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Стадион: им. короля Бодуэна
Предыдущие игры
Бельгия (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 13.11.2016 Бельгия 8:1 Эстония ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Гибралтар 0:6 Бельгия ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Бельгия 4:0 Босния и Герцеговина ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Кипр 0:3 Бельгия ОМЧ2Е
- 01.07.2016 Уэльс 3:1 Бельгия Е2
- 26.06.2016 Венгрия 0:4 Бельгия Е2
- 22.06.2016 Швеция 0:1 Бельгия Е2
- 18.06.2016 Бельгия 3:0 Ирландия Е2
- 13.06.2016 Бельгия 0:2 Италия Е2
- 05.06.2016 Бельгия 3:2 Норвегия ТМС
- 01.06.2016 Бельгия 1:1 Финляндия ТМС
- 28.05.2016 Швейцария 1:2 Бельгия ТМС
- 29.03.2016 Португалия 2:1 Бельгия ТМС
- 13.11.2015 Бельгия 3:1 Италия ТМС
- 13.10.2015 Бельгия 3:1 Израиль Е2ОМ
- 10.10.2015 Андорра 1:4 Бельгия Е2ОМ
- 06.09.2015 Кипр 0:1 Бельгия Е2ОМ
- 03.09.2015 Бельгия 3:1 Босния и Герцеговина Е2ОМ
- 12.06.2015 Уэльс 1:0 Бельгия Е2ОМ
- 07.06.2015 Франция 3:4 Бельгия ТМС
Греция (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 13.11.2016 Греция 1:1 Босния и Герцеговина ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Эстония 0:2 Греция ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Греция 2:0 Кипр ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Гибралтар 1:4 Греция ОМЧ2Е
- 07.06.2016 Австралия 1:2 Греция ТМС
- 04.06.2016 Австралия 1:0 Греция ТМС
- 29.03.2016 Греция 2:3 Исландия ТМС
- 24.03.2016 Греция 2:1 Черногория ТМС
- 17.11.2015 Турция 0:0 Греция ТМС
- 13.11.2015 Люксембург 1:0 Греция ТМС
- 11.10.2015 Греция 4:3 Венгрия Е2ОМ
- 08.10.2015 Северная Ирландия 3:1 Греция Е2ОМ
- 07.09.2015 Румыния 0:0 Греция Е2ОМ
- 04.09.2015 Греция 0:1 Финляндия Е2ОМ
- 16.06.2015 Польша 0:0 Греция ТМС
- 13.06.2015 Фарерские острова 2:1 Греция Е2ОМ
- 29.03.2015 Венгрия 0:0 Греция Е2ОМ
- 18.11.2014 Греция 0:2 Сербия ТМС
- 14.11.2014 Греция 0:1 Фарерские острова Е2ОМ
- 14.10.2014 Греция 0:2 Северная Ирландия Е2ОМ
Последние игры между собой
Бельгия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Греция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 29.02.2012 Греция 1:1 Бельгия Товарищеские матчи. Сборные
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|21 - 1
|12
|2.
|Греция
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Кипр
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|5.
|Эстония
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 15
|3
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 19 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бельгия - Греция, который состоится 25.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бельгия - Греция, который состоится 25.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Бельгия - Греция
Бельгия
91.6% (109)
Ничья:
3.4% (4)
Греция
5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бельгия:
30.3% (36)
2:1 Бельгия:
30.3% (36)
1:0 Бельгия:
16.8% (20)
3:1 Бельгия:
6.7% (8)
1:1 Ничья:
2.5% (3)
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