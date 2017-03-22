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2015-2017
Предыдущие игры
Аргентина (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 16.11.2016 Аргентина 3:0 Колумбия ОМЧ2ЮА
- 11.11.2016 Бразилия 3:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 12.10.2016 Аргентина 0:1 Парагвай ОМЧ2ЮА
- 07.10.2016 Перу 2:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 07.09.2016 Венесуэла 2:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 02.09.2016 Аргентина 1:0 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 27.06.2016 Аргентина 0:0 Чили КА
- 22.06.2016 США 0:4 Аргентина КА
- 19.06.2016 Аргентина 4:1 Венесуэла КА
- 15.06.2016 Аргентина 3:0 Боливия КА
- 11.06.2016 Аргентина 5:0 Панама КА
- 07.06.2016 Аргентина 2:1 Чили КА
- 28.05.2016 Аргентина 1:0 Гондурас ТМС
- 30.03.2016 Аргентина 2:0 Боливия ОМЧ2ЮА
- 25.03.2016 Чили 1:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 17.11.2015 Колумбия 0:1 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 14.11.2015 Аргентина 1:1 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 14.10.2015 Парагвай 0:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 09.10.2015 Аргентина 0:2 Эквадор ОМЧ2ЮА
- 09.09.2015 Аргентина 2:2 Мексика ТМС
Чили (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 16.11.2016 Чили 3:1 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 10.11.2016 Колумбия 0:0 Чили ОМЧ2ЮА
- 12.10.2016 Чили 2:1 Перу ОМЧ2ЮА
- 07.10.2016 Эквадор 3:0 Чили ОМЧ2ЮА
- 07.09.2016 Чили 0:0 Боливия ОМЧ2ЮА
- 02.09.2016 Парагвай 2:1 Чили ОМЧ2ЮА
- 27.06.2016 Аргентина 0:0 Чили КА
- 23.06.2016 Колумбия 0:2 Чили КА
- 19.06.2016 Мексика 0:7 Чили КА
- 15.06.2016 Чили 4:2 Панама КА
- 11.06.2016 Чили 2:1 Боливия КА
- 07.06.2016 Аргентина 2:1 Чили КА
- 02.06.2016 Мексика 1:0 Чили ТМС
- 28.05.2016 Чили 1:2 Ямайка ТМС
- 30.03.2016 Венесуэла 1:4 Чили ОМЧ2ЮА
- 25.03.2016 Чили 1:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 18.11.2015 Уругвай 3:0 Чили ОМЧ2ЮА
- 13.11.2015 Чили 1:1 Колумбия ОМЧ2ЮА
- 14.10.2015 Перу 3:4 Чили ОМЧ2ЮА
- 09.10.2015 Чили 2:0 Бразилия ОМЧ2ЮА
Последние игры между собой
Аргентина: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Чили: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
- 27.06.2016 Аргентина 0:0 Чили Кубок Америки
- 07.06.2016 Аргентина 2:1 Чили Кубок Америки
- 25.03.2016 Чили 1:2 Аргентина Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- 04.07.2015 Чили 0:0 Аргентина Кубок Америки
- 17.10.2012 Чили 1:2 Аргентина Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 08.10.2011 Аргентина 4:1 Чили Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 16.10.2008 Чили 1:0 Аргентина Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 14.10.2007 Аргентина 2:0 Чили Чемпионат Мира. Отборочные матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|12
|8
|3
|1
|28 - 9
|27
|2.
|Уругвай
|12
|7
|2
|3
|24 - 11
|23
|3.
|Эквадор
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|4.
|Аргентина
|12
|5
|4
|3
|14 - 12
|19
|5.
|Чили
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|6.
|Колумбия
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|7.
|Парагвай
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|8.
|Перу
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|9.
|Боливия
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|10.
|Венесуэла
|12
|1
|2
|9
|14 - 29
|5
-
До начала матча осталось 1 день 10 часов 36 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Аргентина - Чили, который состоится 24.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Аргентина - Чили, который состоится 24.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Аргентина - Чили
Аргентина
70.6% (127)
Ничья:
7.2% (13)
Чили
22.2% (40)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аргентина:
33.9% (61)
0:3 Чили:
18.9% (34)
1:0 Аргентина:
15% (27)
2:0 Аргентина:
11.1% (20)
2:2 Ничья:
4.4% (8)
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