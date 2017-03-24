  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
  5. Группа G
2016-2017
Стадион:
Лихтенштейн
0:3
Конец матча
Македония
0'
33' Желтая карточка
Хаслер Николас
38' Желтая карточка
Гоппель Макс
0:1
43' Гол
Николов Бобан
0:2
68' Гол
Несторовски Илья
0:3
73' Гол
Несторовски Илья
85' Желтая карточка
Несторовски Илья
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Лихтенштейн производит замену. Саланович Деннис уходит, и Брандле Даниэль заменяет его
85'
Македония производит замену. Спировски Стефан уходит, и Джорджев Никола заменяет его
Желтая карточка
85'
Несторовски Илья получает желтую карточку.
83'
Лихтенштейн производит замену. Бюхель Мартин уходит, и Зеле Матиас заменяет его
78'
Лихтенштейн производит замену. Рекстайнер Мартин уходит, и Вольфингер Сандро заменяет его

78'
Македония производит замену. Ivan Trichkovski уходит, и Бабунски Давид заменяет его
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Несторовски Илья.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Несторовски Илья.
64'
Македония производит замену. Ибраими Бесарт уходит, и Трайковски Александар заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Николов Бобан.
Желтая карточка
38'
Гоппель Макс получает желтую карточку.
Желтая карточка
33'
Хаслер Николас получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:3 Македония
Лихтенштейн
6.9% (15)
Ничья:
9.2% (20)
Македония
83.9% (183)

Вы не участвовали в прогнозе

Македония:
27.1% (59)
Македония:
26.6% (58)
Македония:
19.7% (43)
Ничья:
7.8% (17)
Македония:
4.1% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация