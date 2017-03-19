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Стадион:
Грузия
 
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Сербия
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До начала матча осталось 2 дня 4 часа 6 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Грузия - Сербия, который состоится 24.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Грузия - Сербия
Грузия
14.3% (20)
Ничья:
19.3% (27)
Сербия
66.4% (93)

Вы не участвовали в прогнозе

Сербия:
32.1% (45)
Сербия:
19.3% (27)
Ничья:
17.9% (25)
Сербия:
7.1% (10)
Грузия:
4.3% (6)
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