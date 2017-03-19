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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Ceres Park
33' Желтая карточкаХоджаниязов Джамалдин
39' Желтая карточкаСпельманн Мартин
Состав команд
15
Mikkel
Rask
Орхус 4-1-4-1
- Основной состав
- 26 Йованович Александар II Вратарь
- 2 Миканович Дино Защитник
- 5 Alexander Juel Andersen Защитник
- 15 Mikkel Rask Защитник
- 28 Ходжаниязов Джамалдин Защитник
- 6 Bjoern Daniel Sverrisson Полузащитник
- 10 Спельманн Мартин Полузащитник
- 8 Амини Мустафа Полузащитник
- 20 Бьярнасон Эльмар Полузащитник
- 9 Kasper Junker Полузащитник
- 13 Расмуссен Мортен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Стеффен Расмуссен Вратарь
- 14 Jens Stage Защитник
- 4 Daniel A. Pedersen Защитник
- 11 Дэнни Ольсен Полузащитник
- 7 Петерсен Стефан Полузащитник
- 34 Nimo Gribenco
- 19 Mustapha Bundu
- Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Бакман Никлас Травмирован
- Икономидис Кристофер Травмирован
- Йулсгор Йеспер Дисквалифицирован
Оденсе 4-4-2
- Основной состав
- 1 Фалькесгор Михаэль Вратарь
- 19 Деслер Миккел Защитник
- 2 Петерсен Кеннет Защитник
- 3 Тингагер Фредерик Защитник
- 20 Лаурсен Якоб-Баррет Защитник
- 11 Нильсен Каспер Полузащитник
- 6 Тверсков Йеппе Полузащитник
- 14 Томасен Йенс Полузащитник
- 9 Rasmus Joensson Полузащитник
- 7 Эдмундссон Йохан Нападающий
- 10 Rasmus Festersen Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Лунд Оливер Защитник
- 4 Лаурсен Райан Защитник
- 22 Уэлбек Нана Полузащитник
- 15 Узочакву Арнест Полузащитник
- 21 Греве Матиас Нападающий
- 28 Anders Jacobsen II Нападающий
- 27 Oliver Christensen
- Главный тренер: Кент Нилсен
Предыдущие игры
Орхус (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 10.03.2017 Раннерс 1:1 Орхус СД
- 04.03.2017 Орхус 1:2 Сённерйюск СД
- 27.02.2017 Виборг 1:1 Орхус СД
- 19.02.2017 Орхус 1:2 Ольборг СД
- 11.12.2016 Орхус 0:1 Копенгаген СД
- 04.12.2016 Митьюлланд 0:1 Орхус СД
- 29.11.2016 Орхус 0:1 Люнгбю СД
- 25.11.2016 Хорсенс 1:5 Орхус СД
- 19.11.2016 Нордшелланн 3:2 Орхус СД
- 04.11.2016 Орхус 0:0 Силькеборг СД
- 31.10.2016 Орхус 6:2 Эсбьерг СД
- 23.10.2016 Брондбю 1:0 Орхус СД
- 14.10.2016 Орхус 1:1 Хорсенс СД
- 30.09.2016 Оденсе 2:1 Орхус СД
- 24.09.2016 Копенгаген 2:0 Орхус СД
- 21.09.2016 Орхус 1:1 Митьюлланд СД
- 17.09.2016 Силькеборг 1:0 Орхус СД
- 12.09.2016 Орхус 3:1 Нордшелланн СД
- 28.08.2016 Ольборг 2:1 Орхус СД
- 21.08.2016 Орхус 0:7 Брондбю СД
Оденсе (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 12.03.2017 Оденсе 0:1 Сённерйюск СД
- 06.03.2017 Оденсе 4:0 Ольборг СД
- 25.02.2017 Хорсенс 1:1 Оденсе СД
- 20.02.2017 Оденсе 3:0 Раннерс СД
- 12.12.2016 Виборг 1:1 Оденсе СД
- 04.12.2016 Нордшелланн 0:1 Оденсе СД
- 01.12.2016 Оденсе 0:1 Эсбьерг СД
- 28.11.2016 Митьюлланд 1:0 Оденсе СД
- 20.11.2016 Оденсе 1:0 Брондбю СД
- 06.11.2016 Оденсе 1:2 Люнгбю СД
- 28.10.2016 Силькеборг 1:1 Оденсе СД
- 23.10.2016 Оденсе 0:3 Копенгаген СД
- 16.10.2016 Раннерс 3:0 Оденсе СД
- 30.09.2016 Оденсе 2:1 Орхус СД
- 25.09.2016 Брондбю 3:0 Оденсе СД
- 22.09.2016 Сённерйюск 1:0 Оденсе СД
- 18.09.2016 Оденсе 0:1 Митьюлланд СД
- 10.09.2016 Копенгаген 2:0 Оденсе СД
- 28.08.2016 Оденсе 0:1 Хорсенс СД
- 22.08.2016 Эсбьерг 3:2 Оденсе СД
Последние игры между собой
Орхус: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
- 30.09.2016 Оденсе 2:1 Орхус Суперлига Дании
- 26.05.2016 Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании
- 26.02.2016 Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании
- 07.08.2015 Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании
- 05.05.2014 Орхус 0:1 Оденсе Суперлига Дании
- 01.12.2013 Оденсе 4:1 Орхус Суперлига Дании
- 30.08.2013 Оденсе 3:6 Орхус Суперлига Дании
- 17.03.2013 Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании
- 28.10.2012 Оденсе 2:4 Орхус Суперлига Дании
- 30.09.2012 Оденсе 1:2 Орхус Суперлига Дании
- 09.07.2012 Оденсе 0:0 Орхус Международные матчи (клубы)
- 23.04.2012 Оденсе 1:2 Орхус Суперлига
- 16.10.2011 Орхус 0:0 Оденсе САС Лигаен
- 30.07.2011 Орхус 2:2 Оденсе САС Лигаен
- 04.07.2011 Орхус 1:1 Оденсе Товарищеские матчи. Сборные
- 16.05.2010 Орхус 0:3 Оденсе САС Лигаен
- 21.03.2010 Оденсе 2:0 Орхус САС Лигаен
- 03.08.2009 Орхус 2:2 Оденсе САС Лигаен
- 04.05.2009 Оденсе 6:1 Орхус САС Лигаен
- 01.12.2008 Орхус 2:1 Оденсе САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|26
|18
|8
|0
|54 - 9
|62
|2.
|Брондбю
|0:1
|26
|14
|7
|5
|49 - 22
|49
|3.
|Люнгбю
|1:0
|26
|12
|6
|8
|24 - 20
|42
|4.
|Митьюлланд
|0:1
|26
|10
|8
|8
|43 - 28
|38
|5.
|Сённерйюск
|0:0
|26
|9
|10
|7
|29 - 32
|37
|6.
|Нордшелланн
|1:0
|26
|9
|8
|9
|40 - 40
|35
|7.
|Раннерс
|0:0
|26
|9
|7
|10
|26 - 31
|34
|8.
|Ольборг
|0:1
|26
|9
|6
|11
|27 - 37
|33
|9.
|Силькеборг
|0:0
|26
|7
|10
|9
|30 - 43
|31
|10.
|Хорсенс
|0:0
|26
|7
|8
|11
|28 - 44
|29
|11.
|Орхус
|0:0
|26
|6
|8
|12
|32 - 38
|26
|12.
|Оденсе
|0:0
|26
|6
|8
|12
|24 - 31
|26
|13.
|Виборг
|1:0
|26
|6
|7
|13
|28 - 39
|25
|14.
|Эсбьерг
|0:0
|26
|5
|9
|12
|27 - 47
|24
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
Расмуссен Мортен выбил мяч подальше от ворот.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Миканович Дино из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
45'
45'
44'
43'
Миканович Дино из команды Орхус делает неудачный навес.
43'
Расмус Фестерсен наказан за толчок Александр Юль Андерсен
43'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
42'
Тингагер Фредерик бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
41'
41'
Бьярнасон Эльмар из команды Орхус делает навес
41'
Расмус Фестерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Спельманн Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает подножку. Миканович Дино заработал фол.
41'
40'
39'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает подножку. Миканович Дино заработал фол.
39'
Спельманн Мартин получает желтую карточку.
39'
Спельманн Мартин атакует сзади соперника. Тверсков Йеппе пострадал.
38'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бьярнасон Эльмар из команды Орхус делает навес
37'
36'
36'
35'
Йованович Александар II из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
35'
Нильсен Каспер не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
35'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
35'
Удар от ворот произведет Орхус
34'
Эдмундссон Йохан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
33'
Ходжаниязов Джамалдин получает желтую карточку.
33'
Ходжаниязов Джамалдин атакует сзади соперника. Нильсен Каспер пострадал.
32'
Фалькесгор Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Ходжаниязов Джамалдин из команды Орхус делает навес
32'
31'
Daniel A. Pedersen атакует сзади соперника. Расмус Фестерсен пострадал.
30'
30'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Вратарь парирует удар, который нанес Спельманн Мартин, и мяч снова в игре
30'
Тингагер Фредерик ошибается в защите.
30'
29'
29'
28'
Daniel A. Pedersen атакует сзади соперника. Эдмундссон Йохан пострадал.
28'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Спельманн Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе опасно играет. Чуть не пострадал Спельманн Мартин.
27'
26'
26'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает навес
26'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
26'
Миккель Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Вратарь парирует удар, который нанес Эдмундссон Йохан, и мяч снова в игре
26'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Расмус Юнссон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Миканович Дино из команды Орхус делает подножку. Тверсков Йеппе заработал фол.
25'
После штрафного удара,который нанес Тверсков Йеппе мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
Миканович Дино из команды Орхус делает подножку. Эдмундссон Йохан заработал фол.
24'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе остановил атаку, перехватив мяч.
24'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает навес
23'
Миккель Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Ходжаниязов Джамалдин выбил мяч на угловой.
21'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
20'
Миккель Раск возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Миккель Раск получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
19'
17'
Томасен Йенс из команды Оденсе. Это Бьярнасон Эльмар заработал фол.
17'
16'
16'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес
16'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе. Это Ходжаниязов Джамалдин заработал фол.
14'
14'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе опасно играет. Чуть не пострадал Миккель Раск.
14'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
13'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
13'
12'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
11'
Удар от ворот произведет Орхус
11'
Расмус Фестерсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
11'
Бьярнасон Эльмар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Фалькесгор Михаэль ошибается в защите.
10'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой справа.
10'
Александр Юль Андерсен выбил мяч на угловой.
10'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
9'
Бьорн Даниэль Свериссон получил травму и заменен. Daniel A. Pedersen выходит на поле.
9'
Ходжаниязов Джамалдин из команды Орхус делает подножку. Деслер Миккел заработал фол.
8'
Расмуссен Мортен наказан за толчок Тверсков Йеппе
8'
Расмус Фестерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Спельманн Мартин из команды Орхус подал угловой справа.
7'
Миканович Дино из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Бьорн Даниэль Свериссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Бьорн Даниэль Свериссон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
6'
Бьорн Даниэль Свериссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
5'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
5'
4'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
4'
4'
4'
Спельманн Мартин из команды Орхус подал угловой справа.
3'
Тингагер Фредерик выбил мяч на угловой.
3'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
3'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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