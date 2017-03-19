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Стадион:
Косово
 
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Исландия
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До начала матча осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Косово - Исландия, который состоится 24.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Косово - Исландия
Косово
1.6% (2)
Ничья:
12.6% (16)
Исландия
85.8% (109)

Вы не участвовали в прогнозе

Исландия:
26% (33)
Исландия:
22.8% (29)
Исландия:
18.9% (24)
Ничья:
7.9% (10)
Исландия:
6.3% (8)
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