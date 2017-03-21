- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2016-2017
Позже
Предыдущие игры
Сирия (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 15.11.2016 Сирия 0:0 Иран ОМЧ2А
- 11.10.2016 Катар 1:0 Сирия ОМЧ2А
- 06.10.2016 Китай 0:1 Сирия ОМЧ2А
- 06.09.2016 Сирия 0:0 Южная Корея ОМЧ2А
- 01.09.2016 Узбекистан 1:0 Сирия ОМЧ2А
- 05.06.2016 ОАЭ 0:1 Сирия ТМС
- 03.06.2016 Таиланд 2:2 Сирия ТМС
- 31.05.2016 Вьетнам 2:0 Сирия ТМС
- 29.03.2016 Япония 5:0 Сирия АКЧ22Р
- 24.03.2016 Сирия 6:0 Камбоджа АКЧ22Р
- 18.03.2016 Ирак 0:1 Сирия ТМС
- 17.11.2015 Сингапур 1:2 Сирия АКЧ22Р
- 13.10.2015 Сирия 5:2 Афганистан АКЧ22Р
- 08.10.2015 Сирия 0:3 Япония АКЧ22Р
- 08.09.2015 Камбоджа 0:6 Сирия АКЧ22Р
- 03.09.2015 Сирия 1:0 Сингапур АКЧ22Р
- 11.06.2015 Афганистан 0:6 Сирия АКЧ22Р
- 05.06.2015 Оман 1:2 Сирия ТМС
- 31.03.2015 Таджикистан 2:3 Сирия ТМС
- 26.03.2015 Иордания 0:1 Сирия ТМС
Узбекистан (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 15.11.2016 Южная Корея 2:1 Узбекистан ОМЧ2А
- 11.10.2016 Узбекистан 2:0 Китай ОМЧ2А
- 06.10.2016 Узбекистан 0:1 Иран ОМЧ2А
- 06.09.2016 Катар 0:1 Узбекистан ОМЧ2А
- 01.09.2016 Узбекистан 1:0 Сирия ОМЧ2А
- 24.07.2016 Узбекистан 2:1 Ирак ТМС
- 07.06.2016 Канада 2:1 Узбекистан ТМС
- 29.03.2016 Узбекистан 1:0 Бахрейн АКЧ22Р
- 24.03.2016 Узбекистан 1:0 Филиппины АКЧ22Р
- 14.02.2016 Узбекистан 2:0 Ливан ТМС
- 17.11.2015 Йемен 1:3 Узбекистан АКЧ22Р
- 12.11.2015 Узбекистан 3:1 КНДР АКЧ22Р
- 08.10.2015 Бахрейн 0:4 Узбекистан АКЧ22Р
- 08.09.2015 Филиппины 1:5 Узбекистан АКЧ22Р
- 03.09.2015 Узбекистан 1:0 Йемен АКЧ22Р
- 16.06.2015 КНДР 4:2 Узбекистан АКЧ22Р
- 11.06.2015 Узбекистан 0:1 Иран ТМС
- 31.03.2015 Япония 5:1 Узбекистан ТМС
- 27.03.2015 Южная Корея 1:1 Узбекистан ТМС
- 22.01.2015 Южная Корея 2:0 Узбекистан КА
Последние игры между собой
Сирия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Узбекистан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 01.09.2016 Узбекистан 1:0 Сирия Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Иран
|5
|3
|2
|0
|4 - 0
|11
|2.
|Южная Корея
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Узбекистан
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|4.
|Сирия
|5
|1
|2
|2
|1 - 2
|5
|5.
|Катар
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|6.
|Китай
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
-
До начала матча осталось 2 дня 4 часа 46 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сирия - Узбекистан, который состоится 23.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сирия - Узбекистан, который состоится 23.03.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Сирия - Узбекистан
Сирия
15.4% (21)
Ничья:
28.7% (39)
Узбекистан
55.9% (76)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
23.5% (32)
1:2 Узбекистан:
22.1% (30)
0:1 Узбекистан:
16.9% (23)
2:1 Сирия:
8.8% (12)
0:2 Узбекистан:
7.4% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация