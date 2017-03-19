  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
  5. Группа D
2016-2017
Стадион:
Ирландия
 
Позже
Уэльс
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ирландия - Уэльс, который состоится 24.03.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Ирландия - Уэльс
Ирландия
40.3% (52)
Ничья:
42.6% (55)
Уэльс
17.1% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38% (49)
Ирландия:
18.6% (24)
Ирландия:
17.8% (23)
Уэльс:
9.3% (12)
Уэльс:
3.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация