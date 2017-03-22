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2015-2017
Уругвай
 
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Бразилия
announcement
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До начала матча осталось 1 день 10 часов 6 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уругвай - Бразилия, который состоится 24.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Уругвай - Бразилия
Уругвай
35.8% (68)
Ничья:
27.9% (53)
Бразилия
36.3% (69)

Вы не участвовали в прогнозе

Уругвай:
22.1% (42)
Бразилия:
21.1% (40)
Ничья:
19.5% (37)
Уругвай:
7.4% (14)
Ничья:
6.3% (12)
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