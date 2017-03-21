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Сирия
 
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Узбекистан
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До начала матча осталось 2 дня 4 часа 46 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сирия - Узбекистан, который состоится 23.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Сирия - Узбекистан
Сирия
15.4% (21)
Ничья:
28.7% (39)
Узбекистан
55.9% (76)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
23.5% (32)
Узбекистан:
22.1% (30)
Узбекистан:
16.9% (23)
Сирия:
8.8% (12)
Узбекистан:
7.4% (10)
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