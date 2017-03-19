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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Митьюлланд
0:1
Перерыв
Нордшелланн
0'
14' Желтая карточка
Хансен Киан
17' Желтая карточка
Риис Кристиан
35' Желтая карточка
Джанус Драчманн
42' Желтая карточка
Викхейм Густав
0:1
43' Гол
Marcus Ingvartsen
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Runar Alex Runarsson из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
Фол, нарушение
47'
Хансен Эмилиано блокирует соперника. Хансен Киан заработал своей команде штрафной.
46'
Удар от ворот произведет Норселлан
46'
Андерсен Миккель из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Норселлан
45'
Хассан Рилван отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
44'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
44'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Mads Pedersen сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан добил мяч в ворота.
43'
Mads Pedersen из команды Норселлан сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
43'
Godsway Donyoh из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Желтая карточка
42'
Викхейм Густав получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Викхейм Густав атакует сзади соперника. Лоботка Станислав пострадал.
42'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
42'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
41'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Дуэлунд Миккель заработал фол.
40'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
40'
Лоботка Станислав выбил мяч подальше от ворот.
39'
Runar Alex Runarsson из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
39'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
39'
Хансен Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Marcus Ingvartsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Мтилига Патрик атакует сзади соперника. Дуэлунд Миккель пострадал.
37'
Удар от ворот произведет Норселлан
37'
Дуэлунд Миккель бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
37'
Онуачу Пол не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
37'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
36'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает подножку. Джанус Драчманн заработал фол.
Желтая карточка
35'
Джанус Драчманн получает желтую карточку.
Травма, повреждение
35'
Риис Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
35'
Джанус Драчманн атакует сзади соперника. Хансен Эмилиано пострадал.
34'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Лоботка Станислав выбил мяч подальше от ворот.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Риис Кристиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
32'
Риис Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Удар от ворот произведет Норселлан
31'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
31'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
31'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Онуачу Пол имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
30'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Бартолец Карло из команды Норселлан. Это Новак Филип заработал фол.
30'
Новак Филип из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
29'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
29'
Поульсен Якоб нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
29'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
28'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
Офсайд
28'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
27'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
27'
Marcus Ingvartsen атакует сзади соперника. Новак Филип пострадал.
27'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
27'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Runar Alex Runarsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
Угловой
26'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Хансен Эмилиано выбил мяч на угловой.
26'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Новак Филип из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
25'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
25'
Махсо Андреас выбил мяч на угловой.
25'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Мтилига Патрик из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
23'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
22'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
22'
Godsway Donyoh на финте ушёл от оппонента.
21'
Удар от ворот произведет Норселлан
21'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
21'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
20'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
20'
Махсо Андреас из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
Фол, нарушение
19'
Хассан Рилван наказан за толчок Лоботка Станислав
19'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Хансен Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
17'
Риис Кристиан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
17'
Риис Кристиан совершает грубый фол. Лоботка Станислав был жертвой
16'
Удар от ворот произведет Норселлан
Угловой
16'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
16'
Хассан Рилван бьет и мяч от рикошета проходит мимо
16'
Viktor Tranberg ошибается в защите.
15'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
15'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
15'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
Желтая карточка
14'
Хансен Киан получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
14'
Хансен Киан атакует сзади соперника. Godsway Donyoh пострадал.
14'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Дуэлунд Миккель на финте ушёл от оппонента.
13'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
Мтилига Патрик выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
13'
Поульсен Якоб атакует сзади соперника. Лоботка Станислав пострадал.
11'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
Офсайд
10'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
10'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
10'
Удар от ворот произведет Норселлан
10'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд наносит неточный удар с лета
10'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
9'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Viktor Tranberg.
9'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
9'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
8'
Игрок из команды [team] делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
7'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
7'
Новак Филип сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Фол, нарушение
6'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Хансен Эмилиано.
6'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
6'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
6'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
5'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Мтилига Патрик из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
Фол, нарушение
4'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан. Это Викхейм Густав заработал фол.
3'
Удар от ворот произведет Норселлан
3'
Ниссен Расмус выбил мяч подальше от ворот.
3'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
3'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
Фол, нарушение
2'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
Офсайд
2'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
2'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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