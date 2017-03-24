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Стадион: Рейнпарк
0:3
Конец матча
33' Желтая карточкаХаслер Николас
38' Желтая карточкаГоппель Макс
0:1
43' ГолНиколов Бобан
0:2
68' ГолНесторовски Илья
0:3
73' ГолНесторовски Илья
85' Желтая карточкаНесторовски Илья
|
33'
38'
43'
0:1
68'
0:2
73'
0:3
85'
Состав команд
17
Губзер
Робин
22
Фрик
Яник
Лихтенштейн 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Йеле Петер Вратарь
- 6 Рекстайнер Мартин Защитник
- 17 Губзер Робин Защитник
- 5 Малин Андреас Защитник
- 3 Гоппель Макс Защитник
- 13 Бюхель Мартин Полузащитник
- 11 Бургмайер Франц Полузащитник
- 18 Хаслер Николас Полузащитник
- 7 Бюхель Марсель Полузащитник
- 19 Саланович Деннис Полузащитник
- 22 Фрик Яник Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Бюхель Бенджамин Вратарь
- 10 Майер Клаудио Вратарь
- 4 Фозер Паскаль Защитник
- 14 Хофер Йенс Защитник
- 15 Йилдыз Сейхан Защитник
- 8 Кинтанс Иван Защитник
- 2 Брандле Даниэль Полузащитник
- 12 Зеле Матиас Полузащитник
- 23 Зеле Арон Полузащитник
- 20 Вольфингер Сандро Полузащитник
- 16 Эрне Филипп Нападающий
- 9 Кибер Никлас Нападающий
- Главный тренер: Паурич Рене
Македония 4-4-2
- Основной состав
- 1 Димитриевски Столе Вратарь
- 13 Ристовски Стефан Защитник
- 14 Велкоски Дарко Защитник
- 6 Шиков Ванче Защитник
- 4 Ристевски Кирче Защитник
- 7 Тричковски Иван Полузащитник
- 16 Николов Бобан Полузащитник
- 20 Спировски Стефан Полузащитник
- 11 Ибраими Бесарт Полузащитник
- 10 Пандев Горан Нападающий
- 23 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Алексовски Игор Вратарь
- 22 Гачевски Филип Вратарь
- 5 Мойсов Даниэль Защитник
- 2 Тосевски Кристиан Защитник
- 17 Степанович Остоя Полузащитник
- 18 Бабунски Давид Полузащитник
- 9 Трайковски Александар Полузащитник
- 15 Трайчевски Душко Полузащитник
- 8 Джорджев Никола Полузащитник
- 21 Радески Марьян Нападающий
- 19 Эжупи Мустафер Нападающий
- Главный тренер: Ангеловски Игор
Предыдущие игры
Лихтенштейн (последние 20 матчей: +2 =3 -15)
- 12.11.2016 Лихтенштейн 0:4 Италия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Израиль 2:1 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Лихтенштейн 0:2 Албания ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Испания 8:0 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Дания 5:0 Лихтенштейн ТМС
- 06.06.2016 Исландия 4:0 Лихтенштейн ТМС
- 28.03.2016 Лихтенштейн 2:3 Фарерские острова ТМС
- 23.03.2016 Гибралтар 0:0 Лихтенштейн ТМС
- 12.10.2015 Австрия 3:0 Лихтенштейн Е2ОМ
- 09.10.2015 Лихтенштейн 0:2 Швеция Е2ОМ
- 08.09.2015 Лихтенштейн 0:7 РОССИЯ Е2ОМ
- 05.09.2015 Черногория 2:0 Лихтенштейн Е2ОМ
- 14.06.2015 Лихтенштейн 1:1 Молдова Е2ОМ
- 10.06.2015 Швейцария 3:0 Лихтенштейн ТМС
- 31.03.2015 Лихтенштейн 1:0 Сан-Марино ТМС
- 27.03.2015 Лихтенштейн 0:5 Австрия Е2ОМ
- 15.11.2014 Молдова 0:1 Лихтенштейн Е2ОМ
- 12.10.2014 Швеция 2:0 Лихтенштейн Е2ОМ
- 09.10.2014 Лихтенштейн 0:0 Черногория Е2ОМ
- 08.09.2014 РОССИЯ 4:0 Лихтенштейн Е2ОМ
Македония (последние 20 матчей: +3 =2 -15)
- 12.11.2016 Испания 4:0 Македония ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Македония 2:3 Италия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Македония 1:2 Израиль ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Албания 2:1 Македония ОМЧ2Е
- 02.06.2016 Македония 1:3 Иран ТМС
- 29.05.2016 Азербайджан 1:3 Македония ТМС
- 29.03.2016 Македония 0:2 Болгария ТМС
- 23.03.2016 Словения 1:0 Македония ТМС
- 17.11.2015 Македония 0:1 Ливан ТМС
- 12.11.2015 Македония 4:1 Черногория ТМС
- 12.10.2015 Беларусь 0:0 Македония Е2ОМ
- 09.10.2015 Македония 0:2 Украина Е2ОМ
- 08.09.2015 Македония 0:1 Испания Е2ОМ
- 05.09.2015 Люксембург 1:0 Македония Е2ОМ
- 14.06.2015 Словакия 2:1 Македония Е2ОМ
- 30.03.2015 Македония 0:0 Австралия ТМС
- 27.03.2015 Македония 1:2 Беларусь Е2ОМ
- 15.11.2014 Македония 0:2 Словакия Е2ОМ
- 12.10.2014 Украина 1:0 Македония Е2ОМ
- 09.10.2014 Македония 3:2 Люксембург Е2ОМ
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 2
|13
|2.
|Италия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|Израиль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|4.
|Албания
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|5.
|Македония
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 19
|0
Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Лихтенштейн производит замену. Саланович Деннис уходит, и Брандле Даниэль заменяет его
85'
Македония производит замену. Спировски Стефан уходит, и Джорджев Никола заменяет его
85'
Несторовски Илья получает желтую карточку.
83'
Лихтенштейн производит замену. Бюхель Мартин уходит, и Зеле Матиас заменяет его
78'
Лихтенштейн производит замену. Рекстайнер Мартин уходит, и Вольфингер Сандро заменяет его
78'
Македония производит замену. Ivan Trichkovski уходит, и Бабунски Давид заменяет его
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Несторовски Илья.
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Несторовски Илья.
64'
Македония производит замену. Ибраими Бесарт уходит, и Трайковски Александар заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Николов Бобан.
38'
Гоппель Макс получает желтую карточку.
33'
Хаслер Николас получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:3 Македония
Лихтенштейн
6.9% (15)
Ничья:
9.2% (20)
Македония
83.9% (183)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Македония:
27.1% (59)
1:2 Македония:
26.6% (58)
0:2 Македония:
19.7% (43)
1:1 Ничья:
7.8% (17)
1:3 Македония:
4.1% (9)
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