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Стадион:
Силькеборг
0:0
Перерыв
Копенгаген
0'
35' Желтая карточка
Gustav Klitgaard Dahl
41' Желтая карточка
Деннис Флинта
43' Желтая карточка
Ibrahim Moro
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
45'
Удар от ворот произведет Силькеборг
45'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
Угловой
45'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
44'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
43'
Ibrahim Moro получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Корнелиус Андреас заработал фол.
43'
Йоргенсен Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Корнелиус Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Сантандер Федерико исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
41'
Деннис Флинта получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Деннис Флинта наказан за толчок Сантандер Федерико
41'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген делает навес
39'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
38'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
38'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
37'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
35'
Gustav Dahl получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Gustav Dahl из команды Силькеборг. Это Куск Каспер заработал фол.
Офсайд
35'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген в офсайде
35'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
34'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
34'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Силькеборг
31'
Матич Урош из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
30'
Sammy Skytte из команды Силькеборг. Это Сантандер Федерико заработал фол.
28'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
27'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
25'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
25'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
24'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
23'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
22'
Сков Роберт из команды Силькеборг в офсайде
21'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
20'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Матич Урош из команды Копенгаген делает навес
19'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает навес
19'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Матич Урош из команды Копенгаген делает навес
18'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Матич Урош нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Силькеборг
17'
Аугустинссон Людвиг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Аугустинссон Людвиг на финте ушёл от оппонента.
16'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает навес
16'
Удар от ворот произведет Копенгаген
16'
Хелениус Никлас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
15'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
15'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
15'
Деннис Флинта выбил мяч на угловой.
15'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
14'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает навес
14'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
14'
Томас Нёргаард выбил мяч на угловой.
14'
Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
11'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
11'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Силькеборг
10'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
10'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
10'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Анкерсен Петер исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
9'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг. Это Матич Урош заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Копенгаген
8'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
7'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
6'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Сков Роберт из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Деннис Флинта выбил мяч подальше от ворот.
3'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Деннис Флинта.
2'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mascot Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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