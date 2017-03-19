  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
  5. Группа B
2016-2017
Стадион:
Швейцария
 
Позже
Латвия
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Швейцария - Латвия, который состоится 25.03.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Швейцария - Латвия
Швейцария
95% (115)
Ничья:
2.5% (3)
Латвия
2.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Швейцария:
41.3% (50)
Швейцария:
19% (23)
Швейцария:
14.9% (18)
Швейцария:
8.3% (10)
Швейцария:
7.4% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация