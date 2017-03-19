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Стадион:
Брондбю
0:1
Перерыв
Люнгбю
0'
0:1
17' Гол
Jeppe Kjaer
26' Желтая карточка
Остин Родольф
40' Желтая карточка
Фири Лебоганг
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Zsolt Kalmar из команды Брондбю подал угловой справа.
47'
Вильчек Камиль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
47'
Zsolt Kalmar из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
46'
Миккель Йенсен нарушает правила. Остин Родольф пострадал
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бойсен Давид не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
46'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
46'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Zsolt Kalmar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Bror Blume атакует сзади соперника. Zsolt Kalmar пострадал.
45'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
Удар от ворот произведет Люнгбю
44'
Пукки Теэму отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Матиас Таубер из команды Люнгбю остановил атаку, перехватив мяч.
41'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Халлгримур Йонассон нарушает правила. Вильчек Камиль пострадал
Желтая карточка
40'
Фири Лебоганг получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Фири Лебоганг совершает грубый фол. Миккель Йенсен был жертвой
40'
Матиас Таубер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Zsolt Kalmar из команды Брондбю подал угловой справа.
39'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Zsolt Kalmar из команды Брондбю подал угловой справа.
39'
Вильчек Камиль из команды Брондбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
39'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
38'
Удар от ворот произведет Люнгбю
37'
Вильчек Камиль из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
37'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
37'
Удар от ворот произведет Брондбю
Фол, нарушение
37'
Фири Лебоганг нарушает правила. Халлгримур Йонассон пострадал
Фол, нарушение
36'
Фири Лебоганг нарушает правила. Миккель Йенсен пострадал
36'
Удар от ворот произведет Люнгбю
35'
Остин Родольф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Ларссон Юхан исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
34'
Эрнсков Мартин нарушает правила. Рёкер Бенедикт пострадал
34'
Остин Родольф нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Остин Родольф из команды Брондбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
34'
Сикошек Грегор из команды Брондбю подал угловой слева.
34'
Матиас Таубер выбил мяч на угловой.
33'
Нергор Кристиан на финте ушёл от оппонента.
33'
Сикошек Грегор из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
32'
Бойсен Давид из команды Люнгбю в офсайде
32'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю делает навес
31'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Zsolt Kalmar из команды Брондбю подал угловой справа.
31'
Матиас Таубер выбил мяч на угловой.
31'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
30'
Нергор Кристиан из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Офсайд
30'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю в офсайде
Фол, нарушение
29'
Джеппе Брандруп нарушает правила. Сикошек Грегор пострадал
29'
Удар от ворот произведет Люнгбю
29'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
28'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Zsolt Kalmar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Миккель Йенсен нарушает правила. Нергор Кристиан пострадал
28'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
27'
Остин Родольф из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Йеппе Кьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
26'
Остин Родольф получает желтую карточку.
Фол, нарушение
26'
Остин Родольф совершает грубый фол. Йеппе Кьер был жертвой
26'
Остин Родольф нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
26'
Zsolt Kalmar из команды Брондбю подал угловой справа.
25'
Zsolt Kalmar бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
25'
Сикошек Грегор из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
24'
Остин Родольф бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
21'
Bror Blume нарушает правила. Фири Лебоганг пострадал
20'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч подальше от ворот.
19'
Удар от ворот произведет Люнгбю
19'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает неудачный навес.
19'
Zsolt Kalmar исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
18'
Лассе Рисе нарушает правила. Zsolt Kalmar пострадал
17'
Джеппе Брандруп сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йеппе Кьер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
17'
Йеппе Кьер на финте ушёл от оппонента.
17'
Игрок команды Люнгбю делает отличный и точный пас в штрафную и находит им партнера по команде.
17'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
17'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
16'
Лассе Рисе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
15'
Удар от ворот произведет Люнгбю
15'
Ларссон Юхан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Остин Родольф из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
15'
Сикошек Грегор из команды Брондбю подал угловой слева.
15'
Матиас Таубер выбил мяч на угловой.
15'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
14'
Халлгримур Йонассон нарушает правила. Вильчек Камиль пострадал
Фол, нарушение
13'
Пукки Теэму нарушает правила. Матиас Таубер пострадал
13'
Сикошек Грегор из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
12'
Бойсен Давид наказан за толчок Херманнссон Хьертюр
12'
Лассе Рисе из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
10'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
Фол, нарушение
10'
Ларссон Юхан нарушает правила. Миккель Йенсен пострадал
10'
Остин Родольф из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Zsolt Kalmar из команды Брондбю подал угловой справа.
9'
Ламб Микаэл выбил мяч на угловой.
9'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает навес
9'
Bror Blume выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Zsolt Kalmar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю. Это Остин Родольф заработал фол.
8'
Сикошек Грегор из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
6'
Бойсен Давид коснулся мяча рукой.
5'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Томас Сёренсен получил травму и заменен. Халлгримур Йонассон выходит на поле.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
3'
Томас Сёренсен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
2'
Томас Сёренсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Удар от ворот произведет Люнгбю
2'
Вильчек Камиль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
2'
Нергор Кристиан из команды Брондбю сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
2'
Фири Лебоганг нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
2'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
1'
Йеппе Кьер атакует сзади соперника. Сикошек Грегор пострадал.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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