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Стадион: Блю-Уотер Арена
39' Желтая карточкаТомас Кортегаард
|
39'
Состав команд
21
Бринк
Марк
10
Мабиль
Авер
27
Robin
Soeder
21
Steve
Clark
11
Peter
Nymann
10
Lasse
Kryger
19
Ким
Аабич
Эсбьерг 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Jeppe Hoejbjerg Вратарь
- 2 Какабадзе Отар Защитник
- 23 Нордвик Андреас Защитник
- 5 Кацикас Георгиос Защитник
- 3 Konstantinos Tsimikas Защитник
- 4 Палссон Виктор Полузащитник
- 21 Бринк Марк Полузащитник
- 10 Мабиль Авер Полузащитник
- 27 Robin Soeder Полузащитник
- 32 Nikolaj Hagelskjaer Полузащитник
- 22 Макгрэт Брент Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йенсен Йонас Вратарь
- 24 Лунд Марко Защитник
- 14 Лауридсен Йеспер Защитник
- 26 Кристенсен Матиас Полузащитник
- 11 Зивзивадзе Буду Полузащитник
- 38 Jacob Lungi Soerensen Полузащитник
- 7 Jesper Joergensen II
- Главный тренер: Сёренсен Ларс Лунги
- Травмы и дисквалификации
- Андерсен Йеппе Травмирован
- Оти Эммануэль Травмирован
Хорсенс 4-4-2
- Основной состав
- 21 Steve Clark Вратарь
- 11 Peter Nymann Защитник
- 15 Bubacarr Sanneh Защитник
- 2 Хельгасон Элфар Фрейр Защитник
- 13 Томас Кортегаард Защитник
- 10 Lasse Kryger Полузащитник
- 16 Delphin Tshiembe Полузащитник
- 4 Conor S. O'Brien Полузащитник
- 17 Ханссон Халлюр Полузащитник
- 29 Andre Bjerregaard Нападающий
- 19 Ким Аабич Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicklas Dannevang Вратарь
- 8 Mikkel Jespersen Защитник
- 14 Геммер Йонас Полузащитник
- 9 Kjartan Finnbogason Нападающий
- 22 Mads Bech
- 20 Mikkel Qvist
- Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Меллер Фредерик Травмирован
- Joseph Mensah II Травмирован
Предыдущие игры
Эсбьерг (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 12.03.2017 Копенгаген 2:0 Эсбьерг СД
- 03.03.2017 Эсбьерг 1:3 Виборг СД
- 27.02.2017 Люнгбю 0:0 Эсбьерг СД
- 17.02.2017 Эсбьерг 3:0 Сённерйюск СД
- 11.12.2016 Раннерс 0:2 Эсбьерг СД
- 04.12.2016 Эсбьерг 1:1 Брондбю СД
- 01.12.2016 Оденсе 0:1 Эсбьерг СД
- 27.11.2016 Эсбьерг 2:2 Нордшелланн СД
- 21.11.2016 Силькеборг 3:0 Эсбьерг СД
- 04.11.2016 Эсбьерг 3:0 Ольборг СД
- 31.10.2016 Орхус 6:2 Эсбьерг СД
- 24.10.2016 Эсбьерг 1:3 Митьюлланд СД
- 17.10.2016 Эсбьерг 2:2 Люнгбю СД
- 01.10.2016 Хорсенс 1:0 Эсбьерг СД
- 25.09.2016 Нордшелланн 3:0 Эсбьерг СД
- 20.09.2016 Эсбьерг 0:0 Силькеборг СД
- 16.09.2016 Эсбьерг 1:1 Раннерс СД
- 09.09.2016 Митьюлланд 3:0 Эсбьерг СД
- 28.08.2016 Сённерйюск 1:1 Эсбьерг СД
- 22.08.2016 Эсбьерг 3:2 Оденсе СД
Хорсенс (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 12.03.2017 Хорсенс 0:2 Брондбю СД
- 05.03.2017 Копенгаген 5:0 Хорсенс СД
- 25.02.2017 Хорсенс 1:1 Оденсе СД
- 18.02.2017 Силькеборг 1:0 Хорсенс СД
- 09.12.2016 Хорсенс 3:0 Ольборг СД
- 03.12.2016 Хорсенс 1:2 Виборг СД
- 30.11.2016 Нордшелланн 2:1 Хорсенс СД
- 25.11.2016 Хорсенс 1:5 Орхус СД
- 18.11.2016 Люнгбю 0:1 Хорсенс СД
- 06.11.2016 Хорсенс 1:5 Митьюлланд СД
- 30.10.2016 Сённерйюск 2:0 Хорсенс СД
- 23.10.2016 Хорсенс 1:0 Раннерс СД
- 14.10.2016 Орхус 1:1 Хорсенс СД
- 01.10.2016 Хорсенс 1:0 Эсбьерг СД
- 25.09.2016 Митьюлланд 5:2 Хорсенс СД
- 21.09.2016 Хорсенс 0:0 Нордшелланн СД
- 18.09.2016 Хорсенс 0:2 Копенгаген СД
- 10.09.2016 Виборг 2:4 Хорсенс СД
- 28.08.2016 Оденсе 0:1 Хорсенс СД
- 19.08.2016 Хорсенс 2:1 Люнгбю СД
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 01.10.2016 Хорсенс 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании
- 01.07.2016 Эсбьерг 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи. Клубы
- 29.10.2014 Хорсенс 0:7 Эсбьерг Кубок Дании
- 28.06.2013 Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи. Сборные
- 05.05.2013 Эсбьерг 1:0 Хорсенс Суперлига Дании
- 21.10.2012 Хорсенс 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании
- 19.08.2012 Эсбьерг 0:0 Хорсенс Суперлига Дании
- 08.02.2012 Эсбьерг 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи. Сборные
- 10.07.2011 Эсбьерг 3:1 Хорсенс Товарищеские матчи. Сборные
- 25.05.2011 Эсбьерг 2:1 Хорсенс САС Лигаен
- 28.02.2011 Хорсенс 1:0 Эсбьерг Товарищеские матчи. Сборные
- 17.10.2010 Хорсенс 1:1 Эсбьерг САС Лигаен
- 19.09.2010 Хорсенс 0:3 Эсбьерг САС Лигаен
- 07.07.2010 Эсбьерг 1:1 Хорсенс Товарищеские матчи. Сборные
- 26.01.2010 Эсбьерг 2:0 Хорсенс Товарищеские матчи. Сборные
- 19.04.2009 Хорсенс 1:1 Эсбьерг САС Лигаен
- 23.11.2008 Эсбьерг 1:0 Хорсенс САС Лигаен
- 31.08.2008 Эсбьерг 0:1 Хорсенс САС Лигаен
- 18.05.2008 Хорсенс 3:1 Эсбьерг САС Лигаен
- 03.12.2007 Эсбьерг 1:3 Хорсенс САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|26
|18
|8
|0
|54 - 9
|62
|2.
|Брондбю
|0:1
|26
|14
|7
|5
|49 - 22
|49
|3.
|Люнгбю
|1:0
|26
|12
|6
|8
|24 - 20
|42
|4.
|Митьюлланд
|0:1
|26
|10
|8
|8
|43 - 28
|38
|5.
|Сённерйюск
|0:0
|26
|9
|10
|7
|29 - 32
|37
|6.
|Нордшелланн
|1:0
|26
|9
|8
|9
|40 - 40
|35
|7.
|Раннерс
|0:0
|26
|9
|7
|10
|26 - 31
|34
|8.
|Ольборг
|0:1
|26
|9
|6
|11
|27 - 37
|33
|9.
|Силькеборг
|0:0
|26
|7
|10
|9
|30 - 43
|31
|10.
|Хорсенс
|0:0
|26
|7
|8
|11
|28 - 44
|29
|11.
|Орхус
|0:0
|26
|6
|8
|12
|32 - 38
|26
|12.
|Оденсе
|0:0
|26
|6
|8
|12
|24 - 31
|26
|13.
|Виборг
|1:0
|26
|6
|7
|13
|28 - 39
|25
|14.
|Эсбьерг
|0:0
|26
|5
|9
|12
|27 - 47
|24
Второй тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Игрок команды Эсбьерг выносит мяч
47'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс делает навес
46'
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
44'
[1] - столько добавил арбитр времени.
44'
44'
Палссон Виктор совершает грубый фол. Андре Бьеррегаард был жертвой
43'
43'
43'
42'
42'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Какабадзе Отар из команды Эсбьерг делает навес
42'
41'
41'
41'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
41'
40'
Николай Хагелскьер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
39'
39'
Игрок команды Хорсенс выносит мяч
39'
Konstantinos Tsimikas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Томас Кортегаард получает желтую карточку.
39'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает подножку. Палссон Виктор заработал фол.
38'
38'
38'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Мабиль Авер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Какабадзе Отар заработал фол.
36'
Conor S. O'Brien выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Андре Бьеррегаард атакует сзади соперника. Какабадзе Отар пострадал.
35'
35'
35'
34'
34'
34'
34'
Томас Кортегаард нанёс удар по воротам.
34'
Игрок команды Хорсенс произведет угловой слева.
33'
Ханссон Халлюр попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Мабиль Авер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Konstantinos Tsimikas атакует сзади соперника. Ким Аабич пострадал.
31'
31'
30'
Андре Бьеррегаард пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
30'
28'
28'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Кацикас Георгиос из команды Эсбьерг делает подножку. Conor S. O'Brien заработал фол.
27'
27'
Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок команды Хорсенс сделал подножку сопернику.
26'
26'
25'
25'
Бринк Марк из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
24'
24'
24'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг подал угловой справа.
24'
Хельгасон Элфар Фрейр выбил мяч на угловой.
24'
Робин Седер из команды Эсбьерг делает навес
23'
23'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Бринк Марк заработал фол.
22'
Какабадзе Отар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
22'
Conor S. O'Brien попал в створ, но вратарь справился с ударом.
21'
21'
21'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
20'
Макгрэт Брент из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
18'
18'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг подал угловой справа.
18'
Робин Седер из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
17'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает навес
16'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
15'
15'
Бринк Марк наказан за толчок Андре Бьеррегаард
15'
14'
Робин Седер нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
14'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
13'
13'
13'
13'
Delphin Tshiembe выбил мяч подальше от ворот.
12'
11'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
11'
11'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает навес
11'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
10'
Лассе Крюгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
9'
9'
9'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
9'
9'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
7'
Conor S. O'Brien попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
Conor S. O'Brien выбил мяч подальше от ворот.
4'
Игрок команды Эсбьерг выносит мяч
4'
4'
4'
4'
Петер Нюманн выбил мяч подальше от ворот.
4'
3'
3'
3'
Лассе Крюгер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
1'
1'
Игрок команды Хорсенс исполняет передачу
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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