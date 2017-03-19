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Стадион:
Эсбьерг
0:0
Перерыв
Хорсенс
0'
39' Желтая карточка
Томас Кортегаард
Второй тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Игрок команды Эсбьерг выносит мяч
47'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс делает навес
46'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
44'
[1] - столько добавил арбитр времени.
44'
Эсбьерг совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
44'
Палссон Виктор совершает грубый фол. Андре Бьеррегаард был жертвой
43'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Хельгасон Элфар Фрейр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
42'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Какабадзе Отар из команды Эсбьерг делает навес
42'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
40'
Николай Хагелскьер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
39'
Удар от ворот произведет Хорсенс
39'
Игрок команды Хорсенс выносит мяч
39'
Konstantinos Tsimikas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Томас Кортегаард получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает подножку. Палссон Виктор заработал фол.
38'
Хельгасон Элфар Фрейр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Удар от ворот произведет Хорсенс
37'
Мабиль Авер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
36'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Какабадзе Отар заработал фол.
36'
Conor S. O'Brien выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
36'
Андре Бьеррегаард атакует сзади соперника. Какабадзе Отар пострадал.
35'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
34'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
34'
Томас Кортегаард нанёс удар по воротам.
Угловой
34'
Игрок команды Хорсенс произведет угловой слева.
33'
Ханссон Халлюр попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Мабиль Авер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Konstantinos Tsimikas атакует сзади соперника. Ким Аабич пострадал.
31'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Хорсенс
30'
Андре Бьеррегаард пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
30'
Удар от ворот произведет Хорсенс
28'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Кацикас Георгиос из команды Эсбьерг делает подножку. Conor S. O'Brien заработал фол.
27'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
26'
Игрок команды Хорсенс сделал подножку сопернику.
26'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
Бринк Марк из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
24'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Хельгасон Элфар Фрейр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг подал угловой справа.
24'
Хельгасон Элфар Фрейр выбил мяч на угловой.
24'
Робин Седер из команды Эсбьерг делает навес
23'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Бринк Марк заработал фол.
22'
Какабадзе Отар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
22'
Conor S. O'Brien попал в створ, но вратарь справился с ударом.
21'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
20'
Макгрэт Брент из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Ким Аабич из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Хорсенс
Угловой
18'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг подал угловой справа.
18'
Робин Седер из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Удар от ворот произведет Хорсенс
17'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает навес
16'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
Эсбьерг совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
15'
Бринк Марк наказан за толчок Андре Бьеррегаард
15'
Удар от ворот произведет Хорсенс
14'
Робин Седер нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
14'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
13'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
13'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
13'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Delphin Tshiembe выбил мяч подальше от ворот.
12'
Эсбьерг совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
11'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ким Аабич из команды Хорсенс делает навес
11'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает навес
11'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Лассе Крюгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
10'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
7'
Conor S. O'Brien попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
Conor S. O'Brien выбил мяч подальше от ворот.
4'
Игрок команды Эсбьерг выносит мяч
4'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
4'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Петер Нюманн выбил мяч подальше от ворот.
4'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Хельгасон Элфар Фрейр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лассе Крюгер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Ким Аабич из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок команды Хорсенс исполняет передачу
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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