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Стадион:
Спарта Роттердам
1:0
Перерыв
Хераклес
0'
1:0
29' Гол
Сануси Райан
1:0
36' Не забитый пенальти
Арментерос Самуэль
38' Желтая карточка
Госенс Робин
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
44'
Дуарте Лерин нарушает правила. Loris Brogno пострадал
44'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
44'
Арментерос Самуэль нанёс удар по воротам.
43'
Дуарте Лерин нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Пелюпесси Йоей и мяч снова в игре
42'
Брейкерс Тим имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
42'
Дуарте Лерин нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
42'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кабрал Джерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает подножку. Ван Морсел Пако заработал фол.
Офсайд
41'
Кювас Брандлей из команды Хераклес в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Удар от ворот произведет Хераклес
Угловой
39'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
39'
Проппер Робин выбил мяч на угловой.
Угловой
39'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
39'
Те Вирик Мик выбил мяч на угловой.
39'
Кабрал Джерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Госенс Робин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Госенс Робин из команды Хераклес делает подножку. Denzel Dumfries заработал фол.
38'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает навес
Офсайд
37'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам в офсайде
Угловой
37'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
36'
Те Вирик Мик выбил мяч на угловой.
Описание гола
36'
ВРАТАРЬ! Арментерос Самуэль исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
Фол, нарушение
35'
ПЕНАЛЬТИ! – Loris Brogno фолит в штрафной площади. Брейкерс Тим пострадал
35'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
34'
Арментерос Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
34'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Кастро Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
32'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
32'
Sherel Floranus выбил мяч на угловой.
Угловой
32'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
32'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
Угловой
31'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
31'
Те Вирик Мик из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Loris Brogno сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГОЛ! - Сануси Райан из команды Спарта Роттердам наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
29'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
29'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
29'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
28'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
28'
Удар от ворот произведет Хераклес
28'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам бьет головой мимо ворот
28'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес
26'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
25'
Кювас Брандлей нарушает правила. Sherel Floranus пострадал
Фол, нарушение
24'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам. Это Госенс Робин заработал фол.
Угловой
24'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
23'
Дуарте Лерин выбил мяч на угловой.
23'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Арментерос Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
23'
Брейкерс Тим выбил мяч на угловой.
23'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
22'
Дейкстра Март бьет и мяч от рикошета проходит мимо
22'
Арментерос Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
22'
Кастро Брам выбил мяч на угловой.
22'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
Удар от ворот произведет Хераклес
19'
Дейкстра Март бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Удар от ворот произведет Хераклес
18'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам бьет головой мимо ворот
18'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает навес
18'
Удар от ворот произведет Хераклес
18'
Кабрал Джерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
17'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
14'
Арментерос Самуэль наказан за толчок Бройер Мишель
14'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
14'
Те Вирик Мик бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
14'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
13'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
Фол, нарушение
12'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает подножку. Арментерос Самуэль заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Кювас Брандлей из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Sherel Floranus.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
8'
Брейкерс Тим пробил головой, вратарь справился с ударом.
8'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
Фол, нарушение
7'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает подножку. Арментерос Самуэль заработал фол.
7'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
7'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
6'
Удар от ворот произведет Хераклес
6'
Бройер Мишель нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
5'
Дейкстра Март бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
Удар от ворот произведет Хераклес
4'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес
3'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес
Фол, нарушение
2'
Дейкстра Март коснулся мяча рукой.
1'
Арментерос Самуэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
1'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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