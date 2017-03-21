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Стадион: Анталья Арена
Предыдущие игры
Турция (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 12.11.2016 Турция 2:0 Косово ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Исландия 2:0 Турция ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Турция 2:2 Украина ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Хорватия 1:1 Турция ОМЧ2Е
- 21.06.2016 Чехия 0:2 Турция Е2
- 17.06.2016 Испания 3:0 Турция Е2
- 12.06.2016 Турция 0:1 Хорватия Е2
- 05.06.2016 Словения 0:1 Турция ТМС
- 29.05.2016 Турция 1:0 Черногория ТМС
- 22.05.2016 Англия 2:1 Турция ТМС
- 29.03.2016 Австрия 1:2 Турция ТМС
- 24.03.2016 Турция 2:1 Швеция ТМС
- 17.11.2015 Турция 0:0 Греция ТМС
- 13.11.2015 Катар 1:2 Турция ТМС
- 13.10.2015 Турция 1:0 Исландия Е2ОМ
- 10.10.2015 Чехия 0:2 Турция Е2ОМ
- 06.09.2015 Турция 3:0 Голландия Е2ОМ
- 03.09.2015 Турция 1:1 Латвия Е2ОМ
- 12.06.2015 Казахстан 0:1 Турция Е2ОМ
- 08.06.2015 Турция 4:0 Болгария ТМС
Финляндия (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 12.11.2016 Украина 1:0 Финляндия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Финляндия 0:1 Хорватия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Исландия 3:2 Финляндия ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Финляндия 1:1 Косово ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Германия 2:0 Финляндия ТМС
- 06.06.2016 Италия 2:0 Финляндия ТМС
- 01.06.2016 Бельгия 1:1 Финляндия ТМС
- 29.03.2016 Норвегия 2:0 Финляндия ТМС
- 26.03.2016 Польша 5:0 Финляндия ТМС
- 13.01.2016 Финляндия 0:1 Исландия ТМС
- 10.01.2016 Швеция 3:0 Финляндия ТМС
- 11.10.2015 Финляндия 1:1 Северная Ирландия Е2ОМ
- 08.10.2015 Румыния 1:1 Финляндия Е2ОМ
- 07.09.2015 Финляндия 1:0 Фарерские острова Е2ОМ
- 04.09.2015 Греция 0:1 Финляндия Е2ОМ
- 13.06.2015 Финляндия 0:1 Венгрия Е2ОМ
- 09.06.2015 Финляндия 0:2 Эстония ТМС
- 29.03.2015 Северная Ирландия 2:1 Финляндия Е2ОМ
- 22.01.2015 Йемен 0:0 Финляндия ТМС
- 19.01.2015 Швеция 0:1 Финляндия ТМС
Последние игры между собой
Группа I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|Украина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Исландия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Турция
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|5.
|Финляндия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|6.
|Косово
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 12
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 4 часа 6 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Турция - Финляндия, который состоится 24.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Турция - Финляндия, который состоится 24.03.2017.
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Прогнозы на матч Турция - Финляндия
Турция
93.4% (128)
Ничья:
5.1% (7)
Финляндия
1.5% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Турция:
31.4% (43)
2:1 Турция:
24.8% (34)
1:0 Турция:
19% (26)
3:1 Турция:
10.2% (14)
1:1 Ничья:
2.9% (4)
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