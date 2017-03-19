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Стадион: Максимир
Предыдущие игры
Хорватия (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 12.11.2016 Хорватия 2:0 Исландия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Финляндия 0:1 Хорватия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Косово 0:6 Хорватия ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Хорватия 1:1 Турция ОМЧ2Е
- 25.06.2016 Хорватия 0:1 Португалия Е2
- 21.06.2016 Хорватия 2:1 Испания Е2
- 17.06.2016 Чехия 2:2 Хорватия Е2
- 12.06.2016 Турция 0:1 Хорватия Е2
- 04.06.2016 Хорватия 10:0 Сан-Марино ТМС
- 27.05.2016 Хорватия 1:0 Молдова ТМС
- 26.03.2016 Венгрия 1:1 Хорватия ТМС
- 23.03.2016 Хорватия 2:0 Израиль ТМС
- 17.11.2015 РОССИЯ 1:3 Хорватия ТМС
- 13.10.2015 Мальта 0:1 Хорватия Е2ОМ
- 10.10.2015 Хорватия 3:0 Болгария Е2ОМ
- 06.09.2015 Норвегия 2:0 Хорватия Е2ОМ
- 03.09.2015 Азербайджан 0:0 Хорватия Е2ОМ
- 12.06.2015 Хорватия 1:1 Италия Е2ОМ
- 07.06.2015 Хорватия 4:0 Гибралтар ТМС
- 28.03.2015 Хорватия 5:1 Норвегия Е2ОМ
Украина (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 12.11.2016 Украина 1:0 Финляндия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Украина 3:0 Косово ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Турция 2:2 Украина ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Украина 1:1 Исландия ОМЧ2Е
- 21.06.2016 Украина 0:1 Польша Е2
- 16.06.2016 Украина 0:2 Северная Ирландия Е2
- 12.06.2016 Германия 2:0 Украина Е2
- 03.06.2016 Албания 1:3 Украина ТМС
- 29.05.2016 Румыния 3:4 Украина ТМС
- 28.03.2016 Украина 1:0 Уэльс ТМС
- 24.03.2016 Украина 1:0 Кипр ТМС
- 17.11.2015 Словения 1:1 Украина Е2СМ
- 14.11.2015 Украина 2:0 Словения Е2СМ
- 12.10.2015 Украина 0:1 Испания Е2ОМ
- 09.10.2015 Македония 0:2 Украина Е2ОМ
- 08.09.2015 Словакия 0:0 Украина Е2ОМ
- 05.09.2015 Украина 3:1 Беларусь Е2ОМ
- 14.06.2015 Украина 3:0 Люксембург Е2ОМ
- 09.06.2015 Грузия 1:2 Украина ТМС
- 31.03.2015 Украина 1:1 Латвия ТМС
Последние игры между собой
Группа I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|Украина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Исландия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Турция
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|5.
|Финляндия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|6.
|Косово
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 12
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хорватия - Украина, который состоится 24.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хорватия - Украина, который состоится 24.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Хорватия - Украина
Хорватия
60.1% (104)
Ничья:
12.1% (21)
Украина
27.7% (48)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хорватия:
29.5% (51)
0:2 Украина:
19.1% (33)
1:0 Хорватия:
14.5% (25)
2:0 Хорватия:
9.8% (17)
1:1 Ничья:
6.4% (11)
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