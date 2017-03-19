Стадион: Сидбанк Парк
0:0
Перерыв
18' Желтая карточкаМадс Агесен
42' Желтая карточкаМарксен Эрик
Первый тайм
48'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Рамон Родригес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Рамон Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Mayron George из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
44'
44'
Каспер Фискер Йенсен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
44'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Поульсен Николай II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
43'
Маттила Сакари атакует сзади соперника. Каспер Фискер Йенсен пострадал.
43'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
43'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Марксен Эрик получает желтую карточку.
42'
Марксен Эрик из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Якобсен Кристиан II.
41'
Mayron George из команды Раннерс в офсайде
41'
Поульсен Николай II пробил головой, вратарь справился с ударом.
40'
40'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
40'
Люндберг Виктор из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
40'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Каспер Фискер Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает подножку. Kasper Enghardt заработал фол.
39'
Маттила Сакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
39'
39'
Mayron George из команды Раннерс делает навес
39'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает пас партнеру.
38'
38'
Каспер Фискер Йенсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Mayron George из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
38'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает пас партнеру.
38'
Mayron George из команды Раннерс делает пас партнеру.
38'
38'
37'
37'
Поури Марвин из команды Раннерс подал угловой слева.
37'
Канструп Пьер выбил мяч на угловой.
36'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает пас партнеру.
36'
36'
36'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Поури Марвин.
35'
Удар от ворот произведет Раннерс
35'
Рамон Родригес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
34'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Поури Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
34'
34'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
33'
Марксен Эрик из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
33'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает пас партнеру.
33'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес
33'
33'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой справа.
32'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
32'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
31'
Томсен Джонни из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
31'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
31'
Поульсен Николай II из команды Раннерс. Это Ромер Марсель заработал фол.
30'
30'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает неудачный навес.
29'
Томсен Джонни из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
29'
Mayron George возвращается на поле, всё в порядке.
29'
29'
Фенгер Мадс из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
29'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
28'
Люндберг Виктор бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
28'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Mayron George получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
26'
Mayron George на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
25'
25'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
24'
Поури Марвин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Маттила Сакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
24'
24'
23'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мадс Агесен выбил мяч подальше от ворот.
23'
Маттила Сакари наказан за толчок Поури Марвин
22'
22'
Каспер Фискер Йенсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
Mayron George из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Mayron George, и мяч снова в игре
22'
Kasper Enghardt из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
20'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Поури Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
18'
Поульсен Николай II из команды Раннерс. Это Ромер Марсель заработал фол.
18'
18'
Маттила Сакари навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Мадс Агесен получает желтую карточку.
18'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает подножку. Уре Микаэль заработал фол.
18'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
16'
16'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс наносит неточный удар с лета
16'
16'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
16'
Мадсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Mayron George нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Поури Марвин из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
15'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает навес
15'
Поури Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Mayron George из команды Раннерс в офсайде
14'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
14'
Каспер Фискер Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
13'
13'
13'
12'
Рамон Родригес наказан за толчок Mayron George
12'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
12'
11'
Марксен Эрик из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
11'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
11'
11'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
9'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Поульсен Николай II атакует сзади соперника. Уре Микаэль пострадал.
8'
8'
Поульсен Симон выбил мяч подальше от ворот.
8'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой слева.
7'
Томсен Джонни выбил мяч на угловой.
7'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Поульсен Симон на финте ушёл от оппонента.
7'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
7'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
6'
Удар от ворот произведет Раннерс
6'
Мадсен Николай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес
6'
5'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
5'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой справа.
4'
Марксен Эрик выбил мяч на угловой.
4'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
4'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
4'
Фенгер Мадс возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Матч возобновится спорным мячом
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
3'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
2'
Матч возобновится спорным мячом
2'
Фенгер Мадс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
1'
Фенгер Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация