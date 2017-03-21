  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
  5. Группа G
2016-2017
Стадион:
Испания
 
Позже
Израиль
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Испания - Израиль, который состоится 24.03.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Испания - Израиль
Испания
94.6% (123)
Ничья:
3.1% (4)
Израиль
2.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Испания:
34.6% (45)
Испания:
27.7% (36)
Испания:
10.8% (14)
Испания:
5.4% (7)
Испания:
3.8% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация