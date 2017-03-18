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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Спарта
1:0
Перерыв
1:0
29' ГолСануси Райан
1:0
36' Не забитый пенальтиАрментерос Самуэль
38' Желтая карточкаГосенс Робин
|
29'
1:0
36'
1:0
38'
Состав команд
11
Loris
Brogno
Спарта Роттердам 4-3-3
- Основной состав
- 1 Roy Kortsmit Вратарь
- 2 Denzel Dumfries Защитник
- 6 Rick van Drongelen Защитник
- 5 Бройер Мишель Защитник
- 3 Sherel Floranus Защитник
- 4 Сануси Райан Полузащитник
- 10 Ван Морсел Пако Полузащитник
- 8 Дейкстра Март Полузащитник
- 11 Loris Brogno Нападающий
- 9 Пушич Мартин Нападающий
- 7 Кабрал Джерсон Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Florian Pinteaux Защитник
- 12 Саксела Янне Защитник
- 21 Thomas Verhaar Полузащитник
- 17 Спирингс Стейн Полузащитник
- 14 Мендес Давид Полузащитник
- 22 Kenneth Dougal Полузащитник
- 16 Гудвин Крейг Нападающий
- 15 Калеро Иван Нападающий
- 18 Эль-Аззузи Закария Нападающий
- 19 Погба Матиас Нападающий
- 20 Michael Verrips
- 13 Rick Ketting
- Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Вриндс Барт Травмирован
Хераклес 3-4-3
- Основной состав
- 1 Кастро Брам Вратарь
- 3 Те Вирик Мик Защитник
- 4 Проппер Робин Защитник
- 27 Хоогма Джастин Защитник
- 2 Брейкерс Тим Полузащитник
- 8 Дуарте Лерин Полузащитник
- 14 Пелюпесси Йоей Полузащитник
- 21 Госенс Робин Полузащитник
- 17 Кювас Брандлей Нападающий
- 9 Арментерос Самуэль Нападающий
- 18 Петерсон Кристофер Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Браувер Микаэль Вратарь
- 25 Фей Рензе Вратарь
- 12 Дросте Вут Защитник
- 7 Дарри Браим Полузащитник
- 15 Навратил Ярослав Полузащитник
- 11 Када Тарик Нападающий
- 29 Reuven Niemeijer
- Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Вермейж Винсент Травмирован
- Ван Ойен Петер Травмирован
- Фледдерус Марк-Ян Травмирован
- Gor Agbaljan Травмирован
Предыдущие игры
Спарта Роттердам (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 10.03.2017 Витесс 5:0 Спарта Роттердам Э
- 05.03.2017 Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд Э
- 25.02.2017 НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам Э
- 19.02.2017 Спарта Роттердам 2:2 Гронинген Э
- 12.02.2017 Аякс 2:0 Спарта Роттердам Э
- 05.02.2017 Спарта Роттердам 2:3 ПЕК Зволле Э
- 27.01.2017 Виллем II 3:2 Спарта Роттердам Э
- 21.01.2017 АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам Э
- 14.01.2017 Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Э
- 18.12.2016 АДО Ден Хааг 1:0 Спарта Роттердам Э
- 11.12.2016 Спарта Роттердам 0:1 Витесс Э
- 04.12.2016 Фейеноорд 6:1 Спарта Роттердам Э
- 27.11.2016 Спарта Роттердам 2:2 Рода Э
- 19.11.2016 Эксельсиор 3:2 Спарта Роттердам Э
- 04.11.2016 Спарта Роттердам 3:1 Херенвен Э
- 29.10.2016 Хераклес 2:2 Спарта Роттердам Э
- 22.10.2016 ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Э
- 15.10.2016 Спарта Роттердам 2:2 Виллем II Э
- 02.10.2016 Спарта Роттердам 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 25.09.2016 Утрехт 2:0 Спарта Роттердам Э
Хераклес (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 11.03.2017 Хераклес 2:1 Утрехт Э
- 05.03.2017 НЕК Неймеген 3:1 Хераклес Э
- 26.02.2017 Аякс 4:1 Хераклес Э
- 18.02.2017 Хераклес 4:0 Эксельсиор Э
- 11.02.2017 Хераклес 2:2 Рода Э
- 04.02.2017 Виллем II 1:3 Хераклес Э
- 28.01.2017 Хераклес 1:2 ПСВ Э
- 20.01.2017 Твенте 1:0 Хераклес Э
- 14.01.2017 Хераклес 1:4 Гронинген Э
- 18.12.2016 Хераклес 3:0 ПЕК Зволле Э
- 11.12.2016 Утрехт 2:0 Хераклес Э
- 02.12.2016 Хераклес 2:0 НЕК Неймеген Э
- 27.11.2016 АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес Э
- 19.11.2016 Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс Э
- 06.11.2016 Витесс 1:2 Хераклес Э
- 29.10.2016 Хераклес 2:2 Спарта Роттердам Э
- 23.10.2016 Херенвен 3:1 Хераклес Э
- 15.10.2016 ПСВ 1:1 Хераклес Э
- 02.10.2016 Хераклес 1:1 Твенте Э
- 24.09.2016 Гронинген 0:0 Хераклес Э
Последние игры между собой
Спарта Роттердам: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Хераклес: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
- 29.10.2016 Хераклес 2:2 Спарта Роттердам Эредивизие
- 31.10.2012 Хераклес 2:0 Спарта Роттердам Кубок
- 10.04.2010 Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Эредивизие
- 19.09.2009 Хераклес 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие
- 21.03.2009 Спарта Роттердам 1:0 Хераклес Премьер-лига
- 14.12.2008 Хераклес 2:1 Спарта Роттердам Премьер-лига
- 13.01.2008 Хераклес 2:0 Спарта Роттердам Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|26
|21
|3
|2
|66 - 16
|66
|2.
|Аякс
|26
|19
|5
|2
|55 - 16
|62
|3.
|ПСВ
|1:0
|27
|18
|7
|2
|52 - 18
|61
|4.
|Утрехт
|3:0
|27
|12
|8
|7
|41 - 33
|44
|5.
|Твенте
|27
|11
|8
|8
|38 - 35
|41
|6.
|Витесс
|0:1
|27
|11
|6
|10
|41 - 33
|39
|7.
|АЗ Алкмаар
|26
|9
|11
|6
|43 - 40
|38
|8.
|Херенвен
|26
|10
|7
|9
|44 - 34
|37
|9.
|Виллем II
|27
|8
|9
|10
|25 - 30
|33
|10.
|Хераклес
|0:1
|27
|8
|7
|12
|36 - 44
|31
|11.
|Гронинген
|27
|6
|11
|10
|36 - 40
|29
|12.
|Спарта Роттердам
|1:0
|27
|7
|7
|13
|33 - 47
|28
|13.
|НЕК Неймеген
|0:3
|27
|7
|7
|13
|26 - 45
|28
|14.
|ПЕК Зволле
|26
|7
|6
|13
|27 - 49
|27
|15.
|Эксельсиор
|26
|5
|8
|13
|31 - 49
|23
|16.
|Рода
|27
|4
|11
|12
|18 - 40
|23
|17.
|АДО Ден Хааг
|26
|6
|4
|16
|21 - 44
|22
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|26
|5
|5
|16
|25 - 45
|20
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Дуарте Лерин нарушает правила. Loris Brogno пострадал
44'
44'
Арментерос Самуэль нанёс удар по воротам.
43'
Дуарте Лерин нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Пелюпесси Йоей и мяч снова в игре
42'
Брейкерс Тим имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
42'
Дуарте Лерин нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
42'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
42'
Кабрал Джерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает подножку. Ван Морсел Пако заработал фол.
41'
Кювас Брандлей из команды Хераклес в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
39'
39'
Проппер Робин выбил мяч на угловой.
39'
39'
Те Вирик Мик выбил мяч на угловой.
39'
Кабрал Джерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Госенс Робин получает желтую карточку.
38'
Госенс Робин из команды Хераклес делает подножку. Denzel Dumfries заработал фол.
38'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
37'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает навес
37'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам в офсайде
37'
36'
Те Вирик Мик выбил мяч на угловой.
36'
ВРАТАРЬ! Арментерос Самуэль исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
35'
ПЕНАЛЬТИ! – Loris Brogno фолит в штрафной площади. Брейкерс Тим пострадал
35'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
34'
34'
34'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Кастро Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Sherel Floranus выбил мяч на угловой.
32'
32'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
31'
31'
Те Вирик Мик из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Loris Brogno сделал результативную передачу.
29'
ГОЛ! - Сануси Райан из команды Спарта Роттердам наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
29'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
29'
29'
29'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
28'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
28'
28'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам бьет головой мимо ворот
28'
26'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Кювас Брандлей нарушает правила. Sherel Floranus пострадал
24'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам. Это Госенс Робин заработал фол.
24'
23'
Дуарте Лерин выбил мяч на угловой.
23'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
23'
23'
Брейкерс Тим выбил мяч на угловой.
23'
22'
22'
Дейкстра Март бьет и мяч от рикошета проходит мимо
22'
22'
22'
Кастро Брам выбил мяч на угловой.
22'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
19'
Дейкстра Март бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
18'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам бьет головой мимо ворот
18'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает навес
18'
18'
Кабрал Джерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
17'
16'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Арментерос Самуэль наказан за толчок Бройер Мишель
14'
14'
Те Вирик Мик бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
14'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
13'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
12'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает подножку. Арментерос Самуэль заработал фол.
11'
Кювас Брандлей из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Sherel Floranus.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
8'
Брейкерс Тим пробил головой, вратарь справился с ударом.
8'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
7'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает подножку. Арментерос Самуэль заработал фол.
7'
7'
7'
6'
6'
Бройер Мишель нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
5'
Дейкстра Март бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
4'
3'
3'
2'
Дейкстра Март коснулся мяча рукой.
1'
Арментерос Самуэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
1'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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