Jakobsen заработал фол.
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
16'
16'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой слева.
15'
После удара головой, который сделал Курт Йеппе мяч выносится вратарем на угловой
15'
15'
15'
Курт Йеппе из команды Виборг в офсайде
14'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает навес
14'
14'
Кампер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг делает подножку. Вацадзе Матэ заработал фол.
13'
13'
13'
Сильвестр Якуб бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
11'
11'
9'
Вацадзе Матэ нарушает правила. Расмус Вюрц пострадал
8'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает подножку. Soeren Reese заработал фол.
8'
8'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
7'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
6'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
5'
После дальнего удара, который нанес Frederik Boersting мяч отбит вратарем
4'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает подножку. Йеппе Гроннинг заработал фол.
3'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Йонас Торсен и мяч снова в игре
3'
Кампер Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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