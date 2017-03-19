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Стадион: Санкт-Якоб Парк
Предыдущие игры
Швейцария (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 13.11.2016 Швейцария 2:0 Фарерские острова ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Андорра 1:2 Швейцария ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Венгрия 2:3 Швейцария ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Швейцария 2:0 Португалия ОМЧ2Е
- 25.06.2016 Швейцария 1:1 Польша Е2
- 19.06.2016 Швейцария 0:0 Франция Е2
- 15.06.2016 Румыния 1:1 Швейцария Е2
- 11.06.2016 Албания 0:1 Швейцария Е2
- 03.06.2016 Швейцария 2:1 Молдова ТМС
- 28.05.2016 Швейцария 1:2 Бельгия ТМС
- 29.03.2016 Швейцария 0:2 Босния и Герцеговина ТМС
- 25.03.2016 Ирландия 1:0 Швейцария ТМС
- 17.11.2015 Австрия 1:2 Швейцария ТМС
- 13.11.2015 Словакия 3:2 Швейцария ТМС
- 12.10.2015 Эстония 0:1 Швейцария Е2ОМ
- 09.10.2015 Швейцария 7:0 Сан-Марино Е2ОМ
- 08.09.2015 Англия 2:0 Швейцария Е2ОМ
- 05.09.2015 Швейцария 3:2 Словения Е2ОМ
- 14.06.2015 Литва 1:2 Швейцария Е2ОМ
- 10.06.2015 Швейцария 3:0 Лихтенштейн ТМС
Латвия (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 13.11.2016 Португалия 4:1 Латвия ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Латвия 0:2 Венгрия ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Латвия 0:2 Фарерские острова ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Андорра 0:1 Латвия ОМЧ2Е
- 04.06.2016 Эстония 0:0 Латвия ТМС
- 01.06.2016 Латвия 2:1 Литва ТМС
- 29.03.2016 Гибралтар 0:5 Латвия ТМС
- 25.03.2016 Словакия 0:0 Латвия ТМС
- 13.11.2015 Северная Ирландия 1:0 Латвия ТМС
- 13.10.2015 Латвия 0:1 Казахстан Е2ОМ
- 10.10.2015 Исландия 2:2 Латвия Е2ОМ
- 06.09.2015 Латвия 1:2 Чехия Е2ОМ
- 03.09.2015 Турция 1:1 Латвия Е2ОМ
- 12.06.2015 Латвия 0:2 Голландия Е2ОМ
- 31.03.2015 Украина 1:1 Латвия ТМС
- 28.03.2015 Чехия 1:1 Латвия Е2ОМ
- 16.11.2014 Голландия 6:0 Латвия Е2ОМ
- 13.10.2014 Латвия 1:1 Турция Е2ОМ
- 10.10.2014 Латвия 0:3 Исландия Е2ОМ
- 09.09.2014 Казахстан 0:0 Латвия Е2ОМ
Последние игры между собой
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швейцария
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|Португалия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 3
|9
|3.
|Венгрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|4.
|Фарерские острова
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|5.
|Латвия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|6.
|Андорра
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Швейцария - Латвия, который состоится 25.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Швейцария - Латвия, который состоится 25.03.2017.
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Прогнозы на матч Швейцария - Латвия
Швейцария
95% (115)
Ничья:
2.5% (3)
Латвия
2.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Швейцария:
41.3% (50)
1:0 Швейцария:
19% (23)
2:1 Швейцария:
14.9% (18)
3:1 Швейцария:
8.3% (10)
3:0 Швейцария:
7.4% (9)
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