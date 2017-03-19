- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Авива
Предыдущие игры
Ирландия (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 12.11.2016 Австрия 0:1 Ирландия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Молдова 1:3 Ирландия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Ирландия 1:0 Грузия ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Сербия 2:2 Ирландия ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Ирландия 4:0 Оман ТМС
- 26.06.2016 Франция 2:1 Ирландия Е2
- 22.06.2016 Италия 0:1 Ирландия Е2
- 18.06.2016 Бельгия 3:0 Ирландия Е2
- 13.06.2016 Ирландия 1:1 Швеция Е2
- 31.05.2016 Ирландия 1:2 Беларусь ТМС
- 27.05.2016 Ирландия 1:1 Голландия ТМС
- 29.03.2016 Ирландия 2:2 Словакия ТМС
- 25.03.2016 Ирландия 1:0 Швейцария ТМС
- 16.11.2015 Ирландия 2:0 Босния и Герцеговина Е2СМ
- 13.11.2015 Босния и Герцеговина 1:1 Ирландия Е2СМ
- 11.10.2015 Польша 2:1 Ирландия Е2ОМ
- 08.10.2015 Ирландия 1:0 Германия Е2ОМ
- 07.09.2015 Ирландия 1:0 Грузия Е2ОМ
- 04.09.2015 Гибралтар 0:4 Ирландия Е2ОМ
- 13.06.2015 Ирландия 1:1 Шотландия Е2ОМ
Уэльс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 12.11.2016 Уэльс 1:1 Сербия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Уэльс 1:1 Грузия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Австрия 2:2 Уэльс ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Уэльс 4:0 Молдова ОМЧ2Е
- 06.07.2016 Португалия 2:0 Уэльс Е2
- 01.07.2016 Уэльс 3:1 Бельгия Е2
- 25.06.2016 Уэльс 1:0 Северная Ирландия Е2
- 20.06.2016 РОССИЯ 0:3 Уэльс Е2
- 16.06.2016 Англия 2:1 Уэльс Е2
- 11.06.2016 Уэльс 2:1 Словакия Е2
- 05.06.2016 Швеция 3:0 Уэльс ТМС
- 28.03.2016 Украина 1:0 Уэльс ТМС
- 24.03.2016 Уэльс 1:1 Северная Ирландия ТМС
- 13.11.2015 Уэльс 2:3 Голландия ТМС
- 13.10.2015 Уэльс 2:0 Андорра Е2ОМ
- 10.10.2015 Босния и Герцеговина 2:0 Уэльс Е2ОМ
- 06.09.2015 Уэльс 0:0 Израиль Е2ОМ
- 03.09.2015 Кипр 0:1 Уэльс Е2ОМ
- 12.06.2015 Уэльс 1:0 Бельгия Е2ОМ
- 28.03.2015 Израиль 0:3 Уэльс Е2ОМ
Последние игры между собой
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Сербия
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Уэльс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|4.
|Австрия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|5.
|Грузия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|6.
|Молдова
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ирландия - Уэльс, который состоится 24.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ирландия - Уэльс, который состоится 24.03.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Ирландия - Уэльс
Ирландия
40.3% (52)
Ничья:
42.6% (55)
Уэльс
17.1% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38% (49)
1:0 Ирландия:
18.6% (24)
2:1 Ирландия:
17.8% (23)
1:2 Уэльс:
9.3% (12)
0:1 Уэльс:
3.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация