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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Маскот Парк
0:0
Перерыв
35' Желтая карточкаGustav Klitgaard Dahl
41' Желтая карточкаДеннис Флинта
43' Желтая карточкаIbrahim Moro
|
41'
43'
Состав команд
18
Ibrahim
Moro
29
Сков
Роберт
10
Emil
Scheel
Силькеборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Thomas Noergaard Вратарь
- 6 Jens Martin Gammelby Защитник
- 14 Деннис Флинта Защитник
- 4 Simon Jakobsen Защитник
- 15 Gustav Klitgaard Dahl Защитник
- 13 Меккел Венделбо Полузащитник
- 18 Ibrahim Moro Полузащитник
- 2 Sammy Skytte Полузащитник
- 29 Сков Роберт Нападающий
- 11 Хелениус Никлас Нападающий
- 10 Emil Scheel Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Jens Rinke Вратарь
- 28 Tobias Salquist Защитник
- 9 Andreas Albers Нападающий
- 8 Схиртладзе Давит Нападающий
- 5 Mikkel Cramer
- 21 Mads Emil Madsen
- 23 Jeppe Okkels
- Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Аггер Николай Травмирован
Копенгаген 4-4-2
- Основной состав
- 31 Ольсен Робин Вратарь
- 22 Анкерсен Петер Защитник
- 25 Йоргенсен Матиас Защитник
- 20 Бойлесен Николай Защитник
- 3 Аугустинссон Людвиг Защитник
- 17 Куск Каспер Полузащитник
- 6 Квист Вильям Полузащитник
- 8 Матич Урош Полузащитник
- 7 Вербич Беньямин Полузащитник
- 19 Сантандер Федерико Нападающий
- 11 Корнелиус Андреас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Андерсен Стефан Вратарь
- 15 Антонссон Микаэль Защитник
- 2 Хогли Том Защитник
- 24 Туту Юссеф Полузащитник
- 16 Грегуш Ян Полузащитник
- 37 Кристофферсен Юлиан Нападающий
- 39 Nicklas Roejkjaer
- Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Фальк Расмус Травмирован
- Аманкваа Данни Травмирован
- Павлович Андрия Травмирован
- Томсен Николай Травмирован
- Йоханссон Эрик Травмирован
- Окоре Жорес Травмирован
Предыдущие игры
Силькеборг (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 10.03.2017 Нордшелланн 5:1 Силькеборг СД
- 05.03.2017 Силькеборг 2:0 Раннерс СД
- 26.02.2017 Ольборг 3:0 Силькеборг СД
- 18.02.2017 Силькеборг 1:0 Хорсенс СД
- 10.12.2016 Люнгбю 1:1 Силькеборг СД
- 05.12.2016 Силькеборг 1:1 Сённерйюск СД
- 01.12.2016 Силькеборг 2:1 Митьюлланд СД
- 27.11.2016 Брондбю 3:1 Силькеборг СД
- 21.11.2016 Силькеборг 3:0 Эсбьерг СД
- 04.11.2016 Орхус 0:0 Силькеборг СД
- 28.10.2016 Силькеборг 1:1 Оденсе СД
- 21.10.2016 Виборг 1:3 Силькеборг СД
- 15.10.2016 Копенгаген 2:0 Силькеборг СД
- 30.09.2016 Силькеборг 2:2 Нордшелланн СД
- 26.09.2016 Силькеборг 5:3 Ольборг СД
- 20.09.2016 Эсбьерг 0:0 Силькеборг СД
- 17.09.2016 Силькеборг 1:0 Орхус СД
- 11.09.2016 Сённерйюск 2:2 Силькеборг СД
- 26.08.2016 Раннерс 1:0 Силькеборг СД
- 21.08.2016 Силькеборг 1:5 Виборг СД
Копенгаген (последние 20 матчей: +14 =6 -0)
- 12.03.2017 Копенгаген 2:0 Эсбьерг СД
- 05.03.2017 Копенгаген 5:0 Хорсенс СД
- 26.02.2017 Нордшелланн 1:1 Копенгаген СД
- 19.02.2017 Копенгаген 0:0 Брондбю СД
- 11.12.2016 Орхус 0:1 Копенгаген СД
- 03.12.2016 Копенгаген 1:0 Раннерс СД
- 29.11.2016 Копенгаген 4:0 Виборг СД
- 26.11.2016 Люнгбю 0:1 Копенгаген СД
- 18.11.2016 Ольборг 1:2 Копенгаген СД
- 06.11.2016 Копенгаген 4:0 Сённерйюск СД
- 30.10.2016 Митьюлланд 1:3 Копенгаген СД
- 23.10.2016 Оденсе 0:3 Копенгаген СД
- 15.10.2016 Копенгаген 2:0 Силькеборг СД
- 02.10.2016 Виборг 0:0 Копенгаген СД
- 24.09.2016 Копенгаген 2:0 Орхус СД
- 21.09.2016 Раннерс 2:2 Копенгаген СД
- 18.09.2016 Хорсенс 0:2 Копенгаген СД
- 10.09.2016 Копенгаген 2:0 Оденсе СД
- 28.08.2016 Брондбю 1:1 Копенгаген СД
- 20.08.2016 Копенгаген 1:1 Ольборг СД
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Копенгаген: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
- 15.10.2016 Копенгаген 2:0 Силькеборг Суперлига Дании
- 13.04.2015 Силькеборг 0:4 Копенгаген Суперлига Дании
- 22.11.2014 Копенгаген 1:0 Силькеборг Суперлига Дании
- 20.07.2014 Силькеборг 0:0 Копенгаген Суперлига Дании
- 01.04.2013 Силькеборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании
- 10.03.2013 Копенгаген 3:1 Силькеборг Суперлига Дании
- 23.09.2012 Копенгаген 5:0 Силькеборг Суперлига Дании
- 23.05.2012 Копенгаген 2:1 Силькеборг Суперлига Дании
- 25.03.2012 Силькеборг 0:0 Копенгаген САС Лигаен
- 28.08.2011 Копенгаген 2:1 Силькеборг САС Лигаен
- 25.04.2011 Копенгаген 2:0 Силькеборг САС Лигаен
- 24.10.2010 Силькеборг 0:3 Копенгаген САС Лигаен
- 11.09.2010 Копенгаген 2:2 Силькеборг САС Лигаен
- 09.05.2010 Силькеборг 2:0 Копенгаген САС Лигаен
- 25.10.2009 Копенгаген 1:0 Силькеборг САС Лигаен
- 01.08.2009 Копенгаген 1:1 Силькеборг САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|26
|18
|8
|0
|54 - 9
|62
|2.
|Брондбю
|0:1
|26
|14
|7
|5
|49 - 22
|49
|3.
|Люнгбю
|1:0
|26
|12
|6
|8
|24 - 20
|42
|4.
|Митьюлланд
|0:1
|26
|10
|8
|8
|43 - 28
|38
|5.
|Сённерйюск
|0:0
|26
|9
|10
|7
|29 - 32
|37
|6.
|Нордшелланн
|1:0
|26
|9
|8
|9
|40 - 40
|35
|7.
|Раннерс
|0:0
|26
|9
|7
|10
|26 - 31
|34
|8.
|Ольборг
|0:1
|26
|9
|6
|11
|27 - 37
|33
|9.
|Силькеборг
|0:0
|26
|7
|10
|9
|30 - 43
|31
|10.
|Хорсенс
|0:0
|26
|7
|8
|11
|28 - 44
|29
|11.
|Орхус
|0:0
|26
|6
|8
|12
|32 - 38
|26
|12.
|Оденсе
|0:0
|26
|6
|8
|12
|24 - 31
|26
|13.
|Виборг
|1:0
|26
|6
|7
|13
|28 - 39
|25
|14.
|Эсбьерг
|0:0
|26
|5
|9
|12
|27 - 47
|24
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
45'
45'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
45'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
44'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Ibrahim Moro получает желтую карточку.
43'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Корнелиус Андреас заработал фол.
43'
Йоргенсен Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Корнелиус Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Сантандер Федерико исполняет штрафной удар, но его блокируют
41'
Деннис Флинта получает желтую карточку.
41'
Деннис Флинта наказан за толчок Сантандер Федерико
41'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген делает навес
39'
39'
38'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
38'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
37'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
36'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
35'
Gustav Dahl получает желтую карточку.
35'
Gustav Dahl из команды Силькеборг. Это Куск Каспер заработал фол.
35'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген в офсайде
35'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
34'
34'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
34'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
31'
31'
Матич Урош из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
30'
Sammy Skytte из команды Силькеборг. Это Сантандер Федерико заработал фол.
28'
27'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
25'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
25'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
24'
23'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Сков Роберт из команды Силькеборг в офсайде
21'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
20'
19'
Матич Урош из команды Копенгаген делает навес
19'
19'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает навес
19'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Матич Урош из команды Копенгаген делает навес
18'
18'
Матич Урош нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
17'
17'
Аугустинссон Людвиг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Аугустинссон Людвиг на финте ушёл от оппонента.
16'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает навес
16'
Удар от ворот произведет Копенгаген
16'
Хелениус Никлас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
15'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
15'
Деннис Флинта выбил мяч на угловой.
15'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
14'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает навес
14'
14'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
14'
Томас Нёргаард выбил мяч на угловой.
14'
Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
11'
11'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
10'
10'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
10'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
10'
10'
Анкерсен Петер исполняет штрафной удар, но его блокируют
9'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг. Это Матич Урош заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Копенгаген
8'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
7'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
7'
7'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
6'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Сков Роберт из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
4'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Деннис Флинта выбил мяч подальше от ворот.
3'
2'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Деннис Флинта.
2'
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mascot Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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