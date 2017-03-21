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Стадион:
Италия
 
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Албания
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До начала матча осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Италия - Албания, который состоится 24.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Италия - Албания
Италия
97.1% (132)
Ничья:
1.5% (2)
Албания
1.5% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Италия:
40.4% (55)
Италия:
19.9% (27)
Италия:
9.6% (13)
Италия:
8.8% (12)
Италия:
5.9% (8)
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