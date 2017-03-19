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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Орхус
0:0
Перерыв
Оденсе
0'
33' Желтая карточка
Ходжаниязов Джамалдин
39' Желтая карточка
Спельманн Мартин
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Оденсе
46'
Расмуссен Мортен выбил мяч подальше от ворот.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Миканович Дино из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
45'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Оденсе
43'
Миканович Дино из команды Орхус делает неудачный навес.
Угловой
43'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
42'
Тингагер Фредерик бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
41'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бьярнасон Эльмар из команды Орхус делает навес
41'
Расмус Фестерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Спельманн Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает подножку. Миканович Дино заработал фол.
41'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет Оденсе
Фол, нарушение
39'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает подножку. Миканович Дино заработал фол.
Желтая карточка
39'
Спельманн Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Спельманн Мартин атакует сзади соперника. Тверсков Йеппе пострадал.
38'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бьярнасон Эльмар из команды Орхус делает навес
37'
Удар от ворот произведет Оденсе
36'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Йованович Александар II из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
35'
Нильсен Каспер не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
35'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Удар от ворот произведет Орхус
34'
Эдмундссон Йохан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
33'
Ходжаниязов Джамалдин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Ходжаниязов Джамалдин атакует сзади соперника. Нильсен Каспер пострадал.
32'
Фалькесгор Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Ходжаниязов Джамалдин из команды Орхус делает навес
32'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Daniel A. Pedersen атакует сзади соперника. Расмус Фестерсен пострадал.
30'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Вратарь парирует удар, который нанес Спельманн Мартин, и мяч снова в игре
30'
Тингагер Фредерик ошибается в защите.
30'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Daniel A. Pedersen атакует сзади соперника. Эдмундссон Йохан пострадал.
28'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Спельманн Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе опасно играет. Чуть не пострадал Спельманн Мартин.
27'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает навес
Угловой
26'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
26'
Миккель Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Вратарь парирует удар, который нанес Эдмундссон Йохан, и мяч снова в игре
26'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Расмус Юнссон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Миканович Дино из команды Орхус делает подножку. Тверсков Йеппе заработал фол.
25'
После штрафного удара,который нанес Тверсков Йеппе мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
24'
Миканович Дино из команды Орхус делает подножку. Эдмундссон Йохан заработал фол.
24'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе остановил атаку, перехватив мяч.
24'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает навес
23'
Миккель Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Ходжаниязов Джамалдин выбил мяч на угловой.
21'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
Травма, повреждение
20'
Миккель Раск возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
20'
Миккель Раск получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
19'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Томасен Йенс из команды Оденсе. Это Бьярнасон Эльмар заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Оденсе
16'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес
Фол, нарушение
16'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе. Это Ходжаниязов Джамалдин заработал фол.
14'
Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе опасно играет. Чуть не пострадал Миккель Раск.
14'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
13'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
13'
Удар от ворот произведет Оденсе
12'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
11'
Удар от ворот произведет Орхус
11'
Расмус Фестерсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Удар от ворот произведет Оденсе
11'
Бьярнасон Эльмар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Фалькесгор Михаэль ошибается в защите.
10'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой справа.
10'
Александр Юль Андерсен выбил мяч на угловой.
10'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
9'
Бьорн Даниэль Свериссон получил травму и заменен. Daniel A. Pedersen выходит на поле.
Фол, нарушение
9'
Ходжаниязов Джамалдин из команды Орхус делает подножку. Деслер Миккел заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Расмуссен Мортен наказан за толчок Тверсков Йеппе
8'
Расмус Фестерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Спельманн Мартин из команды Орхус подал угловой справа.
7'
Миканович Дино из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Травма, повреждение
7'
Бьорн Даниэль Свериссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
6'
Бьорн Даниэль Свериссон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
6'
Бьорн Даниэль Свериссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
5'
Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
4'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Спельманн Мартин из команды Орхус подал угловой справа.
3'
Тингагер Фредерик выбил мяч на угловой.
3'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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