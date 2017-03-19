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Стадион: им. Лоро Боричи
Предыдущие игры
Косово (последние 7 матчей: +1 =2 -4)
- 12.11.2016 Турция 2:0 Косово ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Украина 3:0 Косово ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Косово 0:6 Хорватия ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Финляндия 1:1 Косово ОМЧ2Е
- 03.06.2016 Косово 2:0 Фарерские острова ТМС
- 13.11.2015 Косово 2:2 Албания ТМС
- 21.05.2014 Косово 1:6 Турция ММ
Исландия (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 12.11.2016 Хорватия 2:0 Исландия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Исландия 2:0 Турция ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Исландия 3:2 Финляндия ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Украина 1:1 Исландия ОМЧ2Е
- 03.07.2016 Франция 5:2 Исландия Е2
- 27.06.2016 Англия 1:2 Исландия Е2
- 22.06.2016 Исландия 2:1 Австрия Е2
- 18.06.2016 Исландия 1:1 Венгрия Е2
- 14.06.2016 Португалия 1:1 Исландия Е2
- 06.06.2016 Исландия 4:0 Лихтенштейн ТМС
- 01.06.2016 Норвегия 3:2 Исландия ТМС
- 29.03.2016 Греция 2:3 Исландия ТМС
- 24.03.2016 Дания 2:1 Исландия ТМС
- 01.02.2016 США 3:2 Исландия ТМС
- 16.01.2016 ОАЭ 2:1 Исландия ТМС
- 13.01.2016 Финляндия 0:1 Исландия ТМС
- 17.11.2015 Словакия 3:1 Исландия ТМС
- 13.11.2015 Польша 4:2 Исландия ТМС
- 13.10.2015 Турция 1:0 Исландия Е2ОМ
- 10.10.2015 Исландия 2:2 Латвия Е2ОМ
Группа I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|Украина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Исландия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Турция
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|5.
|Финляндия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|6.
|Косово
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 12
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Косово - Исландия, который состоится 24.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Косово - Исландия, который состоится 24.03.2017.
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Прогнозы на матч Косово - Исландия
Косово
1.6% (2)
Ничья:
12.6% (16)
Исландия
85.8% (109)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Исландия:
26% (33)
1:2 Исландия:
22.8% (29)
0:1 Исландия:
18.9% (24)
1:1 Ничья:
7.9% (10)
0:3 Исландия:
6.3% (8)
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