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Стадион: Борис Пайчадзе
Предыдущие игры
Грузия (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 12.11.2016 Грузия 1:1 Молдова ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Уэльс 1:1 Грузия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Ирландия 1:0 Грузия ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Грузия 1:2 Австрия ОМЧ2Е
- 07.06.2016 Испания 0:1 Грузия ТМС
- 03.06.2016 Румыния 5:1 Грузия ТМС
- 27.05.2016 Словакия 3:1 Грузия ТМС
- 29.03.2016 Грузия 1:1 Казахстан ТМС
- 16.11.2015 Албания 2:2 Грузия ТМС
- 11.11.2015 Эстония 3:0 Грузия ТМС
- 11.10.2015 Германия 2:1 Грузия Е2ОМ
- 08.10.2015 Грузия 4:0 Гибралтар Е2ОМ
- 07.09.2015 Ирландия 1:0 Грузия Е2ОМ
- 04.09.2015 Грузия 1:0 Шотландия Е2ОМ
- 13.06.2015 Польша 4:0 Грузия Е2ОМ
- 09.06.2015 Грузия 1:2 Украина ТМС
- 29.03.2015 Грузия 0:2 Германия Е2ОМ
- 25.03.2015 Грузия 2:0 Мальта ТМС
- 14.11.2014 Грузия 0:4 Польша Е2ОМ
- 14.10.2014 Гибралтар 0:3 Грузия Е2ОМ
Сербия (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 12.11.2016 Уэльс 1:1 Сербия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Сербия 3:2 Австрия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Молдова 0:3 Сербия ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Сербия 2:2 Ирландия ОМЧ2Е
- 05.06.2016 РОССИЯ 1:1 Сербия ТМС
- 31.05.2016 Сербия 3:1 Израиль ТМС
- 25.05.2016 Сербия 2:1 Кипр ТМС
- 29.03.2016 Эстония 0:1 Сербия ТМС
- 23.03.2016 Польша 1:0 Сербия ТМС
- 13.11.2015 Чехия 4:1 Сербия ТМС
- 11.10.2015 Сербия 1:2 Португалия Е2ОМ
- 08.10.2015 Албания 0:2 Сербия Е2ОМ
- 07.09.2015 Франция 2:1 Сербия ТМС
- 04.09.2015 Сербия 2:0 Армения Е2ОМ
- 13.06.2015 Дания 2:0 Сербия Е2ОМ
- 07.06.2015 Сербия 4:1 Азербайджан ТМС
- 29.03.2015 Португалия 2:1 Сербия Е2ОМ
- 18.11.2014 Греция 0:2 Сербия ТМС
- 14.11.2014 Сербия 1:3 Дания Е2ОМ
- 14.10.2014 Сербия 0:3 Албания Е2ОМ
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Сербия
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Уэльс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|4.
|Австрия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|5.
|Грузия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|6.
|Молдова
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 4 часа 6 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Грузия - Сербия, который состоится 24.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Грузия - Сербия, который состоится 24.03.2017.
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Прогнозы на матч Грузия - Сербия
Грузия
14.3% (20)
Ничья:
19.3% (27)
Сербия
66.4% (93)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Сербия:
32.1% (45)
0:1 Сербия:
19.3% (27)
1:1 Ничья:
17.9% (25)
0:2 Сербия:
7.1% (10)
2:1 Грузия:
4.3% (6)
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