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Стадион: Васил Левски
Предыдущие игры
Болгария (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 13.11.2016 Болгария 1:0 Беларусь ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Швеция 3:0 Болгария ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Франция 4:1 Болгария ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Болгария 4:3 Люксембург ОМЧ2Е
- 07.06.2016 Дания 4:0 Болгария ТМС
- 03.06.2016 Япония 7:2 Болгария ТМС
- 29.03.2016 Македония 0:2 Болгария ТМС
- 25.03.2016 Португалия 0:1 Болгария ТМС
- 13.10.2015 Болгария 2:0 Азербайджан Е2ОМ
- 10.10.2015 Хорватия 3:0 Болгария Е2ОМ
- 06.09.2015 Италия 1:0 Болгария Е2ОМ
- 03.09.2015 Болгария 0:1 Норвегия Е2ОМ
- 12.06.2015 Мальта 0:1 Болгария Е2ОМ
- 08.06.2015 Турция 4:0 Болгария ТМС
- 28.03.2015 Болгария 2:2 Италия Е2ОМ
- 07.02.2015 Румыния 0:0 Болгария ТМС
- 16.11.2014 Болгария 1:1 Мальта Е2ОМ
- 13.10.2014 Норвегия 2:1 Болгария Е2ОМ
- 10.10.2014 Болгария 0:1 Хорватия Е2ОМ
- 09.09.2014 Азербайджан 1:2 Болгария Е2ОМ
Голландия (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 13.11.2016 Люксембург 1:3 Голландия ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Голландия 0:1 Франция ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Голландия 4:1 Беларусь ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Швеция 1:1 Голландия ОМЧ2Е
- 04.06.2016 Австрия 0:2 Голландия ТМС
- 01.06.2016 Польша 1:2 Голландия ТМС
- 27.05.2016 Ирландия 1:1 Голландия ТМС
- 29.03.2016 Англия 1:2 Голландия ТМС
- 25.03.2016 Голландия 2:3 Франция ТМС
- 13.11.2015 Уэльс 2:3 Голландия ТМС
- 13.10.2015 Голландия 2:3 Чехия Е2ОМ
- 10.10.2015 Казахстан 1:2 Голландия Е2ОМ
- 06.09.2015 Турция 3:0 Голландия Е2ОМ
- 03.09.2015 Голландия 0:1 Исландия Е2ОМ
- 12.06.2015 Латвия 0:2 Голландия Е2ОМ
- 05.06.2015 Голландия 3:4 США ТМС
- 31.03.2015 Голландия 2:0 Испания ТМС
- 28.03.2015 Голландия 1:1 Турция Е2ОМ
- 16.11.2014 Голландия 6:0 Латвия Е2ОМ
- 12.11.2014 Голландия 2:3 Мексика ТМС
Последние игры между собой
Болгария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Голландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 26.05.2012 Голландия 1:2 Болгария Международные матчи
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Голландия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|3.
|Швеция
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|Болгария
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|5.
|Беларусь
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|6.
|Люксембург
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 19 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Болгария - Голландия, который состоится 25.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Болгария - Голландия, который состоится 25.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Болгария - Голландия
Болгария
5.6% (7)
Ничья:
11.3% (14)
Голландия
83.1% (103)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Голландия:
41.9% (52)
1:3 Голландия:
11.3% (14)
0:1 Голландия:
10.5% (13)
0:2 Голландия:
9.7% (12)
1:1 Ничья:
8.9% (11)
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