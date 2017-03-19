  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
  5. Группа D
2016-2017
Стадион:
Австрия
 
Позже
Молдова
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Австрия - Молдова, который состоится 24.03.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Австрия - Молдова
Австрия
96.1% (124)
Ничья:
3.1% (4)
Молдова
0.8% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Австрия:
44.2% (57)
Австрия:
15.5% (20)
Австрия:
13.2% (17)
Австрия:
13.2% (17)
Австрия:
5.4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация