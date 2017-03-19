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Стадион:
Бельгия
 
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Греция
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-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бельгия - Греция, который состоится 25.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Бельгия - Греция
Бельгия
91.6% (109)
Ничья:
3.4% (4)
Греция
5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Бельгия:
30.3% (36)
Бельгия:
30.3% (36)
Бельгия:
16.8% (20)
Бельгия:
6.7% (8)
Ничья:
2.5% (3)
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