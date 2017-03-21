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Стадион: Ренцо Барбера
Предыдущие игры
Италия (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 12.11.2016 Лихтенштейн 0:4 Италия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Македония 2:3 Италия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Италия 1:1 Испания ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Израиль 1:3 Италия ОМЧ2Е
- 02.07.2016 Германия 1:1 Италия Е2
- 27.06.2016 Италия 2:0 Испания Е2
- 22.06.2016 Италия 0:1 Ирландия Е2
- 17.06.2016 Италия 1:0 Швеция Е2
- 13.06.2016 Бельгия 0:2 Италия Е2
- 06.06.2016 Италия 2:0 Финляндия ТМС
- 29.05.2016 Италия 1:0 Шотландия ТМС
- 29.03.2016 Германия 4:1 Италия ТМС
- 24.03.2016 Италия 1:1 Испания ТМС
- 17.11.2015 Италия 2:2 Румыния ТМС
- 13.11.2015 Бельгия 3:1 Италия ТМС
- 13.10.2015 Италия 2:1 Норвегия Е2ОМ
- 10.10.2015 Азербайджан 1:3 Италия Е2ОМ
- 06.09.2015 Италия 1:0 Болгария Е2ОМ
- 03.09.2015 Италия 1:0 Мальта Е2ОМ
- 16.06.2015 Италия 0:1 Португалия ТМС
Албания (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 12.11.2016 Албания 0:3 Израиль ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Албания 0:2 Испания ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Лихтенштейн 0:2 Албания ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Албания 2:1 Македония ОМЧ2Е
- 19.06.2016 Румыния 0:1 Албания Е2
- 15.06.2016 Франция 2:0 Албания Е2
- 11.06.2016 Албания 0:1 Швейцария Е2
- 03.06.2016 Албания 1:3 Украина ТМС
- 29.05.2016 Албания 3:1 Катар ТМС
- 29.03.2016 Люксембург 0:2 Албания ТМС
- 26.03.2016 Австрия 2:1 Албания ТМС
- 16.11.2015 Албания 2:2 Грузия ТМС
- 13.11.2015 Косово 2:2 Албания ТМС
- 11.10.2015 Армения 0:3 Албания Е2ОМ
- 08.10.2015 Албания 0:2 Сербия Е2ОМ
- 07.09.2015 Албания 0:1 Португалия Е2ОМ
- 04.09.2015 Дания 0:0 Албания Е2ОМ
- 13.06.2015 Албания 1:0 Франция ТМС
- 29.03.2015 Албания 2:1 Армения Е2ОМ
- 18.11.2014 Италия 1:0 Албания ТМС
Последние игры между собой
Италия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Албания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 18.11.2014 Италия 1:0 Албания Товарищеские матчи. Сборные
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 1
|10
|2.
|Италия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Израиль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Албания
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Македония
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 16
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Италия - Албания, который состоится 24.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Италия - Албания, который состоится 24.03.2017.
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Прогнозы на матч Италия - Албания
Италия
97.1% (132)
Ничья:
1.5% (2)
Албания
1.5% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Италия:
40.4% (55)
3:0 Италия:
19.9% (27)
1:0 Италия:
9.6% (13)
3:1 Италия:
8.8% (12)
2:1 Италия:
5.9% (8)
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