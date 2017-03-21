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Стадион: Эль Молиньон
Предыдущие игры
Испания (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 12.11.2016 Испания 4:0 Македония ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Албания 0:2 Испания ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Италия 1:1 Испания ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Испания 8:0 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 27.06.2016 Италия 2:0 Испания Е2
- 21.06.2016 Хорватия 2:1 Испания Е2
- 17.06.2016 Испания 3:0 Турция Е2
- 13.06.2016 Испания 1:0 Чехия Е2
- 07.06.2016 Испания 0:1 Грузия ТМС
- 01.06.2016 Испания 6:1 Южная Корея ТМС
- 29.05.2016 Испания 3:1 Босния и Герцеговина ТМС
- 27.03.2016 Румыния 0:0 Испания ТМС
- 24.03.2016 Италия 1:1 Испания ТМС
- 13.11.2015 Испания 2:0 Англия ТМС
- 12.10.2015 Украина 0:1 Испания Е2ОМ
- 09.10.2015 Испания 4:0 Люксембург Е2ОМ
- 08.09.2015 Македония 0:1 Испания Е2ОМ
- 05.09.2015 Испания 2:0 Словакия Е2ОМ
- 14.06.2015 Беларусь 0:1 Испания Е2ОМ
- 11.06.2015 Испания 2:1 Коста-Рика ТМС
Израиль (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 12.11.2016 Албания 0:3 Израиль ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Израиль 2:1 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Македония 1:2 Израиль ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Израиль 1:3 Италия ОМЧ2Е
- 31.05.2016 Сербия 3:1 Израиль ТМС
- 23.03.2016 Хорватия 2:0 Израиль ТМС
- 13.10.2015 Бельгия 3:1 Израиль Е2ОМ
- 10.10.2015 Израиль 1:2 Кипр Е2ОМ
- 06.09.2015 Уэльс 0:0 Израиль Е2ОМ
- 03.09.2015 Израиль 4:0 Андорра Е2ОМ
- 12.06.2015 Босния и Герцеговина 3:1 Израиль Е2ОМ
- 31.03.2015 Израиль 0:1 Бельгия Е2ОМ
- 28.03.2015 Израиль 0:3 Уэльс Е2ОМ
- 16.11.2014 Израиль 3:0 Босния и Герцеговина Е2ОМ
- 13.10.2014 Андорра 1:4 Израиль Е2ОМ
- 10.10.2014 Кипр 1:2 Израиль Е2ОМ
- 02.06.2014 Гондурас 2:4 Израиль ТМС
- 29.05.2014 Мексика 3:0 Израиль ТМС
- 05.03.2014 Израиль 1:3 Словакия ММ
- 15.10.2013 Израиль 1:1 Северная Ирландия ЧМОМ
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 1
|10
|2.
|Италия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Израиль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Албания
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Македония
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 16
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Испания - Израиль, который состоится 24.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Испания - Израиль, который состоится 24.03.2017.
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Прогнозы на матч Испания - Израиль
Испания
94.6% (123)
Ничья:
3.1% (4)
Израиль
2.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Испания:
34.6% (45)
3:0 Испания:
27.7% (36)
3:1 Испания:
10.8% (14)
4:0 Испания:
5.4% (7)
1:0 Испания:
3.8% (5)
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