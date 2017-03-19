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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Брондбю
0:1
17' ГолJeppe Kjaer
26' Желтая карточкаОстин Родольф
40' Желтая карточкаФири Лебоганг
|
17'
0:1
26'
40'
Состав команд
13
Ларссон
Юхан
22
Bror
Blume
21
Бойсен
Давид
15
Jeppe
Kjaer
Брондбю 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Реннов Фредерик Вратарь
- 13 Ларссон Юхан Защитник
- 6 Херманнссон Хьертюр Защитник
- 4 Рёкер Бенедикт Защитник
- 5 Сикошек Грегор Защитник
- 8 Остин Родольф Полузащитник
- 18 Фири Лебоганг Полузащитник
- 19 Нергор Кристиан Полузащитник
- 11 Zsolt Kalmar IV Полузащитник
- 9 Пукки Теэму Нападающий
- 20 Вильчек Камиль Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Араюури Паулус Защитник
- 27 Кроне Свенн Защитник
- 12 Хольст Фредерик Полузащитник
- 29 Климент Ян Нападающий
- 22 Нильссон Хокан Нападающий
- 17 Чорлу Резан Нападающий
- 30 Viktor Anker
- Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Каленберг Томас Травмирован
- Kevin Mensah Травмирован
- Мукхтар Хани Дисквалифицирован
Люнгбю 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Хансен Йеспер Вратарь
- 20 Джеппе Брандруп Защитник
- 4 Матиас Таубер Защитник
- 24 Thomas Soerensen III Защитник
- 3 Ламб Микаэл Защитник
- 5 Эрнсков Мартин Полузащитник
- 22 Bror Blume Полузащитник
- 8 Lasse Rise Полузащитник
- 10 Mikkel Rygaard Jensen Полузащитник
- 21 Бойсен Давид Полузащитник
- 15 Jeppe Kjaer Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Casper Hoejer Nielsen Защитник
- 30 Jonasson Hallgrimur II Полузащитник
- 27 Оджо Ким Нападающий
- 23 Jens Odgaard
- 16 Andreas Larsen II
- 11 Danilo Arrieta
- 2 Thomas G. Christensen
- Главный тренер: David Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Мунксгор Александер Травмирован
- Йеспер Чристджансен Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Брондбю (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 12.03.2017 Хорсенс 0:2 Брондбю СД
- 05.03.2017 Брондбю 2:3 Нордшелланн СД
- 26.02.2017 Сённерйюск 1:2 Брондбю СД
- 19.02.2017 Копенгаген 0:0 Брондбю СД
- 11.12.2016 Брондбю 2:1 Митьюлланд СД
- 04.12.2016 Эсбьерг 1:1 Брондбю СД
- 30.11.2016 Раннерс 0:1 Брондбю СД
- 27.11.2016 Брондбю 3:1 Силькеборг СД
- 20.11.2016 Оденсе 1:0 Брондбю СД
- 06.11.2016 Виборг 1:2 Брондбю СД
- 30.10.2016 Брондбю 2:0 Ольборг СД
- 23.10.2016 Брондбю 1:0 Орхус СД
- 16.10.2016 Нордшелланн 1:1 Брондбю СД
- 02.10.2016 Брондбю 2:2 Раннерс СД
- 25.09.2016 Брондбю 3:0 Оденсе СД
- 22.09.2016 Люнгбю 1:0 Брондбю СД
- 18.09.2016 Брондбю 1:2 Виборг СД
- 11.09.2016 Ольборг 0:1 Брондбю СД
- 28.08.2016 Брондбю 1:1 Копенгаген СД
- 21.08.2016 Орхус 0:7 Брондбю СД
Люнгбю (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.03.2017 Люнгбю 1:0 Виборг СД
- 03.03.2017 Митьюлланд 1:1 Люнгбю СД
- 27.02.2017 Люнгбю 0:0 Эсбьерг СД
- 17.02.2017 Нордшелланн 0:1 Люнгбю СД
- 10.12.2016 Люнгбю 1:1 Силькеборг СД
- 05.12.2016 Ольборг 1:0 Люнгбю СД
- 29.11.2016 Орхус 0:1 Люнгбю СД
- 26.11.2016 Люнгбю 0:1 Копенгаген СД
- 18.11.2016 Люнгбю 0:1 Хорсенс СД
- 06.11.2016 Оденсе 1:2 Люнгбю СД
- 29.10.2016 Люнгбю 0:2 Раннерс СД
- 22.10.2016 Люнгбю 2:0 Сённерйюск СД
- 17.10.2016 Эсбьерг 2:2 Люнгбю СД
- 02.10.2016 Люнгбю 1:0 Митьюлланд СД
- 25.09.2016 Виборг 0:1 Люнгбю СД
- 22.09.2016 Люнгбю 1:0 Брондбю СД
- 19.09.2016 Люнгбю 1:0 Ольборг СД
- 09.09.2016 Раннерс 2:0 Люнгбю СД
- 26.08.2016 Люнгбю 0:1 Нордшелланн СД
- 19.08.2016 Хорсенс 2:1 Люнгбю СД
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Люнгбю: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
- 22.09.2016 Люнгбю 1:0 Брондбю Суперлига Дании
- 23.05.2012 Люнгбю 1:0 Брондбю Суперлига Дании
- 25.03.2012 Брондбю 2:1 Люнгбю САС Лигаен
- 02.10.2011 Брондбю 1:0 Люнгбю САС Лигаен
- 20.05.2011 Люнгбю 1:2 Брондбю САС Лигаен
- 06.03.2011 Брондбю 1:1 Люнгбю САС Лигаен
- 29.08.2010 Люнгбю 3:3 Брондбю САС Лигаен
- 09.07.2008 Брондбю 2:1 Люнгбю Товарищеские матчи. Сборные
- 23.04.2008 Люнгбю 2:2 Брондбю САС Лигаен
- 26.01.2008 Брондбю 2:2 Люнгбю Товарищеские матчи. Сборные
- 04.11.2007 Брондбю 3:0 Люнгбю САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|26
|18
|8
|0
|54 - 9
|62
|2.
|Брондбю
|0:1
|26
|14
|7
|5
|49 - 22
|49
|3.
|Люнгбю
|1:0
|26
|12
|6
|8
|24 - 20
|42
|4.
|Митьюлланд
|0:1
|26
|10
|8
|8
|43 - 28
|38
|5.
|Сённерйюск
|0:0
|26
|9
|10
|7
|29 - 32
|37
|6.
|Нордшелланн
|1:0
|26
|9
|8
|9
|40 - 40
|35
|7.
|Раннерс
|0:0
|26
|9
|7
|10
|26 - 31
|34
|8.
|Ольборг
|0:1
|26
|9
|6
|11
|27 - 37
|33
|9.
|Силькеборг
|0:0
|26
|7
|10
|9
|30 - 43
|31
|10.
|Хорсенс
|0:0
|26
|7
|8
|11
|28 - 44
|29
|11.
|Орхус
|0:0
|26
|6
|8
|12
|32 - 38
|26
|12.
|Оденсе
|0:0
|26
|6
|8
|12
|24 - 31
|26
|13.
|Виборг
|1:0
|26
|6
|7
|13
|28 - 39
|25
|14.
|Эсбьерг
|0:0
|26
|5
|9
|12
|27 - 47
|24
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
47'
Вильчек Камиль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
47'
Zsolt Kalmar из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
Миккель Йенсен нарушает правила. Остин Родольф пострадал
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бойсен Давид не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
46'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
46'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
45'
45'
Bror Blume атакует сзади соперника. Zsolt Kalmar пострадал.
45'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
44'
Пукки Теэму отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Матиас Таубер из команды Люнгбю остановил атаку, перехватив мяч.
41'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Халлгримур Йонассон нарушает правила. Вильчек Камиль пострадал
40'
Фири Лебоганг получает желтую карточку.
40'
Фири Лебоганг совершает грубый фол. Миккель Йенсен был жертвой
40'
Матиас Таубер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
39'
39'
Вильчек Камиль из команды Брондбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
39'
38'
37'
Вильчек Камиль из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
37'
37'
Удар от ворот произведет Брондбю
37'
Фири Лебоганг нарушает правила. Халлгримур Йонассон пострадал
36'
Фири Лебоганг нарушает правила. Миккель Йенсен пострадал
36'
35'
Остин Родольф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Ларссон Юхан исполняет штрафной удар, но его блокируют
34'
Эрнсков Мартин нарушает правила. Рёкер Бенедикт пострадал
34'
Остин Родольф нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Остин Родольф из команды Брондбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
34'
Сикошек Грегор из команды Брондбю подал угловой слева.
34'
33'
Нергор Кристиан на финте ушёл от оппонента.
33'
32'
Бойсен Давид из команды Люнгбю в офсайде
32'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю делает навес
31'
31'
31'
31'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
30'
Нергор Кристиан из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
30'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю в офсайде
29'
Джеппе Брандруп нарушает правила. Сикошек Грегор пострадал
29'
29'
28'
28'
28'
Миккель Йенсен нарушает правила. Нергор Кристиан пострадал
28'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
27'
Остин Родольф из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Йеппе Кьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Остин Родольф получает желтую карточку.
26'
Остин Родольф совершает грубый фол. Йеппе Кьер был жертвой
26'
Остин Родольф нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
26'
25'
Zsolt Kalmar бьет и мяч от рикошета проходит мимо
25'
Сикошек Грегор из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
24'
Остин Родольф бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
21'
Bror Blume нарушает правила. Фири Лебоганг пострадал
20'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч подальше от ворот.
19'
19'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает неудачный навес.
19'
Zsolt Kalmar исполняет штрафной удар, но его блокируют
18'
Лассе Рисе нарушает правила. Zsolt Kalmar пострадал
17'
Джеппе Брандруп сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йеппе Кьер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
17'
Йеппе Кьер на финте ушёл от оппонента.
17'
Игрок команды Люнгбю делает отличный и точный пас в штрафную и находит им партнера по команде.
17'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
16'
Лассе Рисе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
15'
15'
Ларссон Юхан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Остин Родольф из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Сикошек Грегор из команды Брондбю подал угловой слева.
15'
15'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает навес
14'
Халлгримур Йонассон нарушает правила. Вильчек Камиль пострадал
13'
Пукки Теэму нарушает правила. Матиас Таубер пострадал
13'
12'
Бойсен Давид наказан за толчок Херманнссон Хьертюр
12'
Лассе Рисе из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
11'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
10'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
10'
Ларссон Юхан нарушает правила. Миккель Йенсен пострадал
10'
Остин Родольф из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Ламб Микаэл выбил мяч на угловой.
9'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает навес
9'
Bror Blume выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю. Это Остин Родольф заработал фол.
8'
6'
Бойсен Давид коснулся мяча рукой.
5'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Томас Сёренсен получил травму и заменен. Халлгримур Йонассон выходит на поле.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Томас Сёренсен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
2'
Томас Сёренсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
2'
Вильчек Камиль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
2'
Нергор Кристиан из команды Брондбю сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
2'
Фири Лебоганг нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
2'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
1'
Йеппе Кьер атакует сзади соперника. Сикошек Грегор пострадал.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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