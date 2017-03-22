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Стадион: Френдс Арена
Предыдущие игры
Швеция (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 11.11.2016 Франция 2:1 Швеция ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Швеция 3:0 Болгария ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Люксембург 0:1 Швеция ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Швеция 1:1 Голландия ОМЧ2Е
- 22.06.2016 Швеция 0:1 Бельгия Е2
- 17.06.2016 Италия 1:0 Швеция Е2
- 13.06.2016 Ирландия 1:1 Швеция Е2
- 05.06.2016 Швеция 3:0 Уэльс ТМС
- 30.05.2016 Швеция 0:0 Словения ТМС
- 29.03.2016 Швеция 1:1 Чехия ТМС
- 24.03.2016 Турция 2:1 Швеция ТМС
- 10.01.2016 Швеция 3:0 Финляндия ТМС
- 06.01.2016 Швеция 1:1 Эстония ТМС
- 17.11.2015 Дания 2:2 Швеция Е2СМ
- 14.11.2015 Швеция 2:1 Дания Е2СМ
- 12.10.2015 Швеция 2:0 Молдова Е2ОМ
- 09.10.2015 Лихтенштейн 0:2 Швеция Е2ОМ
- 08.09.2015 Швеция 1:4 Австрия Е2ОМ
- 05.09.2015 РОССИЯ 1:0 Швеция Е2ОМ
- 14.06.2015 Швеция 3:1 Черногория Е2ОМ
Беларусь (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 13.11.2016 Болгария 1:0 Беларусь ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Беларусь 1:1 Люксембург ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Голландия 4:1 Беларусь ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Беларусь 0:0 Франция ОМЧ2Е
- 31.05.2016 Ирландия 1:2 Беларусь ТМС
- 27.05.2016 Северная Ирландия 3:0 Беларусь ТМС
- 29.03.2016 Черногория 0:0 Беларусь ТМС
- 25.03.2016 Армения 0:0 Беларусь ТМС
- 12.10.2015 Беларусь 0:0 Македония Е2ОМ
- 09.10.2015 Словакия 0:1 Беларусь Е2ОМ
- 08.09.2015 Беларусь 2:0 Люксембург Е2ОМ
- 05.09.2015 Украина 3:1 Беларусь Е2ОМ
- 14.06.2015 Беларусь 0:1 Испания Е2ОМ
- 07.06.2015 РОССИЯ 4:2 Беларусь ТМС
- 30.03.2015 Беларусь 0:0 Габон ТМС
- 27.03.2015 Македония 1:2 Беларусь Е2ОМ
- 18.11.2014 Беларусь 3:2 Мексика ТМС
- 15.11.2014 Испания 3:0 Беларусь Е2ОМ
- 12.10.2014 Беларусь 1:3 Словакия Е2ОМ
- 09.10.2014 Беларусь 0:2 Украина Е2ОМ
Последние игры между собой
Швеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Беларусь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 02.06.2010 Беларусь 0:1 Швеция Товарищеские матчи. Сборные
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Голландия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|3.
|Швеция
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|Болгария
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|5.
|Беларусь
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|6.
|Люксембург
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Швеция - Беларусь, который состоится 25.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Швеция - Беларусь, который состоится 25.03.2017.
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Прогнозы на матч Швеция - Беларусь
Швеция
91% (111)
Ничья:
7.4% (9)
Беларусь
1.6% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Швеция:
33.6% (41)
2:1 Швеция:
24.6% (30)
1:0 Швеция:
18% (22)
1:1 Ничья:
5.7% (7)
3:1 Швеция:
5.7% (7)
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