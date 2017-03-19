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Стадион:
Виборг
1:0
Перерыв
Ольборг
0'
1:0
20' Гол
Soeren Reese
32' Желтая карточка
Моберг Эрик
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
После дальнего удара, который нанес Alexander Jakobsen мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
46'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает подножку. Kristoffer Pallesen заработал фол.
46'
Моберг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
Удар от ворот произведет Виборг
45'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
44'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Моберг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
44'
Моберг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает навес
43'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Петер Фриис Йенсен вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает навес
41'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Йеппе Гроннинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает навес
Фол, нарушение
40'
Майлингер Марко из команды Ольборг. Это Йеппе Гроннинг заработал фол.
39'
Удар от ворот произведет Ольборг
38'
Удар от ворот произведет Виборг
38'
Маркус Хольгерссон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
Маркус Хольгерссон из команды Ольборг делает навес
36'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Йеппе Гроннинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Вратарь парирует удар, который нанес Майлингер Марко, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
34'
Сёрен Фредериксен наказан за толчок Joakim Maehle
33'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Ольборг
32'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
32'
Моберг Эрик получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
32'
Моберг Эрик коснулся мяча рукой.
32'
Расмус Вюрц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой справа.
Фол, нарушение
29'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
28'
Петер Фриис Йенсен вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Magnus Christensen выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
26'
Расмус Вюрц из команды Ольборг. Это Йеппе Гроннинг заработал фол.
26'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
25'
Magnus Christensen выбил мяч подальше от ворот.
25'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Сёрен Фредериксен из команды Виборг делает передачу за спину защитников.
24'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Удар от ворот произведет Виборг
23'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Офсайд
21'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг в офсайде
20'
Alexander Jakobsen сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Soeren Reese из клуба "Виборг" отправил мяч головой в ворота.
20'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает навес
Угловой
20'
Кампер Йонас из команды Виборг разыграл угловой с правого угла.
19'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
19'
Кампер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает подножку. Alexander Jakobsen заработал фол.
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
16'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой слева.
15'
После удара головой, который сделал Курт Йеппе мяч выносится вратарем на угловой
15'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает навес
15'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
15'
Курт Йеппе из команды Виборг в офсайде
14'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает навес
14'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Кампер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг делает подножку. Вацадзе Матэ заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Виборг
13'
Моберг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Сильвестр Якуб бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
11'
Удар от ворот произведет Виборг
11'
Magnus Christensen выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
9'
Вацадзе Матэ нарушает правила. Расмус Вюрц пострадал
Фол, нарушение
8'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает подножку. Soeren Reese заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Виборг
8'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
7'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
После дальнего удара, который нанес Frederik Boersting мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
4'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает подножку. Йеппе Гроннинг заработал фол.
3'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Йонас Торсен и мяч снова в игре
3'
Кампер Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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