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Стадион:
Болгария
 
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Голландия
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Болгария - Голландия, который состоится 25.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Болгария - Голландия
Болгария
5.6% (7)
Ничья:
11.3% (14)
Голландия
83.1% (103)

Вы не участвовали в прогнозе

Голландия:
41.9% (52)
Голландия:
11.3% (14)
Голландия:
10.5% (13)
Голландия:
9.7% (12)
Ничья:
8.9% (11)
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