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Стадион:
Турция
 
Позже
Финляндия
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До начала матча осталось 2 дня 4 часа 6 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Турция - Финляндия, который состоится 24.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Турция - Финляндия
Турция
93.4% (128)
Ничья:
5.1% (7)
Финляндия
1.5% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Турция:
31.4% (43)
Турция:
24.8% (34)
Турция:
19% (26)
Турция:
10.2% (14)
Ничья:
2.9% (4)
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