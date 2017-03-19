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Стадион:
Сённерйюск
0:0
Перерыв
Раннерс
0'
18' Желтая карточка
Мадс Агесен
42' Желтая карточка
Марксен Эрик
Первый тайм
48'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Рамон Родригес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
47'
Рамон Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Mayron George из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает пас партнеру.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
44'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
44'
Каспер Фискер Йенсен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает пас партнеру.
44'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Поульсен Николай II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
43'
Маттила Сакари атакует сзади соперника. Каспер Фискер Йенсен пострадал.
43'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Марксен Эрик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Марксен Эрик из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Якобсен Кристиан II.
Офсайд
41'
Mayron George из команды Раннерс в офсайде
41'
Поульсен Николай II пробил головой, вратарь справился с ударом.
40'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
40'
Люндберг Виктор из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
40'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Каспер Фискер Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает подножку. Kasper Enghardt заработал фол.
39'
Маттила Сакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
39'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Mayron George из команды Раннерс делает навес
39'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает пас партнеру.
38'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
38'
Каспер Фискер Йенсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Mayron George из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
38'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает пас партнеру.
38'
Mayron George из команды Раннерс делает пас партнеру.
38'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает пас партнеру.
38'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Угловой
37'
Поури Марвин из команды Раннерс подал угловой слева.
37'
Канструп Пьер выбил мяч на угловой.
36'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает пас партнеру.
36'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
36'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Поури Марвин.
35'
Удар от ворот произведет Раннерс
35'
Рамон Родригес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
34'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Поури Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
34'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
34'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
33'
Марксен Эрик из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
33'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает пас партнеру.
33'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес
33'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой справа.
32'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
32'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
31'
Томсен Джонни из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
31'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
Фол, нарушение
31'
Поульсен Николай II из команды Раннерс. Это Ромер Марсель заработал фол.
30'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
30'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает неудачный навес.
29'
Томсен Джонни из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
Травма, повреждение
29'
Mayron George возвращается на поле, всё в порядке.
29'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
29'
Фенгер Мадс из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
Угловой
29'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
28'
Люндберг Виктор бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
28'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Mayron George получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
26'
Mayron George на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
24'
Поури Марвин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Маттила Сакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
24'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает пас партнеру.
24'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мадс Агесен выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
23'
Маттила Сакари наказан за толчок Поури Марвин
22'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
22'
Каспер Фискер Йенсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
Mayron George из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Mayron George, и мяч снова в игре
22'
Kasper Enghardt из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
20'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Поури Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
18'
Поульсен Николай II из команды Раннерс. Это Ромер Марсель заработал фол.
18'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Маттила Сакари навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
18'
Мадс Агесен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
18'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает подножку. Уре Микаэль заработал фол.
18'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
16'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
16'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс наносит неточный удар с лета
16'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
16'
Мадсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Mayron George нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Поури Марвин из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
15'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает навес
15'
Поури Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
14'
Mayron George из команды Раннерс в офсайде
14'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
14'
Каспер Фискер Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
13'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
12'
Рамон Родригес наказан за толчок Mayron George
12'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Марксен Эрик из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
11'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
11'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Поульсен Николай II атакует сзади соперника. Уре Микаэль пострадал.
8'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Поульсен Симон выбил мяч подальше от ворот.
8'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой слева.
7'
Томсен Джонни выбил мяч на угловой.
7'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Поульсен Симон на финте ушёл от оппонента.
7'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
7'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
6'
Удар от ворот произведет Раннерс
6'
Мадсен Николай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес
6'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой справа.
4'
Марксен Эрик выбил мяч на угловой.
4'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
4'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
Травма, повреждение
4'
Фенгер Мадс возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
4'
Матч возобновится спорным мячом
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
3'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
2'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
2'
Фенгер Мадс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
1'
Фенгер Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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