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Стадион:
Швеция
 
Позже
Беларусь
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Швеция - Беларусь, который состоится 25.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Швеция - Беларусь
Швеция
91% (111)
Ничья:
7.4% (9)
Беларусь
1.6% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Швеция:
33.6% (41)
Швеция:
24.6% (30)
Швеция:
18% (22)
Ничья:
5.7% (7)
Швеция:
5.7% (7)
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