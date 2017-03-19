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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: МСХ Арена
0:1
Перерыв
14' Желтая карточкаХансен Киан
17' Желтая карточкаРиис Кристиан
35' Желтая карточкаДжанус Драчманн
42' Желтая карточкаВикхейм Густав
0:1
43' ГолMarcus Ingvartsen
|
14'
17'
35'
42'
43'
0:1
Состав команд
70
Новак
Филип
33
Онуачу
Пол
Митьюлланд 4-1-4-1
- Основной состав
- 31 Андерсен Миккель Вратарь
- 43 Ниссен Расмус Защитник
- 2 Хансен Киан Защитник
- 18 Риис Кристиан Защитник
- 70 Новак Филип Защитник
- 9 Джанус Драчманн Полузащитник
- 36 Хассан Рилван Полузащитник
- 22 Дуэлунд Миккель Полузащитник
- 7 Поульсен Якоб Полузащитник
- 88 Викхейм Густав Полузащитник
- 33 Онуачу Пол Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Далин Юхан Вратарь
- 20 Николаесен Расмус Защитник
- 14 Кроон Симон Полузащитник
- 11 Борринг Йонас Полузащитник
- 6 Халсти Маркус Полузащитник
- 77 Bruninho I Нападающий
- 24 Тюкосен Мадс Нападающий
- Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Хенде Марк-Даль Травмирован
- Андерсон Микаэль Травмирован
- Рёмер Андре Дисквалифицирован
Нордшелланн 4-3-3
- Основной состав
- 16 Runar Alex Runarsson Вратарь
- 2 Бартолец Карло Защитник
- 32 Viktor Tranberg Защитник
- 4 Махсо Андреас Защитник
- 8 Мтилига Патрик Защитник
- 23 Mathias Jensen II Полузащитник
- 7 Лоботка Станислав Полузащитник
- 22 Mads Pedersen Полузащитник
- 31 Godsway Donyoh Нападающий
- 19 Marcus Ingvartsen Нападающий
- 10 Хансен Эмилиано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Карлгрен Патрик Вратарь
- 17 Andreas Skovgaard Защитник
- 36 Victor Nelsson Полузащитник
- 14 Расмуссен Матиас Полузащитник
- 24 Christian Koehler Полузащитник
- 12 Асанте Эрнест Нападающий
- 34 Martin Frese
- Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Петри Лассе Травмирован
- Да Силва Патрик Травмирован
- Indy Groothuizen Травмирован
- Миккельсен Тобиас Травмирован
- Грегор Паскаль Травмирован
Предыдущие игры
Митьюлланд (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 13.03.2017 Ольборг 1:1 Митьюлланд СД
- 03.03.2017 Митьюлланд 1:1 Люнгбю СД
- 24.02.2017 Раннерс 0:2 Митьюлланд СД
- 19.02.2017 Митьюлланд 0:0 Виборг СД
- 11.12.2016 Брондбю 2:1 Митьюлланд СД
- 04.12.2016 Митьюлланд 0:1 Орхус СД
- 01.12.2016 Силькеборг 2:1 Митьюлланд СД
- 28.11.2016 Митьюлланд 1:0 Оденсе СД
- 20.11.2016 Сённерйюск 1:0 Митьюлланд СД
- 06.11.2016 Хорсенс 1:5 Митьюлланд СД
- 30.10.2016 Митьюлланд 1:3 Копенгаген СД
- 24.10.2016 Эсбьерг 1:3 Митьюлланд СД
- 16.10.2016 Митьюлланд 2:0 Ольборг СД
- 02.10.2016 Люнгбю 1:0 Митьюлланд СД
- 25.09.2016 Митьюлланд 5:2 Хорсенс СД
- 21.09.2016 Орхус 1:1 Митьюлланд СД
- 18.09.2016 Оденсе 0:1 Митьюлланд СД
- 09.09.2016 Митьюлланд 3:0 Эсбьерг СД
- 28.08.2016 Виборг 0:0 Митьюлланд СД
- 21.08.2016 Митьюлланд 2:2 Сённерйюск СД
Нордшелланн (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 10.03.2017 Нордшелланн 5:1 Силькеборг СД
- 05.03.2017 Брондбю 2:3 Нордшелланн СД
- 26.02.2017 Нордшелланн 1:1 Копенгаген СД
- 17.02.2017 Нордшелланн 0:1 Люнгбю СД
- 09.12.2016 Сённерйюск 0:0 Нордшелланн СД
- 04.12.2016 Нордшелланн 0:1 Оденсе СД
- 30.11.2016 Нордшелланн 2:1 Хорсенс СД
- 27.11.2016 Эсбьерг 2:2 Нордшелланн СД
- 19.11.2016 Нордшелланн 3:2 Орхус СД
- 05.11.2016 Раннерс 2:1 Нордшелланн СД
- 28.10.2016 Нордшелланн 4:3 Виборг СД
- 21.10.2016 Ольборг 1:1 Нордшелланн СД
- 16.10.2016 Нордшелланн 1:1 Брондбю СД
- 30.09.2016 Силькеборг 2:2 Нордшелланн СД
- 25.09.2016 Нордшелланн 3:0 Эсбьерг СД
- 21.09.2016 Хорсенс 0:0 Нордшелланн СД
- 18.09.2016 Нордшелланн 2:3 Сённерйюск СД
- 12.09.2016 Орхус 3:1 Нордшелланн СД
- 26.08.2016 Люнгбю 0:1 Нордшелланн СД
- 19.08.2016 Нордшелланн 1:1 Раннерс СД
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Нордшелланн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 24.07.2016 Нордшелланн 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании
- 29.05.2016 Митьюлланд 4:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 07.03.2016 Нордшелланн 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании
- 20.09.2015 Митьюлланд 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 31.05.2015 Нордшелланн 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании
- 31.10.2014 Митьюлланд 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании
- 21.09.2014 Нордшелланн 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании
- 22.03.2014 Митьюлланд 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 30.10.2013 Нордшелланн 3:1 Митьюлланд Кубок Дании
- 26.10.2013 Нордшелланн 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании
- 16.09.2013 Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 01.04.2013 Нордшелланн 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании
- 11.03.2013 Митьюлланд 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 31.10.2012 Нордшелланн 2:3 Митьюлланд Кубок Дании
- 21.07.2012 Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 08.04.2012 Митьюлланд 1:1 Нордшелланн Суперлига
- 26.02.2012 Митьюлланд 4:0 Нордшелланн Товарищеские матчи. Сборные
- 04.12.2011 Нордшелланн 0:0 Митьюлланд САС Лигаен
- 27.10.2011 Нордшелланн 1:0 Митьюлланд Кубок
- 21.08.2011 Митьюлланд 2:1 Нордшелланн САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|26
|18
|8
|0
|54 - 9
|62
|2.
|Брондбю
|0:1
|26
|14
|7
|5
|49 - 22
|49
|3.
|Люнгбю
|1:0
|26
|12
|6
|8
|24 - 20
|42
|4.
|Митьюлланд
|0:1
|26
|10
|8
|8
|43 - 28
|38
|5.
|Сённерйюск
|0:0
|26
|9
|10
|7
|29 - 32
|37
|6.
|Нордшелланн
|1:0
|26
|9
|8
|9
|40 - 40
|35
|7.
|Раннерс
|0:0
|26
|9
|7
|10
|26 - 31
|34
|8.
|Ольборг
|0:1
|26
|9
|6
|11
|27 - 37
|33
|9.
|Силькеборг
|0:0
|26
|7
|10
|9
|30 - 43
|31
|10.
|Хорсенс
|0:0
|26
|7
|8
|11
|28 - 44
|29
|11.
|Орхус
|0:0
|26
|6
|8
|12
|32 - 38
|26
|12.
|Оденсе
|0:0
|26
|6
|8
|12
|24 - 31
|26
|13.
|Виборг
|1:0
|26
|6
|7
|13
|28 - 39
|25
|14.
|Эсбьерг
|0:0
|26
|5
|9
|12
|27 - 47
|24
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Runar Alex Runarsson из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
47'
Хансен Эмилиано блокирует соперника. Хансен Киан заработал своей команде штрафной.
46'
Удар от ворот произведет Норселлан
46'
Андерсен Миккель из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Норселлан
45'
Хассан Рилван отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
44'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
44'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Mads Pedersen сделал результативную передачу.
43'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан добил мяч в ворота.
43'
Mads Pedersen из команды Норселлан сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
43'
Godsway Donyoh из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
42'
Викхейм Густав получает желтую карточку.
42'
Викхейм Густав атакует сзади соперника. Лоботка Станислав пострадал.
42'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
41'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Дуэлунд Миккель заработал фол.
40'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
40'
Лоботка Станислав выбил мяч подальше от ворот.
39'
Runar Alex Runarsson из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
39'
39'
Хансен Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Marcus Ingvartsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Мтилига Патрик атакует сзади соперника. Дуэлунд Миккель пострадал.
37'
Удар от ворот произведет Норселлан
37'
Дуэлунд Миккель бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
37'
Онуачу Пол не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
37'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
36'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает подножку. Джанус Драчманн заработал фол.
35'
Джанус Драчманн получает желтую карточку.
35'
Риис Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Джанус Драчманн атакует сзади соперника. Хансен Эмилиано пострадал.
34'
33'
Лоботка Станислав выбил мяч подальше от ворот.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Риис Кристиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
32'
Риис Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Удар от ворот произведет Норселлан
31'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
31'
31'
31'
31'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Онуачу Пол имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
30'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Бартолец Карло из команды Норселлан. Это Новак Филип заработал фол.
30'
Новак Филип из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
29'
Поульсен Якоб нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
29'
29'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
28'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
27'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
27'
Marcus Ingvartsen атакует сзади соперника. Новак Филип пострадал.
27'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
27'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Runar Alex Runarsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
26'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Хансен Эмилиано выбил мяч на угловой.
26'
25'
Новак Филип из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
25'
Махсо Андреас выбил мяч на угловой.
25'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
24'
Мтилига Патрик из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
23'
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
22'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
22'
Godsway Donyoh на финте ушёл от оппонента.
21'
Удар от ворот произведет Норселлан
21'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
21'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
20'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
20'
Махсо Андреас из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
19'
Хассан Рилван наказан за толчок Лоботка Станислав
19'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Хансен Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Риис Кристиан получает желтую карточку.
17'
Риис Кристиан совершает грубый фол. Лоботка Станислав был жертвой
16'
Удар от ворот произведет Норселлан
16'
16'
Хассан Рилван бьет и мяч от рикошета проходит мимо
16'
Viktor Tranberg ошибается в защите.
15'
15'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
15'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
14'
Хансен Киан получает желтую карточку за споры
14'
Хансен Киан атакует сзади соперника. Godsway Donyoh пострадал.
14'
14'
Дуэлунд Миккель на финте ушёл от оппонента.
13'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
Мтилига Патрик выбил мяч подальше от ворот.
13'
Поульсен Якоб атакует сзади соперника. Лоботка Станислав пострадал.
11'
11'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
10'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
10'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
10'
Удар от ворот произведет Норселлан
10'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд наносит неточный удар с лета
10'
9'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
9'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Viktor Tranberg.
9'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
9'
8'
Игрок из команды [team] делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
7'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
7'
Новак Филип сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
6'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Хансен Эмилиано.
6'
6'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
6'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
5'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Мтилига Патрик из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
4'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан. Это Викхейм Густав заработал фол.
3'
Удар от ворот произведет Норселлан
3'
Ниссен Расмус выбил мяч подальше от ворот.
3'
3'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
2'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
2'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
2'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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