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Стадион:
Хорватия
 
Позже
Украина
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-
До начала матча осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хорватия - Украина, который состоится 24.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Хорватия - Украина
Хорватия
60.1% (104)
Ничья:
12.1% (21)
Украина
27.7% (48)

Вы не участвовали в прогнозе

Хорватия:
29.5% (51)
Украина:
19.1% (33)
Хорватия:
14.5% (25)
Хорватия:
9.8% (17)
Ничья:
6.4% (11)
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